Как футболисты и тренеры провели Рождество

В Европе и Новом Свете наступило Рождество, и блоги зарубежных футболистов запестрили фотографиями ёлок и подарков.

Криштиану Роналду встречает Рождество в этом году в окружении большой семьи. «Мира, любви и здоровья в окружении близких» желает он болельщикам.

Неймар позирует на фоне хитро украшенной ёлки один, затем по очереди с мамой, с отцом и с сестрой Рафаэллой. Самый популярный антураж в «Инстаграме» на Рождество.

«Хорошего вечера всем, кто готовится отмечать сегодня Рождество». Джанлуиджи Буффон поднимает бокал за всех своих подписчиков и ненавязчиво рекламирует вино.

А в Англии Стивен Джеррард и его красавицы-дочери уже готовы к пижамной вечеринке. «Надеюсь, у каждого из вас Рождество получится особенным», — пишет Стиви.

Генрих Мхитарян как истинный армянин — «на стиле»: в белой рубашке и брюках. «Желаю всем волшебного 2018-го!»

Хамес Родригес не был оригинален в подписи к своей фотографии – но вы только посмотрите на этого ангелочка у него на руках!

У Лионеля Месси не столь массовое празднество, но зато со всеми рождественскими атрибутами. И даже Санта Клаус, кажется, получил свой подарок — футболку «Барселоны».

В семье форварда «Ливерпуля» Коутиньо уважают костюмированные вечеринки – под рождественской ёлочкой расположились аж три эльфа.

У россиян празднование католического Рождества не очень распространено, но вот Павел Погребняк, поигравший в Англии и Германии, желает друзьям приятных праздников. Любопытное комбо на фоне – украшенная ёлка на песчаном пляже.

Привет из тёплых стран от семьи Кришито! По традиции Доменико отмечает Рождество с близкими друзьями – семьёй Мигела Данни. А Александр Кокорин поздравляет друзей с праздниками.

Тем временем Ари в отсутствие ёлки в бразильском отпуске ограничился стикером в «сториз», а у Гилерме всё как положено: и рождественское дерево, и подарки, и семья рядом.

Игроки «Спартака» тоже отмечают, но не с таким размахом: у Зе Луиша праздник семейный, а у Луиса Адриано – пивной.

Весёлая семья Вернблумов отмечает Рождество изящно, в скандинавском стиле: кругом нежные тона и яркие огни.

Дэвиду Бекхэму достаётся критическая стрела от супруги Виктории: «Тот момент, когда Санта приносит в подарок пижаму, но не снимает магнитную бирку!»