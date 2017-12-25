Едва не умер в Африке. Человек, который должен возглавить наш футбол…

Есть вероятность, что Виталий Мутко сегодня объявит о своём уходе с поста президента РФС. В нашем футболе есть человек, чьё назначение на эту должность кажется логичным и обоснованным. Речь про Алексея Сорокина. В отличие от Мутко, он идеально говорит по-английски (а ещё знает французский). Для молодёжи вместо автора мемов появился бы пример для подражания. Впрочем, языки тут – второстепенный фактор.

Сорокин работал в МИДе, затем в Москомспорте, а в 2006-м стал координатором финала Лиги чемпионов – 2008 в Москве. Подготовка и организация матча «МЮ» – «Челси» были признаны успешными. Сорокину доверили продвижение России как хозяйки ЧМ-2018. Именно продвигая нашу заявку, он подхватил малярию в Анголе и едва не скончался. Ещё раз для понимания: человек едва не умер, борясь за голоса в пользу проведения ЧМ-2018 в России.



В декабре 2010 года мы получили право проводить мундиаль. Даже в России, где часто случаются необъяснимые назначения, руководителям хватило логики, чтобы поставить Сорокина главой оргкомитета «Россия-2018». В этом году 45-летний Сорокин вошёл в совет ФИФА от УЕФА. К слову, он законичил факультет международного права при Дипломатической академии МИДа.



Насколько можно судить по биографии, Сорокин пробился наверх не по блату, а за конкретную работу. Многие СМИ уже назвали его преемником Мутко на посту президента РФС. Говорят, что это уже решённый вопрос… но это не так. По моей информации, Сорокин всё-таки не придёт в РФС. Похоже, что это во многом его собственное решение. Комментатор Алексей Андронов утверждает, что боссы наших топ-клубов без радости относятся к кандидатуре Сорокина, потому что он независимый. Хотя тут больше подошло бы слово равноудалённый. Но дело даже не в этом.

Ближайшие полгода Сорокину предстоят невероятно насыщенными. На нём замыкаются ключевые вопросы по ЧМ-2018. Пока политики утверждают, что ближайший мундиаль будет лучшим в истории, именно Сорокин загружен операционной деятельностью, озабочен кучей проблем. Уходить в РФС сейчас было бы нерационально. Да и сам футбол Сорокин не то чтобы так уж обожает. До последнего момента выбор на должность президента РФС выглядел примерно так: Игорь Ефремов (президент ФНЛ) или Сергей Анохин (вице-президент РФС). Далеко не самая очевидная дилемма.



Если Мутко оставит свой пост, то вполне вероятно появление и какой-то третьей кандидатуры. Например, Валерия Газзаева. Бывший тренер не скрывал своих амбиций и на последних выборах был единственной альтернативой Мутко. Тогда Газзаев утверждал, что он договорился с некими компаниями о финансировании в случае своей победы на выборах.

Нужно понимать, что сегодня РФС точно не объявит о назначении нового президента организации. Для этого необходимо провести конференцию РФС, которую надлежит заранее анонсировать. Таким образом, в случае отставки Мутко у кандидатов ещё будет какое-то время. Наверняка потребуется добро от первого лица государства, чтобы возглавить общественную организацию РФС.



Как уже сообщал «Чемпионат», уход Мутко может быть связан именно с нормой ФИФА о невмешательстве политики в действия национальных федераций. Мутко на данный момент является и президентом РФС, и заместителем председателя правительства РФ.



Есть желание избежать возможных разбирательств в международных инстанциях. Но имеются разные пути решения этой задачи. Вместо ухода из РФС можно оставить должность в правительстве. Такой вариант тоже рассматривается. Ну, или рассматривался до последнего момента. Ждать осталось недолго. Исполком РФС начнётся уже в 16:30.