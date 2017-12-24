Чем занимаются футболисты РФПЛ в отпуске

Давыдов женился, Тарасов обручился, а Джикия поучаствовал в новогодней акции — в обзоре футбольных соцсетей.

Уходящая неделя была наполнена яркими событиями, которыми футболисты активно делились в своих социальных сетях. Так, например, нападающий «Спартака» Денис Давыдов женился.

Его примеру последовал и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, объявив о помолвке со своей возлюбленной Анастасией Костенко.

Кстати, отпуск Тарасов проводит с нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, который прилетел на Мальдивы вместе со своей девушкой Юлией Левченко.

На Мальдивах также отдыхает и полузащитник «Ахмата» Антон Швец в компании сестры Златы и её мужа – бывшего футболиста ЦСКА Иржи Ярошика.

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк отправился греться на Багамы. С друзьями.

А его одноклубник Юрий Газинский предпочёл более активный отдых.

Необычное направление для отпуска выбрал защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. С главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком они семьями отправились на остров Миядзима.

Молодёжь – полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки и защитник «Спартака» Георгий Джикия – продолжают вместе набираться сил в ОАЭ.

Перед этим, правда, Джикия стал героем новогодней акции от сборной России.

Футбольный клуб «Енисей» тоже поучаствовал в подготовке к празднику. В преддверии Нового года красноярцы разместили в своём «твиттере» забавное видео.

А вот вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме не до отдыха. Во время зимней паузы футболист продолжает восстановление после травмы.

Неразлучен с футболом и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Даже в отпуске он старается не просто поддерживать физическую форму, но и получать игровую практику.