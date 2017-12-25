«Естественно, я не идеалист». Валерий Карпин говорит о футболе

«А что может потерять тренер, не тренируя — два года например? Послушайте, потерять можно физическую форму — футболисты-ветераны, которые обладают техникой в 25 и 30 лет, так же обладают ей и в 40 лет. А в плане понимания игры и техники — это никуда не пропадает», — Валерий Карпин уже на третьей минуте интервью достаёт огнемёт и палит по штампам, которые журналисты и болельщики привыкли использовать. Штамп, с которым я тоже никогда не был согласен, гласит: тренер всегда должен быть при деле. «Есть люди, которые играли по 20 лет — за эти 20 лет футбол изменился? Стал быстрее — все говорят. А Мальдини как играл в 17 лет, так играл и в 40 лет. Но он быстрее не стал! Техника и скорость мышления никуда не пропадают. Если игра стала быстрее, значит надо быстрее мыслить», — развивает свою идею Валерий Георгиевич.

Карпин полтора года оставался без клуба, работая на телевидении, а в середине декабря принял «Ростов». Выбор, который многим кажется сомнительным и со стороны клуба, которому нужно бороться за выживание, и со стороны тренера, который когда-то руководил самой популярной командой страны. Карпин проблемы не видит — более того, он говорит, что был не против снова отправиться в ФНЛ или Сегунду: «Я был готов, но смотря куда. Зависело в большей степени от состава и от понимания руководства, что у них есть в руках».

Разговор с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем и спортивным директором Алексеем Рыскиным стал в этом плане определяющим — Карпин долго общался с клубными руководителями: «Мы разговаривали обо всём — о футболе, о команде, об игроках, о задачах. Я даже не могу назвать это переговорами».



Вынужденную паузу Карпин закрывал работой экспертом на телевидении — его монологи о футболе в «Тотальном разборе» на «Матч ТВ» были единственной передачей, по-настоящему глубоко уходившей в игру. Новый тренер «Ростова» отсматривал все восемь матчей РФПЛ — и это помимо игр Лиги чемпионов и интересных встреч европейских чемпионатов. Любой важный матч Карпин проводит с блокнотом — записывает не всё, как это, например, делает профессиональный летописец Луи ван Гал, но все основные моменты, на которые стоит обратить внимание. «Какая команда была по душе? Ну, то, что было мне по душе, не значит, что это так обязательно надо. „Барселона“ вот при Гвардиоле всем нравилась, но никто так играть не может. Более оборонительный футбол тоже есть — близко мне это или нет, другой вопрос. То, что так можно и нужно играть, выбирая один или другой стиль игры, исходя из футболистов, имеющихся в наличии, — это тоже правильно», — говорит тренер.

Вопрос дня. Валера – верим? Валерий Карпин назначен главным тренером «Ростова». Получится у него в новом клубе или нет, рассуждают эксперты и читатели.

Он по-прежнему не склонен восторгаться всему, что увидел — так было и в «Спартаке», когда Карпин на послематчевых пресс-конференциях даже после побед делил игру на успешные и неудачные отрезки. В самообразовании, которое было доступно для тренера в период без работы, принцип сохранялся: «В каждом матче есть что почерпнуть, но это не всегда значит, что он весь интересен для болельщиков. В каком-то матче можно подсмотреть розыгрыш стандарта — у кого это больше наиграно. Например, в матчах больших команд стандарты не так наиграны, как у маленьких команд. То же и футбольные книги — в каждой можно где-то согласиться, а где-то не согласиться с автором».

Частности и детали для Карпина важны, но при этом ему приходится сталкиваться с проблемой каждого тренера — ответственностью за результат, который часто идёт вразрез с удачными деталями матча. «В конце концов, я хочу, чтобы моя команда выигрывала», — подчёркивает тренер.



