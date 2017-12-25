Итоги года. Лучший вратарь России — 2017

2017-й близится к концу, а это значит, что пришло время подводить итоги года. Сегодня речь пойдёт о лучшем вратаре в российской Премьер-Лиге. Так кто же был лучшим? Своим мнением в рубрике «Вопрос дня» делятся читатели и эксперты.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Андрей Лунёв. Его игра была лучше остальных в этом году. Более яркая, более надёжная. Не зря он стал вратарём сборной в 2017-м. Он очень хорош в игре на выходах, бесстрашный. Долго шёл к своему успеху. История его прорыва говорит о характере. Лунёва умудрялись отчислять и из второй лиги. Честь ему и хвала, что не опустил рук, что шёл к своей мечте. За это он и был вознаграждён.

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Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

— Естественно, это наш дорогой Акинфеев. Он постоянно выдерживает уровень европейского вратаря. У Игоря нет таких просчётов, которые обычно бывают у вратарей. Возможно, в каких-то моментах он и мог выручить, но пропущенные мячи поставить ему в вину нельзя. За счёт стабильности и класса Акинфеев до сих пор остаётся лучшим.

Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— Всегда буду голосовать за Акинфеева, обосновывая это его стабильностью и уверенностью. Как бы команда ни играла, он всегда на своём высоком уровне. У него бывает мало помощи от защиты и полузащиты, но свой класс Игорь показывает.

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Евгений Корнюхин, бывший вратарь ЦСКА:

— В «Спартаке» Селихов неплохо заменил Реброва, но по количеству проведённых матчей впереди Акинфеев и Лунёв. Отдам предпочтение всё-таки Игорю. Он играл не только за клуб, но и провёл львиную долю матчей за сборную. Матчи, сыгранные за ЦСКА в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов, а также за сборную, говорят о стабильности. Значит, тренерский штаб доверяет ему.

Вениамин Мандрыкин, бывший вратарь ЦСКА:

— Если брать в целом за год, то я бы назвал Игоря Акинфеева. Он хорошо сыграл в российском первенстве. Кубок конфедераций не беру, потому что это был неудачный турнир для сборной. Другие вратари не так стабильно играли, например Артём Ребров. Он неплохо защищал ворота своей команды весной, когда «Спартак» шёл к чемпионству, а осенью уже потерял место в основном составе. Поэтому считаю, что лучший – Акинфеев. Никто лучше себя не проявил. Игорь провёл год стабильно, как и всегда.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Лучший вратарь 2017 года – Лунёв. У него есть потенциал, мне нравится его игра. Связываю Лунёва с будущим нашей сборной.

Наше мнение

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

— Лучший вратарь года — Игорь Акинфеев из ЦСКА. Важно, что и в сборной России он остаётся незаменимым, так что в чём-чём, а в позиции голкипера на домашнем чемпионате мира мы можем быть уверены на сто процентов. К тому же в Лиге чемпионов Акинфеев наконец прервал свою серию, о которой в последнее время говорилось чересчур много.

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Мнения читателей

prometheuss:

— Однозначно Игорь лучший. Почти в каждой игре он выручает, и не по разу!

goldenaxe911:

— И чем Лунёв лучший? Три матча до своей травмы не выручал вообще. Лучший кипер, будем объективны, это Акинфеев. Где сейчас находится ЦСКА? Это всё благодаря ему!

this:

— Справедливости ради, Акинфеев хороший вратарь в России, но в сборной каждые два года на чемпионатах к нему есть вопросы. Возможно, тут дело в психологии, но она тоже элемент игры.