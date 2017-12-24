«МЮ» второй раз за неделю пропускает в концовке. В чём дело?

Моуринью принадлежит к тому типу людей, которому нравится действовать окружающим на нервы. Это его кредо. Если в команде всё тихо и гладко, результата не будет. Для побед ему всегда нужны эмоциональные толчки. Жозе порой даже специально искусственно создаёт напряжение вокруг команды, чтобы подстегнуть своих игроков. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» достаётся со всех сторон. Гари Невилл критикует команду за детские ошибки в обороне, Райан Гиггз проходится по трансферной политике клуба, говорит даже Луи ван Гал, рассказывающий, как при нём «красные дьяволы» играли в более яркий и заводной футбол.

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Недавним вечером «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером». Но этот результат был равносилен поражению – в большинстве манкунианцы не удержали преимущество и пропустили на последней добавленной минуте. Эта игра вскрыла как проблемы команды, так и её достоинства. Попробуем выделить главное.

«МЮ» зачем-то упрощает игру

«Автобус Моуринью» уже давно превратился в мем. И в этом сезоне он вновь в тренде. Во всяком случае, так кажется со стороны. В первом тайме «Юнайтед» неплохо разыгрывал комбинации с включением крайних защитников, но после 72-й минуты, когда красную карточку получил Амарти, вместо розыгрыша лишнего игрока гости зачем-то стали сваливаться на навал. Постоянные забросы на Лукаку, дальние удары Погба – в исполнении гранда с куда более сильным составом это смотрелось странно. Порой кажется, что «МЮ» не хватает ещё одного мастера последнего паса впереди. Мата в одиночку с этим справляется с большим трудом. Но Моуринью непреклонен – ему нужны игроки другого типа.

У Мхитаряна нет шансов закрепиться

Во многом поэтому судьба Генриха Мхитаряна на «Олд Траффорд» предрешена. Мики наконец попал в заявку на матч и даже вышел на поле, за 10 минут до финального свистка заменив того же Мату. И это показательно – Моуринью не став оставлять их на поле одновременно, предпочтя выпустить более скоростного Рашфорда и напористого Эрреру. Генрих – роскошный футболист с огромным арсеналом различных качеств. Но в «МЮ» при Жозе они не нужны. Армянин может, как и в прошлом сезоне, вновь набрать роскошную форму, на пару месяцев стать лидером, но в конце концов всё снова вернётся к исходной точке. Вывод – Мики надо бежать в «Интер».

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Поль Погба – лучший игрок команды

Когда он в форме. Насмешкам и издёвкам над Полем после его перехода в «МЮ» не было числа. Француз передерживал мяч, пасовал в абсолютно пустые зоны, проигрывал борьбу. Все обращали внимание не на проблемы адаптации, новый вызов, и прочее, а лишь на стикер на лбу «самый дорогой футболист в истории». Сейчас всё по-другому – есть уже несколько игроков, за которых заплатили больше, да и суммой в 100 млн уже мало кого удивишь. Сейчас Погба набрал форму, и даже перерыв в этом сезоне из-за травмы не мешает ему показывать роскошный футбол. В матче с «Лестером» он стал лидером по числу выигранных единоборств и обостряющих передач. В теории Поль даже претендует на роль капитана. Вы скажете, что сложно представить с капитанской повязкой человека, который излишне эмоционален и любит устраивать на поле спектакли с танцами, а после матчей сниматься в клипах звёзд хип-хопа. Но новый статус в команде в то же время может помочь Погба вырасти из талантливого мальчишки в зрелого мастера.

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Лукаку не так плох, как вы думаете

У Ромелу та же проблема, что была у Погба на старте его второго пришествия на «Олд Траффорд» — слишком давит ценник. Бельгиец сначала влюбил в себя публику, слышал в свой адрес хвалебные оды с трибун (в том числе и про свои «достоинства»), а потом в глазах многих вдруг стал деревянным. У него был период, когда в течение 9 матчей АПЛ он забил всего единожды, но это не отменяет его полезности на поле. В игре с «Лестером» Ром снова не забил, но был одним из лучших на поле – именно он выводил на ударные позиции Марсьяля и Лингарда, которые упорно не хотели забивать. Даже в пустые ворота. Лукаку действительно прогрессирует – из классического крепкого таргетмена, круто цепляющегося за мяч и уничтожающего всех в воздухе, он превращается в прекрасного разыгрывающего.

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У команды нет лидера в защите

Ушли в далёкое прошлое времена Видича и Фердинанда. Ветераны причитают, что таких защитников в «МЮ» больше нет, и в ближайшее время вряд ли появятся. И они правы. Уже который год подряд «Юнайтед» выписывает в трансферное окно нового центрального защитника, и никак не может попасть в цель. Фил Джонс и Крис Смоллинг, которые начинали ещё при паре Рио — Неманья, давно отказываются прогрессировать, и в матче с «Лестером» допустили ряд детских ошибок, которые привели к двум пропущенным мячам. А они, на секундочку, уже давно не юноши. Здорово начавший на «Траффорде» Эрик Байи чаще лечится, чем играет, Маркос Рохо никогда не был образцом надёжности, а Виктор Линделёф только привыкает к английскому футболу. У «МЮ» так и не появилось защитника топ-уровня, которые могли бы стать лидерами на последней линии. Нет того зверя, который ревел бы на партнёров и держал свою же оборону в страхе. Таким мог бы стать Давид Де Хеа, но характер не тот – ему проще молча совершать умопомрачительные сейвы. Вполне вероятно, что зимой Жозе снова выйдет на поиски игрока в центральную зону.

А пока приходится работать с теми ресурсами, которые есть. Полмиллиарда евро вчера не смогли удержать победу над командой, чей состав с запасными и резервом оценивается в два раза дешевле. Можно сколько угодно ругать Моуринью за проповедование антифутбола и страсть к автобусам, но он всё равно будет делать всё по-своему. И тут на него не повлияет никто.