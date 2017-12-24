Ковачич не виноват в проигранном «класико». Это была цепная реакция

Ковачич сыграл плохо. Но голевые ошибки – не только его

За мадридскую карьеру Зинедин Зидан уже в четвёртый раз приставляет к Лео Месси личного хорватского секьюрити – раньше им был Лука Модрич, в этом сезоне стал Матео Ковачич. За ошибку в моменте, когда «Барселона» открыла счёт, Ковачича песочат абсолютно все – в том числе мой коллега Антон Михашенок во вчерашней колонке. У Зидана – полярная точка зрения: «Моя идея была в том, чтобы сдержать Месси. Ковачич в этом преуспел». Неправы, кстати, оба.

Первый момент – Ковачич начал чаще встречать Месси без мяча ещё в середине первого тайма, убегая за ним на фланги и контролируя его забегания перед штрафной. Изначально «Реал» старался вешать на плечи Месси хотя бы одного игрока (Ковачича или Касемиро), но оба бросались в прессинг, Месси получал мяч уже за спинами полузащитников, и тушить быструю атаку успевал резкими включениями только Серхио Рамос. Проблема только в том, что Ковачич плохо встречал Месси: хорват возникал в метре от Лео, через раз давал принимать мяч и не предотвращал угрозу. Так «Барселона» создала оба своих опасных момента в первом тайме. Оба раза Ковачич пассивно отработал по Месси, после чего шла передача верхом на Паулиньо.

То есть в ситуациях, когда Ковачич встречал Месси в первом тайме, хорват уже был излишне любезен. В одном из моментов Матео выгрыз мяч у лидера «Барсы» в подкате, но здесь важен контекст: Ковачич прыгнул в чистый отбор после того, как дал игроку в метре от себя принять мяч, развернуться и себя обыграть. Без подката Ковачич пустил бы Месси в свободную зону. Из-за этого вдвойне странно, что Зидан отправил хорвата на полноценную персоналку во втором тайме. Там Ковачич действительно был слаб, запуская Месси за спину.

Показательным стал момент, когда Месси увёл Ковачича из центральной зоны в первый раз. Кстати, тогда мяч на дриблинге тоже тащил Ракитич. В первый раз в сезоне, когда к Месси применили персональную опеку («Жирона» приставила к аргентинцу правого защитника Маффео), Лео сконцентрировался на создании зон для партнёров своим движением. Здесь, расшатывая Ковачича, как молочный зуб, Месси делал так же.

При этом в ситуации, когда «Реал» пропустил первый мяч, Ковачич виноват меньше, чем об этом говорят. Ключевой момент для разбора – здесь:

Здесь сразу серия системных ошибок и проблем игроков Мадрида, помноженных на агрессию прессинга «Реала» после потери:

1. Недоработали без мяча Кроос и Модрич. Система прессинга «Реала» в класико – «каждый с каждым», персональная ориентировка в давлении – подразумевает, что один в один игроки Мадрида перекусят каталонцев. Здесь один в один проиграли все. Кроос, привычно сахарный в отборе, недоработал по Бускетсу, дав ему рискнуть, развернуться и отдать острую передачу. Модрич упустил Ракитича на рывке – настаиваю, что эти моменты даже важнее.

2. В лучших матчах «Реала» Зидана приторность Крооса и Модрича в отборе компенсировал Касемиро – теперь же из него упорно делают box-to-box-полузащитника, высоко дёргающегося в отбор, много смещающегося из своей зоны на фланги. Здесь он поддержал прессинг, высоко выдернулся и оставил Ковачича, по сути, одного против Ракитича и против Месси.

Да, Ковачич в таких ситуациях должен страховать полузащитников (при своих средних оборонительных качествах), но он остался 2v1 против Ракитича и Месси. Матео дёрнулся за Месси и открыл соотечественнику громадную зону – но если бы Ковачич накрывал Ракитича, его прессинг разбивал бы простой пас на ход Месси, который никто не мог перехватить. И Мадрид всё равно получил бы атаку 3v2. И тогда бы Ковачича запесочили за то, что он упустил Месси. Персоналку Ковачич сыграл плохо, но именно в моменте с голом его тактическая задача – не главная проблема «Реала».

