10 футболистов, которых изменил Гвардиола

Это не совсем обычный текст формата «Х футболистов, которые хорошо чеканят левой/любят хурму/прогуливали уроки в детстве» и так далее. Во-первых, благодаря тому что Хосеп Гвардиола всегда внедряет в команду собственную концепцию позиционного футбола, он меняет практически всех футболистов, с которыми работает. Речь не только о формальных изменениях вроде позиции. Хотя и этого хватает: каталонец не стесняется поставить игрока на дальний от него участок поля.

Во-вторых, перемены не всегда можно свести к статистическим показателям. Например, Кевин Де Брёйне под руководством Гвардиолы улучшил точность паса в среднем на два с половиной процента. Разве это отражает глобальную трансформацию бельгийца, который теперь управляет лучшей полузащитой в мире? Отсюда в-третьих: список субъективный. Жером Боатенг и Педро, Тьяго Алькантара и Мануэль Нойер, Роберт Левандовски и Николас Отаменди — все они очень изменились под влиянием каталонца. Но их в списке нет. Потому что в нём должны быть другие.

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И последнее: порядок имён случайный. Поскольку речь идёт не только о статистических данных, пытаться измерить, на кого Гвардиола повлиял чуть больше — на Хави или Иньесту, – просто бессмысленное занятие. В общем, нумерация не несёт в себе скрытого смысла.

Дани Алвес Фото: Reuters

Сейчас об этом уже забыли, но Алвес приходил в «Барселону» из «Севильи» в 26 лет уже состоявшимся игроком сборной Бразилии. С типичным набором качеств бразильского латераля: скоростью, умением отдать острый пас в штрафную и неумением вовремя вернуться назад. Обычно переход в большой клуб для игроков такого плана означает больше черновой работы. Но у Гвардиолы Алвес стал возвращаться назад ещё реже. Арсен Венгер как-то сказал, что в схеме каталонца крайний защитник играет примерно ту же роль, что вингер в обычной команде. Что ж, Алвес был хорошим вингером для «Барсы», 120 голов и голевых передач в 390 матчах за клуб это подтверждают. Потому он и не прижился в «Ювентусе». «Они не приспособились к моему стилю игры», — жаловался на туринцев Алвес. Как будто легко приспособиться к защитнику, с которым поработал Гвардиола.

Англичанин давно считался большим талантом, и также все давно знали, что он дружит с техникой. При этом Стерлинг что в «Ливерпуле» Брендана Роджерса, что у Мануэля Пеллегрини выполнял функции электрички. Носился с высокой скоростью по флангу, забивал по праздникам.

В первый сезон Гвардиолы Стерлинг запомнился не столько скоростью и техникой (все к этому уже привыкли), сколько промахами по пустым воротам и странным желанием отдать пас на фланг из ударной позиции. Насколько же это отличается от Стерлинга этого сезона! За полсезона он добился более высокой результативности, чем за любой целый сезон до этого. Забил 16 голов во всех турнирах, четыре из них – решающие, на последних минутах, которые принесли победу. Причём Рахим делает это, даже не потеряв фирменной наивной улыбки. «Он перестал бояться», — объясняет Гвардиола. Он ещё и психолог?

Рахим Стерлинг Фото: Reuters

3. Хавьер Маскерано

В «Ливерпуле» с уходом Маскерано в центре поля образовалась дыра, которую Лукас Лейва, Раул Мейрелеш и иногда помогавший им Альберто Аквилани не смогли заделать втроём. Но в центральном круге в «Барселоне» царил Бускетс, а когда каталонец не играл, первым запасным был Сейду Кейта. Бойцовские качества Маскерано Гвардиола применил в центре защиты: как раз травмировался главный боец той «Барсы», Карлес Пуйоль. А Херард Пике очень нуждался в подстраховке. Страховать начал Маскерано – и продолжил в течение следующих семи лет.

Когда Гвардиола пришёл в «Баварию», Ламу было 29 лет, и он был отличным фланговым защитником. Зачем что-то менять, спросил бы любой хороший тренер, но Хосеп не любой, поэтому он поменял всё. Перевод Лама в опорную зону попал в учебники. Первый пас немца и способность выходить из-под прессинга с точки зрения нового тренера «Баварии» были так важны, что не следовало растрачивать их на фланге.

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5. Жерар Пике

Он подкупил Алекса Фергюсона атлетизмом в сочетании с хорошим пасом, но так и не смог закрепиться в «МЮ». Пике был слишком медленным, он давал принимать мяч, проигрывал рывки и терял позицию. Первый пас – не настолько серьёзное преимущество на фоне таких недостатков. Но Гвардиола так не считал и применил с Пике одну хитрость, которая стала широко известной на примере Хави и Иньесты. Уникальный первый пас – достоинство, вокруг которого должна строиться игра Пике, а его недостатки не имеют значения, если ему не придётся их демонстрировать. Агрессивный страхующий игрок в связке (сначала Пуйоль, потом Маскерано) и постоянное владение мячом превратили Пике не то чтобы в идеального защитника – нет, конечно. В незаменимого для «Барселоны».