Время на телевидении можно было использовать, чтобы оценить российский футбол со стороны. Средняя результативность матчей Премьер-Лиги четвёртый сезон подряд не выползает за букмекерскую ватерлинию в 2,5 гола за матч, и Карпин, отвечая на вопрос о том, что первое бросается в глаза в нашем чемпионате, говорит именно об этом: «С одной стороны, можно говорить, что нападающие стали хуже, а с другой — что команды стали лучше обороняться. Даже по статистике у нас больше команд играет в пять защитников — соответственно голов стало ещё меньше. Открытого футбола у нас в лиге мало очень — это не хорошо и не плохо, это просто факт».

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин высекает факты с традиционным хладнокровием опытного врача, а затем переходит на другой свой любимый приём, когда я спрашиваю, о чём может говорить плотность в таблице. «Это всегда палка о двух концах — можно говорить о том, что все команды подравнялись, но подравнялись в какую сторону? В сторону верха или в сторону низа?» — начинает диалог тренер. Он, кажется, понимает, что я отвечу. «Мне кажется, к низу», — говорю я. «Ну вот видите, вы сами ответили на свой вопрос».



Целью нашего разговора не было выяснить, почему команды могут подравниваться к низу, но один момент-маркер мы всё же, кажется, смогли нащупать. Я выдвигаю тезис о том, что в чемпионате России команды почти всегда отказываются от прессинга и тем более контрпрессинга — Карпин посмеивается, но помогает мне искать ответ.«Если у тебя этот контрпрессинг получился, то о'кей. А если не получился? Наши клубы отказываются от него, потому что так легче обороняться. Нельзя оставлять трёх центральных защитников, если применяешь контрпрессинг, потому что тебе не будет хватать для этого прессинга одного игрока как минимум. А если ты ставишь вместо одного защитника опорного или атакующего, то когда не успеваешь перекрыть, они могут остаться два в два. Боятся применять такой прессинг, потому что боятся оставить два в два — в 99% два нападающих будут быстрее пары защитников», — говорит тренер.

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И объясняет на примере успешности «Барселоны» Гвардиолы: помимо того что команда постоянно отрабатывала этот элемент, она имела ещё и быстрых центральных защитников. В России с этим есть проблемы, низкая результативность заставляет тренеров бояться любого гола и отказываться от смелой игры при потере мяча. Замкнутый круг голевой пустыни Премьер-Лиги.



Ждать от карпинского «Ростова» обязательно зрелищной игры не стоит. При этом он согласен с тем, что это может идти вразрез с его философией. «Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо — и побежим атаковать? Нет, всё зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного — я не говорю сейчас про „Ростов“ — клуба подстраиваться под философию тренера. У „Манчестер Сити“ есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже — очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться», — констатирует тренер.

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У «Ростова» в первой части сезона чётко просматривалась такая корреляция: чем меньше команда владеет мячом, тем качественнее она играет у своих ворот (не позволяет соперникам бить из открытых позиций) и у чужих (сама создаёт моменты для ударов из открытых позиций). Карпин видит это отличительной чертой всего нынешнего чемпионата России: «Так происходит не с „Ростовом“ — 80% команд в РФПЛ играют именно так. Чем меньше у тебя мяч, тем больше пространства оставляет команда, которая больше атакует. На пространстве, естественно, любой команде легче атаковать, поэтому команда, которая не владеет мячом, имеет место и время для того, чтобы создавать моменты».

«Да, мой подход отличался, — признаёт Валерий Георгиевич. — Но так было в „Спартаке“ — и то потому что это клубная традиция, я считаю. В Армавире такого не было, в „Мальорке“ такого не было — просто никто эти команды в России не видел».

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Слышать такого Карпина, готового отвергнуть главенство созидания над умеренным разрушением, действительно немного непривычно. Удивительно, как к любимым его словам, где давно обосновалось «но», которым тренер готов дополнить себя, раскрывая ситуацию с другой стороны, добавилось слово «возможность». Мы же действительно помним Карпина в основном по работе со «Спартаком» — клубом, который на нашей футбольной сцене имеет почти всё, чтобы не задумываться о мере своих возможностей. Дальнейшая карьера Карпина научила его прикидывать. «Нужно исходить из того, может ли команда качественно владеть мячом и создавать моменты. Естественно, я не идеалист, надо исходить из имеющегося материала. Давайте так: учитель третьего класса приходит в первый класс. Он будет давать первому классу те же задания, что и в третьем?» — говорит новый главный человек в «Ростове».