«Реал» разбил главную слабость «Барсы». Этого было мало

В разборе игры Серхио Бускетса до класико я отмечал, что в топ-матчах Ла Лиги «Барселона» заработала себе уже хроническую проблему – отсутствие плотности и компактности на правом фланге. Даже если соперник большими силами заполняет фланговую зону, защищающийся ближе к краю полузащитник – и Ракитич, и Паулиньо, неважно – ориентирован на центр, не успевает к фланговому игроку и не включается в борьбу. Чтобы не быть голословным: вот один из серии подобных моментов в Валенсии, голевой. Гонсалу Гедеш и Хосе Гайя остаются вдвоём против Семеду, Ракитич же смотрит кино с попкорном. Он встаёт и не реагирует на включение Гайя – его тоже пытается остановить Семеду.

Вчера «Барселона» тоже дарила такие эпизоды, а Зидан осознанно стал взламывать правый край каталонской защиты. Традиционно высоко включался Марсело, ближе к флангу стягивался Криштиану, плюс много смещений во фланговую зону делал Кроос, из-за чего «Реал» получил в зоне ощутимое преимущество.

Здесь позиционно проваливается Ракитич – кстати, ошибка очень похожа на ошибку выше, из матча с «Валенсией». Роберто сориентирован на Марсело, за спину ему забегает Кроос, а Ракитич выключается из эпизода и не реагирует на рывок. Проход Крооса срывает не он, а Пике.

Здесь проваливается уже Паулиньо, изначально реагирующий на Марсело. Кроос стягивает на себя внимание Сержи Роберто, Марсело делает забегание, а Паулиньо встаёт – Роберто не успевает вовремя переключиться на бразильца, и Марсело становится первым на мяче.

Свой главный момент в первом тайме Мадрид тоже создал с левого края, наказав «Барселону» за одну ошибку в передаче. Сержи Роберто уже высоко включился в атаку и был отрезан, Паулиньо вырубили из эпизода вертикальной передачей на Марсело, которому помешать пытался вообще Пике, а не кто-то из фланговых игроков. В штрафной возникла ситуация 2v2, из которой можно было выжать гол – Кариму Бензема немножко не повезло.

Давление Мадрида делает героем тер Штегена

Packing-статистика класико – косвенное доказательство того, что первый тайм был «сливочным». Лучшим у «Барселоны» по продвижению мяча стал Марк-Андре тер Штеген. Своими передачами он отрезал 42 соперников (лучший результат в команде; Серхио Бускетс – 13) и набил 5 Impect, то есть отрезал пятерых защитников (как Месси). Система давления «Реала», когда каждый игрок разбирал каждого и не давал адекватно разгонять атаки, нарисовала спонтанную связку тер Штегена и Паулиньо. Немец выбивал от ворот, Паулиньо ловил – так они отрезали 25 оппонентов за тайм.

Как видите, здесь Месси перекрыт Касемиро, Ковачич мешает начать атаку Бускетсу – все на своих местах, все перекрыты. Длинный пас на Паулиньо остаётся единственным вариантом для «Барселоны» продлить атаку с безопасным сохранением мяча.

Тер Штеген и его качества пасующего – важное оружие «Барселоны» в таких матчах. В прошлом сезоне, когда у каталонцев плохо циркулировал мяч, тер Штеген ставил рекорды по количеству передач и принимал классные решения для выхода из-под прессинга. Часто их запарывали потом, после приёма мяча под новой волной давления. Из-за этого «Барса» стала уязвимой даже для таких команд, как прошлогодний «Бетис» без Кике Сетьена. Пожалуй, в мире сейчас есть всего два вратаря, так качественно контролирующих мяч – сам тер Штеген и Эдерсон.

Паулиньо – кража года для «Барселоны»

Пусть Паулиньо на презентации новичка плохо чеканил мяч. Пусть за его первый день в Каталонии купили всего одну майку с 15-м номером. Пусть предыдущие годы бразилец проводил в чемпионате, куда едут доигрывать, а не играть. Он в большущем порядке, это не отрицает даже Эрнесто Вальверде, который сомневался, покупать ли ему Паулиньо. Летом он включал дипломата: «В составе сине-гранатовых нет подобных игроков. Он поможет нам действовать более разнообразно». Как оказалось, всё в точку.

Стандартная роль Паулиньо – смещаться с правого края в центр на ударные точки, но в класико он сыграл иначе. До перерыва Паулиньо исполнял роль таргетмена, часто цепляясь за длинные передачи тер Штегена – так бразилец отрезал 68 соперников на приёме мяча. Если же он смещался направо, то зону для него создавал ложным открыванием Лео Месси. Это важно повторить снова: своим движением без мяча под плотной опекой Месси приносит команде всё большую пользу.

