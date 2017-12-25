Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Часть 2

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Филимонов, Зырянов, Аршавин, Сычёв, Баженов – этих мужиков еще можно увидеть на футбольном поле, причём на профессиональном уровне.

В 2008 году «Манчестер Юнайтед» не пожалел 26 млн евро за болгарского форварда – приличные по тем временам деньги. Сэр Алекс очень на статного нападающего рассчитывал. Увы, в полной мере оправдать надежды Фергюсона Димитару не удалось. Тем не менее на судьбу Бербатову грех жаловаться. Карьера в целом удалась. На старости игроцких лет можно и экзотики вкусить – в виде чемпионата Индии. В Керале Бербатов воссоединился со старым знакомым по «МЮ» Рене Мёленстеном. В «Бластерс» бывший ассистент старины Ферги трудится главным тренером.

Всего три клуба до сих пор было во взрослой жизни Брауна и ни одного иностранного. Лучшие годы карьеры уроженец Манчестера посвятил красно-белым цветам «МЮ» и только на подходе к сороковнику решился попробовать чего-то принципиально нового. Летом 2017-го защитник заключил контракт с «Керала Бластерс» — правда, дебютировал в его составе только в середине декабря.

Широкую известность бразильскому форварду принесли выступления в немецком «Вольфсбурге», но всю жизнь Графите непреодолимо тянуло в Ресифи. В местный «Санта-Круз» он приходил трижды – сперва в молодом, а затем, дважды, в преклонном по спортивным меркам возрасте. В прошлом сезоне именно Графите являлся, пожалуй, главной достопримечательностью национальной Серии B. Голевого чутья за годы странствий по миру он тоже не растерял. Для 38-летнего мужчины и три гола за полтора десятка матчей – достойный показатель.

В шестёрку самых «пожилых» участников второго испанского дивизиона входит лучший футболист России 2009 года сразу по четырём версиям. Чори Домингесу идёт 37-й год, но на поле он выходит более или менее регулярно, а в последних матчах – так и вовсе в стартовом составе. Не исключено, что мы ещё увидим Алехандро и на более высоком уровне: после 19 матчей его «Райо Вальекано» всего на четыре очка отстаёт от лидеров Сегунды, «Уэски» и «Кадиса», сохраняя реальные шансы на подъём в Примеру.

«Дрим тим» Курбана. Бердыеву – 65! Наш презент Курбану Бекиевичу на юбилей – символическая сборная его славных подопечных, бывших и нынешних.

Многократный чемпион Португалии, Англии и Испании по-прежнему в строю. Теперь португальский ветеран служит в Китае под командованием земляка Витора Перейры, бок-о-бок с нашими знакомыми Халком и Ахмедовым, по мере сил способствуя популяризации футбола в Поднебесной. В прошлом сезоне Карвалью был не только одной из самых титулованных персон чемпионата, но и самым старшим его участником. Октябрьский приговор испанского суда — семь месяцев лишения свободы в связи с нарушением уплаты налогов за имиджевые права в период выступлений за «Реал» с 2011 по 2012 год — не помешал Рикарду доработать сезон до конца. И заканчивать он вроде бы не собирается. Заканчивать играть.

Рикарду Карвалью и Халк Фото: Reuters

В числе прочих именитых «миссионеров» осчастливил Индию своим приездом Робби Кин. Полгода после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» легенда сборной Ирландии – 146 матчей, 68 голов – отдыхал от футбола. За это время душа Робби вновь соскучилась по серьёзному делу, и прошлым летом он азартно ввязался в новое приключение, индийское. На фоне финского суперветерана Юсси Яаскелайнена, 42 лет от роду, 37-летний Кин не такой уж и «дед».

Кадзуёси Миура (50 лет, «Иокогама»)

Рядом с достопочтенным господином Миурой все представленные в списке мужчины — просто мальчишки. В свои 50 — вы не ослышались! — лет легендарный японский мастер официально считается самым возрастным профессиональным футболистом на планете. Кадзуёси вдоволь напутешествовался по миру, пока не осел в «Иокогаме», выступающей во второй национальной лиге. Ещё в начале года живой легенды хватало на час игры. С середины ноября Миуру на поле не видели, но относительно планов на будущее Кадзу загадочно молчит…

Кадзуёси Миура Фото: Reuters

40-й год идёт перуанскому снайперу, но он до сих пор не наигрался. Бывшая звезда «Вердера», «Баварии» и «Челси» возглавляет рейтинг старейшин первой Бундеслиги, делясь своим колоссальным опытом с более молодыми сослуживцами по «Кёльну». Былой прыти Писарро, конечно, уже не хватает, но само по себе наличие такого бывалого мастера в раздевалке – уже приличное подспорье для тренера. Последний раз на поле Клаудио выходил в конце ноября, а всего в сезоне провёл четыре матча. Голов пока не забивал. Ветерану простительно.