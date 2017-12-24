Гамшик «убрал» Марадону

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все ключевые события «эль класико» пришлись на второй тайм. На 54-й минуте точный удар Луиса Суареса вывел каталонцев вперёд в счёте. Спустя девять минут защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество «Барселоны». Третий гол в составе гостей записал на свой счёт Алейкс Видаль, который отличился уже на третьей компенсированной минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 14 очков. Каталонцы (45 баллов) располагаются на первом месте. Мадридская команда (31) находится на четвёртой строчке, проведя на матч меньше.

Месси довёл число голов, забитых им в этом году, до 54 и является лидером по этому показателю. Аргентинец сумел опередить нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который в 2017 году забил 53 мяча.



В уходящем году Месси забил 50 голов за «Барселону» и четыре в составе национальной команды. У Роналду 42 мяча за «Реал» и 11 за сборную Португалии. Столько же голов, сколько и Роналду, за календарный год забили Роберт Левандовски («Бавария») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).



Вышеназванные футболисты в этом году больше не сыграют, а нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну (50 голов) предстоит провести ещё два матча.

«МЮ» посылал сотрудника домой к Погба, чтобы разбудить игрока на тренировку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба 3 декабря, на следующий день после победного матча 15-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1), проспал тренировку команды, сообщает Daily Mail.



По информации издания, в тот день Погба игнорировал телефонные звонки, в связи с чем английский клуб был вынужден отправить сотрудника к нему домой. Именно работник «МЮ» разбудил французского футболиста, опоздавшего на тренировку.



В матче с «Арсеналом» Погба отметился двумя результативными передачами, после чего получил прямую красную карточку. За то удаление хавбек был дисквалифицирован на три игры.

«Милан» потерпел второе поражение подряд под руководством Гаттузо

«Милан» на своём поле проиграл «Аталанте» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 32-й минуте Бриан Кристанте открыл счёт в матче, а на 71-й минуте Йосип Иличич закрепил победу команды из Бергамо.



«Милан» потерпел второе поражение подряд в Серии А под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо и занимает девятое место в турнирной таблице

Буффон: даже в 80 лет буду готов сыграть за «Ювентус» и сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в очередной раз поделился мыслями о возможном завершении карьеры по окончании сезона, пошутив, что будет готов помочь клубу и сборной Италии и в 80 лет.



«Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы о завершении карьеры. Ощущаю себя солдатом, который служит своей стране и клубу. Скорее всего, я завершу карьеру, но буду по-прежнему готов сыграть за «Ювентус» и сборную Италии. Даже в 80 лет, если вдруг понадобится голкипер, они могут мне позвонить. Я бы быстренько набрал форму и был бы в строю», — цитирует Буффона Spiegel.



39-летний голкипер завершил карьеру в сборной Италии после поражения от команды Швеции (0:1, 0:0) по итогам стыковых матчей за выход на ЧМ-2018.

«Фенербахче» готов заплатить «Локомотиву» € 3 млн за Виталия Денисова

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов может продолжить карьеру в Турции. 30-летний футболист является трансферной целью «Фенербахче», который испытывает проблемы с левым флангом обороны. «Канарейки» готовы предложить в январе за Денисова € 3 млн, утверждает Milliyet.

Срок действия контракта игрока сборной Узбекистана с «Локомотивом» рассчитан до июня 2018 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Виталий Денисов провёл семь матчей (пять — с первых минут), в которых получил одну жёлтую карточку.

Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны по числу голов за неаполитанский клуб.



Словак отличился в конце первого тайма матча 18-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (3:2), забив 116-й гол за «Наполи» и обогнав по этому показателю Марадону (115).



Помимо Гамшика и Марадоны, только три игрока «Наполи» пересекли отметку в сто мячей: Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Войяк (103). 30-летний Гамшик выступает за неаполитанский клуб с 2007 года, для 116 голов ему понадобилось 478 матчей. Марадона забил 115 голов в 259 матчах.



Видео гола Гамшика в ворота «Сампдории» можно посмотреть в «Твиттере».