Во втором тайме, после гола, Паулиньо и Ракитич махнулись местами. Правый фланг был бы уязвим с любым из полузащитников, но «Барселона» нуждалась в лишнем отбирающем в центральной зоне. Сам Паулиньо почти не вступал в отбор, но прессинговал чуть выше остальных полузащитников, контролировал второй темп Мадрида и разгружал Бускетса, которому было проще разрушать (2 удачных отбора и 1 перехват после перехода Паулиньо в центр; до перехода – 1 и 0). На скриншоте показательный момент, и для Паулиньо, и вообще для класико: Кроос готовится забежать в «зону 14» и на линию штрафной, но бразилец контролирует его забегание, постоянно включает периферическое зрение, чтобы контролировать Крооса. С таким подходом ситуацию 1v1 в важной зоне проиграть сложно.

Не забывайте, что вдобавок к этой полезности Паулиньо – третий бомбардир «Барселоны», у которого было два мощных момента в первом тайме. Тогда «сливочных» спасал Кейлор Навас. Да, Паулиньо плохо вписывается именно в пасовую игру «Барсы», он хуже раздаёт передачи, чем Иньеста, Бускетс и Ракитич. Но ведь от него требуется быть идеальным ролевиком, а не идеально контролировать игру. И со своей задачей Паулиньо справляется очень классно.

В класико меняется основная тактическая идея

Есть такая замечательная статистическая штука, как PPDA-метрика прессинга. Суть заложена в её полном названии – passes per defensive action – считается количество передач, которое соперник может сделать на своей половине поля, на одно своё защитное действие (отбор или перехват). То есть если «Барса» делает до центральной линии 12 передач, а потом «Реал» там же накрывает пас и перехватывает его, PPDA будет равен 12. В предыдущие годы «Барселона» была очень агрессивна в прессинге, особенно в домашних матчах. Теперь – пожалуй, впервые со старта работы Хосепа Гвардиолы – «Барса» как никогда сильна именно организацией игры в целом, даже в обороне. Высокий прессинг уже не так важен.

PPDA в класико

«Реал» «Барселона» Сезон-2015/16, Мадрид 12,16 9,82 Сезон-2015/16, Барселона 15,88 5,14 Сезон-2016/17, Барселона 10,82 5,45 Сезон-2016/17, Мадрид 10,57 8,08 Сезон-2017/18, Мадрид 13,21 13,14

Теперь «Барселона» прессингует пассивнее «Гамбурга» (кстати, это не значит, что хуже), ставит на другие качества игры, и это заслуга Эрнесто Вальверде. Сейчас «Барса» подозрительно похожа на «Атлетик» Вальверде: прессинг применяется грамотный, но в меру необходимости, впереди обязательно есть адресат для длинных передач (Паулиньо), очень агрессивно включаются в атаку фланговые защитники. Разве что концентрация игроков в центре поля у «Барселоны» Вальверде значительно сильнее.

Учитывая, что и Вальверде, и Зидан стабильно играют по схеме 4-4-2 с насыщенным центром поля, теперь в класико другие тактические приоритеты.

Первый – важно разбивать фланговые зоны. Схема позволяет крайним защитникам высоко включаться в атаку, и с атакующим потенциалом Марсело, Карвахаля, Альбы и Роберто это очень опасная история. Упускать их подключения нельзя, и ситуации, как в первом тайме, с забеганием Марсело за спину Паулиньо и без шансов догнать для Роберто, становятся ещё более опасными.

Второй вытекает из первого. Очень многое, невероятно многое, зависело от игры 1v1 на всех участках поля. Класико превратилось в 10 микроматчей: Марсело бодался с Роберто, накрывал его в прессинге и следил за его забеганиями в атаку, Ковачич зацепился за Месси, Паулиньо и Суарес рисовали в атаке ситуацию 2v2, как Бензема и Криштиану у Мадрида, а центр поля превратился в плотнющий квадрат боевых действий. При такой тактической подготовке и таких качествах команд ключевой могла стать любая ошибка – проигранный микроэпизод 1v1 стоил здесь дороже, чем в мини-футболе с меньшим количеством соперников.

В таком матче всё и должна была решить цепная реакция ошибок, как с костяшками домино. Бускетс шикарным хитрым пасом убрал Крооса – раз. Ракитич разогнался и оставил Модрича смотреть в спину – два. Они проиграли свои микроэпизоды, и Ковачич здесь точно не виноват. Он стал жертвой цепной реакции.