Зато точно не изменилось в Карпине его стремление доверять только своим глазам. С точки зрения болельщиков это делает тренера упрямым, с профессиональной точки зрения — позволяет ему индифферентно относиться к новым видам продвинутой статистики. В таблице РФПЛ по ожидаемым очкам «Ростов» закончил осень на седьмом месте, по явным голевым моментам — тоже на седьмом, что выше текущей позиции клуба в реальной таблице. Для адептов продвинутой метрики это говорит о том, что «Ростов» подошёл к перерыву с недобором очков относительно качества игры, но Карпин относится к таким данным спокойнее: «Как по мне, никаких закономерностей там нет. Никогда не видел, чтобы по статистике было одно, а на поле другое. В футболе всегда есть такая вещь, как фактор — фактор поля, человеческий и так далее. Поэтому можно говорить: „Забил БЫ “Ростов», не пропустил БЫ — был бы выше". Иногда это зависит от одного сантиметра — в штангу попал, и от штанги мяч отскочил в ворота. И всё, у «Ростова» на два очка больше".



«В том и дело, что футбол — это не статистика, — продолжает тренер. — Обращать внимание на сухую статистику и подгонять её, подвязывать под матч — да, это многим нравится. Статистика не учитывает, какое задание даёт тренер тому или иному игроку. В какой-то игре, например, можно сказать: левый защитник участвовал в атаках мало, поэтому сыграл плохо. А может быть, ему тренер сказал: центр поля не переходи. Для обывателя статистика показательная, а тренер понимает: а я ему и говорил, чтобы он не переходил центр, поэтому по мне он сыграл хорошо. Статистика что-то даёт тренеру, который знает, чего он хочет от команды».

Можно по-разному относиться и к xG с Packing, и к самому Карпину, но последняя фраза очень важна — особенно для тех, кто сравнивает игроков по отдельным матчам.

Другая статистика говорит, что безоговорочно лучший защитник «Ростова» в первой половине сезона Сверрир Ингасон почти не допускал результативных ошибок при игре в три центральных — как крайним центральным, так и страхующим, но ошибся в матче с «Динамо» при игре в четыре дефа, что стоило команде гола. Обсуждая это, мы немного спорим о том, можно ли называть игру в пять защитников и игру в три защитника одним и тем же. «5-4-1 и 3-4-3 — это абсолютно не одно и то же. 3-4-3 было у ван Гала в „Аяксе“ в 1995 году, когда у него вообще крайние игроки не опускались в линию к защитникам. Плюс Финиди справа и де Бур слева играли нападающих вообще, не полузащитников, и ромб с Литманеном сверху, Райкардом снизу и Зеедорфом и Давидсом слева и справа», — объясняет Карпин, добавляя, что в России играют, скорее, в пять дефов.



Свой выбор в «Ростове» Карпину ещё предстоит сделать. Матчи команды в этом сезоне он видел, но для него этого мало — нужно увидеть команду своими глазами на сборах; теми самыми, которым он привык доверять. «Понять, как лучше, снаружи трудно. При одной и той же схеме у футболистов могут быть разные игровые задания, — поясняет Валерий Георгиевич. — Нравится ли игра в три защитника? Нравится. Например, так, как играл „Ювентус“ при Конте 3-5-2 и три года подряд становился чемпионом — да, мне это нравилось». Но выбора только из своих предпочтений он, впервые за всё время своей работы в Премьер-Лиге, лишён изначально — уже это делает ростовскую весну интригующей.



«Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, — это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников — будем играть в пять. После сборов всё станет понятно».