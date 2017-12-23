Худшее тактическое решение в «класико», похоронившее «Реал»

Мадридский «Реал» и в первом тайме главного матча первой половины испанского сезона сталкивался со сложностями из-за барселонской плотности. Три чётких линии игроков гостей располагались благодаря радикально завышенной обороне на 20-23 метрах, и «Реал» не находил ответа на слаженные действия соперника — за первые 45 минут всего однажды Мадрид преодолел обе линии одним пасом, избежав офсайда. Вот этот момент.

Этот пас привёл к опасности — таких атак за тайм у «Реала» было всего три. Две другие были созданы при участии быстро двигающегося и ещё быстрее мыслящего Марсело — активность крайних защитников в спринтах могла стать тем решением, которое было необходимо Мадриду, чтобы взломать «Барселону». И в перерыве Зинедин Зидан принимает решение, которое завалит его команде игру.

Он разменивает Матео Ковачича на Лео Месси, отправляя хорвата играть с аргентинцем персонально.



Здесь для Мадрида сошлись как назло все факторы, способствующие такому решению. Во-первых, Марсело был активен, и освободить его от части оборонительной работы с Месси, выглядело логичным шагом. Во-вторых, сам Ковачич в первом тайме в паре эпизодов не продемонстрировал никакого уважения к Месси и встречал его жёстко — Зидан поверил, что 23-й номер его команды может заперсоналить Лео.

На практике вышло хуже не придумаешь.

Первые пять минут у Месси и «Барселоны» ушли на адаптацию к такому решению соперника — Ковачич опускался вплоть до линии защитников, уплотняя её до пяти. Всё это было сделано в расчёте на то, что Марсело сможет в любой момент сорваться со своей позиции при потере «Барселоной» мяча — в паре эпизодов это действительно работало.

На 50-й минуте Месси проверяет Ковачича в первый раз, выдёргиваясь на приём паса в глубину поля. Хорват прилежно сопровождает оппонента на своей трети поля. Но будет ли он делать это ещё глубже?

Ответ пришёл опытным путём. Месси отскакивает за мячом к центральной линии, и здесь Ковачич отпускает его на 10 метров, очевидно полагая, что это положение аргентинца не слишком опасное. И этот эпизод, в атаке за минуту до первого гола, стал ключевым в матче, я настаиваю на этом. Размен Ковачича на Месси оказался уже в пользу «Барсы», а не в пользу «Реала», потому что Паулиньо неплохо мог подменить Лео на позиции нападающего, что при активности крайних защитников оставляло всех в штрафной Мадрида всё равно один в один. При этом Ковачич оказывался отыгранным в полузащите, а первые пасы у Месси ничем не хуже последних. Мгновенная смерть едва не наступила в той же атаке, но спас Навас.

Спустя полторы минуты «Реал» было уже не спасти никому. Ковачич окончательно поплыл — персоналить Месси всё же тяжёлая в первую очередь с психологической точки зрения задача. Каземиро оказался не на своём месте, и пас Бускетса на Ракитича оставлял в центральной зоне одного Ковачича против Месси. Угадайте, что нужно было сделать Месси, чтобы устранить и навязчивого хорвата? Верно, отойти в сторону.

Естественно, Месси делает шаг в сторону, Ковачич следует за ним, и у Ракитича город Мадрид оказывается под подошвой. Но у 23-го номера «Реала» ещё есть шанс спасти команду — смотрите, на скриншоте он оглядывается и понимает, что два защитника играют против двух футболистов «Барселоны», и бросить Ракитича ради опеки Месси будет означать создать ситуацию 3v2. У него ещё есть возможность вцепиться в Ракитича и отхватить жёлтую, сохраняя Мадрид в игре, но Матео сходит с ума и убегает от мяча, закрывая зону, где потенциально может оказаться Месси. Если при позиционных атаках «Барсы» Ковачич ещё сохранял хладнокровие, то как только события начали развиваться быстрее, чем в слоу-мо, ему стало выбрасывать синий экран. Атака справедливо закончится голом «Барселоны».

Сразу после гола Зидан что-то обсуждал со своим ассистентом, но это всё что угодно, но не отказ от персональной опеки Месси Ковачичем. Уничтожение хорвата продолжилось и закономерно увенчалось вторым голом «Барсы» — теперь вперёд пошёл не Ракитич, а Пике, он дёрнул рывком центральных защитников Мадрида, открывая коридор Суаресу, в который и пошёл пас от Месси. Ковачич всё это время лишь изображал заинтересованность в борьбе с Лео.

Но это было ещё не всё. Суарес не забил, но Месси продолжил своё движение к штрафной из глубины. А Ковачич всё это время смотрел своему игроку в спину — в итоге в момент, когда Лео оказался с мячом, Матео не оказалось даже в кадре.

Так проигрываются великие битвы.