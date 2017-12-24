«Юве» — всё ещё сильнейшая команда Италии. В матче с «Ромой» он это доказал

5 факторов, из-за которых туринская гегемония наверняка продолжится и в этом сезоне. Как бы она вам ни надоела.

Футбольный парадокс – чем чаще и регулярнее команда побеждает, тем больше её ненавидят окружающие. Так было с «Барселоной» Гвардиолы, которая в один момент утомила всех своим чит-кодом на «тики-таку». Такое не первый год продолжается в Германии, где болельщики не из Мюнхена готовы болеть за кого угодно, лишь бы голливудские звёзды слезли с оккупированного пьедестала.

Та же самая история сейчас и в Италии. Не прошло и 10 лет после «кальчополи», как «Ювентус» закрепился в статусе главной примы итальянского футбола. «Интер», «Рома», «Милан» и «Наполи» в разное время вроде как висели на шее у «старой синьоры», но та была по-старчески настолько последовательна и уверена в себе, что в итоге в конце сезона как внучат рассаживала вокруг себя конкурентов и читала лекции, как нужно добиваться результата.

Как побить топ-клуб с позиции силы Удивительная команда показывает, что есть вещи поважнее схем и тактики.

В этом сезоне, казалось, наметился сдвиг. «Ювентус» к зиме неожиданно обнаружил себя не на первом месте. Мало того, ещё и «Рома» с «Интером» оголтело наступали на пятки. Если бы «Юве» уступил дома гостям из столицы, то рисковал и вовсе откатиться в зону Лиги Европы. Но…

… «Ювентус» — по-прежнему сильнейшая команда Италии. И в матче с «Ромой» он снова это доказал, приведя несколько весомых аргументов.

1. Тактические идеи Аллегри

В прошлом сезоне Антонио Конте показал, как несколько нестандартных решений могут в один год поставить на колени всю АПЛ. Сейчас в игре «Челси» образца прошлого сезона мало что изменилось, и это сказывается на результатах – соперники изучили лондонцев и теперь регулярно вяжут их центр поля и не дают Давиду Луису начинать атаки.

Массимиллиано Аллегри умудряется каждый год придумывать что-то новое, чтобы оставаться на вершине. Манджукичем на правом фланге уже никого не удивишь. Как и конструктором атак Хедирой. Сейчас, после ухода Бонуччи, через которого строился выход из обороны, Макс переложил эту обязанность на Пьянича, который располагается ниже двух центральных хавбеков и часто отходит на одну линию с Кьеллини и Бенатиа. В то же время Матюиди и Хедира регулярно выходят на одну линию с Игуаином и исполняют чуть ли не пару форвардов, помогая Гонсало организовывать прессинг и давая возможность аргентинцу опускаться за мячом вглубь поля.

2. Работа в обороне

Да, «Реал» уничтожил «Юве» в финале Лиги чемпионов, но то был разовый провал. До этого туринцы связали «Барселону» заполнением зон и не давали дышать троице MSN. Сейчас благодаря мобильности Куадрадо и Манджукича, порой исполняющих крайних защитников, у «Юве» есть шанс не только перекрывать все зоны, но и нападать на владеющего мячом соперника. Как у своей штрафной…

…так и в центре поля.

Это не «автобус» и даже не классическое катеначчо. «Ювентус» просто играет на своих козырях – опыте и работе без мяча.

Бонуччи и «Милан» не подходят друг другу. Им нужно разойтись Дело не только в схеме.

3. Глубина состава

Попробуйте назвать ещё одну команду в Италии, которая позволила бы себе оставить на скамейке игрока уровня Пауло Дибалы. Представьте на банке «Интера» Икарди. Сидящего в запасе Найнгголана. Или полирующего лавку в Неаполе Гамшика. Сложно, правда?

«Ювентус» такое может себе позволить. Благодаря роскошному выбору игроков Аллегри получает возможность не только крутить шарниры тактической игры, но и распределять силы по ходу сезона. У «Ромы», «Интера» и «Наполи», главных конкурентов «Юве», есть основной состав и запасные. Аллегри живёт в золотом дворце, где у него есть все возможности для того, чтобы обставлять залы и галереи так, как он посчитает нужным.

4. Статус

Всё это благодаря утверждению клуба в статусе самой сильной команды страны. На матч с «Ромой» в чёрно-белых футболках вышли сразу три бывших игрока «волков». Притом в стартовом составе. Просто «Ювентус» может себе позволить переманить у конкурента не только Щенсны и Бенатиа, но и полноценного лидера Пьянича. Просто потому что футболисты считают такой трансфер шагом вперёд. И да, пока Буффон залечивает мелкие болячки, его польский сменщик доказывает, что после ухода Джиджи на покой за пост первого номера беспокоиться не стоит.

5. Уверенность в себе

«Рома» провела прекрасный второй тайм, заставив заполнивших туринский стадион болельщиков изрядно понервничать. Гости устроили полноценный навал на последних минутах и имели несколько прекрасных возможностей забить. Но всякий раз чего-то не хватало. Патрик Шик так и вовсе выскочил на хоккейный буллит с Щенсны, но переиграть его не смог, хотя вокруг не было ни одного защитника. Несмотря на несколько опасных моментов у своих ворот, «Ювентус» производил впечатление взрослого матёрого пса, который заигрывает со щенком и порой позволяет себя кусать. Несмотря на присутствие на поле Даниэле Де Росси (к слову, проведшего великолепный поединок), «Юве» переиграл конкурента за счёт опыта и уверенности в собственных силах. Для них счёт 1:0 – не повод сильно беспокоиться за итоговый результат.

Синьоры из Турина уже порядком утомили всех своим превосходством в лиге. Ничего о сменяемости власти они и слышать не хотят, потому пока предпосылки к переменам выглядят как утопия. В Италии сейчас просто нет команды сильнее.