Его почему-то называют «мессизаменителем» в «Манчестер Сити», хотя это неверно. Де Брёйне – «хавизаменитель», если уж говорить шаблонами. Случай с бельгийцем – особенный в списке, потому что Гвардиола по сути не стал менять игру Кевина, но поменял всё вокруг его игры.

Он мастер предпоследнего паса, который может одним касанием вскрыть целую линию, но главное достоинство Де Брёйне в другом. В методичном поиске зон для последующего перегруза. Он не использует позиционное преимущество (для этого есть Стерлинг и Жезус), а создаёт его. Помимо работы по глобальному управлению позиционных атак Де Брёйне отлично чувствует себя в высоком прессинге, он на третьем месте в «Сити» по игре в отборах. Он просто создан для этой команды.

Кевин де Брёйне Фото: Reuters

7-8-9. Хави-Иньеста-Бускетс

Они должны идти втроём. Потому что сумма этих трёх футболистов была чем-то большим, чем по отдельности.

Для Каталонии Хави – имя нарицательное. Символ игровой философии. И надо отметить, Хави вполне органично чувствует себя в роли символа и даже чуть ли не оракула. Но, вообще-то, летом 2008 года Хави было уже 28 лет. Он был игроком сборной, выигрывал Лигу чемпионов (правда, в качестве игрока обоймы, а не старта), хорошим атакующим полузащитником с показателями от 5 до 10 голевых пасов в среднем за сезон. Пока в «Барселону» не пришёл Гвардиола, который играл вместе с Хави. И решил, что незачем заставлять гения делать всё — пусть делает то, что умеет лучше остальных.

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С Иньестой ещё интереснее. В отличие от Хави, Андрес в молодости не брезговал черновой работой. Поэтому у него к 23 годам ещё не было жёсткой позиции: он играл везде в полузащите, а иногда и на позиции оттянутого форварда. Его умение находить находить зону одним пасом и идеально катать мяч под любым прессингом ещё не считалось уникальным достоинством. Понадобился молодой Гвардиола, чтобы найти ему место строго в 10 метрах слева от Хави, где Иньеста провёл следующие несколько лет. И эта позиция до сих пор остаётся его основной.

Наконец, Бускетс. Молодой парень, в которого Гвардиола поверил и поставил в основу. Не просто в основу – на важнейшую позицию. В завязанной на треугольники «Барселоне» на Бускетса приходится наибольшая игровая нагрузка. Бускетс справился, вытеснил из состава Яя Туре и Сейду Кейта (почему рука автоматически выводит «Думбия» вместо «Кейта»?), не пустил на своё место Хавьера Маскерано и со временем даже стал меньше симулировать. Правда, над этим ещё можно работать.

Иньеста, Месси и Хави Фото: Reuters

Он уже был звездой. В 20 лет во время неудачного последнего сезона Франка Райкарда он забил шесть голов в Лиге чемпионов и 10 голов в чемпионате в 28 матчах и был номинирован на «Золотой мяч». Месси был фантастически техничен, иногда передерживал мяч и шёл в дриблинг чаще, чем бил по воротам. О нём не без оснований говорили «новый Марадона» — как говорили про Ариэля Артегу, Хуана Романа Рикельме и ещё десяток других футболистов.

С приходом Гвардиолы для Месси начался постоянный поиск лучшего места на поле. В центре атаки, на фланге атаки, под нападающим, снова на фланге. В первый год Гвардиолы Месси забил 38 голов и сделал 16 голевых передач в основных турнирах (чемпионат, кубок и ЛЧ), во второй – 43 и 13, в третий – 50 и 28, в четвёртый и последний совместный – 67 и 31. Оцените не сами цифры, а динамику.

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Гвардиола сейчас доказывает, что может обходиться без Месси, да и аргентинец без него не слишком сбавил результативность. Но не покидает ощущение, что эти вместе способны на более, чем по отдельности.

Бонус: в процессе

Габриэл Жезус, Лерой Зане и даже (не смейтесь) Фабиан Делф. Хотя нет, можно смеяться. Учитывая, что Хосеп перевёл Лама с бровки в центр полузащиты за пас и интеллект, напрашивается вопрос: за что он перевёл Делфа с центра на бровку? Но главное, что Фабиан справляется. Не вошли в список, но очень старались: Джошуа Киммих и Кингсли Коман. Они проработали с Гвардиолой очень мало времени, но оба говорили о влиянии каталонца.

Возможно, в списке многовато «Барселоны». Это правда, многовато. Но ведь каталонцы после его ухода по инерции выиграли чемпионат. Маскерано, Пике, Алвес, Иньеста, Хави, Бускетс и Месси определяли лицо клуба ещё дольше. Трое по-прежнему на ведущих роля. Хотя прошло уже девять лет.