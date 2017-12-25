Полгода до ЧМ-2018. Бразилия

До чемпионата мира осталось полгода. Это значит, что за сильнейшими сборными уже можно начинать следить. Как у них дела прямо сейчас, какой костяк, насколько сборная готова к турниру, какие эксперименты проводит тренер? Начнём с Бразилии.

Самые-самые в отборе на ЧМ-2018. Вся статистика Квалификация на чемпионат мира официально завершилась. Время подводить итоги.

Как Бразилия прошла отбор

Мощно. Единственное поражение случилось ещё в 2015 году, когда тренером был Дунга. При нём же были три ничьи: с Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Параллельно Бразилия вылетела с Кубка Америки (из группы с Перу, Эквадором и Гаити), и Дунгу наконец попросили. Его заменил Тите – тренер, который перед этим в очередной раз сделал «Коринтианс» чемпионом.

Тите не стал устраивать революцию в составе. Случилась только китайская рокировка: он перестал вызывать в сборную Халка с Оскаром, зато пригласил Паулиньо. Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» сразу вызвал недоумение, но гол в ворота Аргентины и хет-трик Уругваю быстро переубедили критиков. Сейчас игрок «Барселоны» — опора, на которой стоит группа атаки сборной.



После прихода Тите Бразилия выиграла 10 матчей квалификации, ещё два сыграла вничью и первой обеспечила себе участие на чемпионате мира. Главные исторические противники – Аргентина и Уругвай – разгромлены. У тренера хорошая пресса и в общем развязаны руки для экспериментов. А экспериментирует Тите много.

Текущий состав

В последнем туре квалификации Эдерсон заменил Алисона в воротах. У Бразилии сразу два сильных молодых вратаря с европейским опытом – редкий случай. Эдерсон выдерживает давление высокой защиты в «Ман Сити», и спасает, когда это нужно, а у Алисона в «Роме» к началу зимы набралось восемь сухих матчей. На левом фланге обороны под Марсело можно найти топ-игроков: Алекса Сандро и Филипе Луиса. В центре защиты чередуются Тьяго Силва, Маркиньос и Миранда. Последний – явно на первом месте для тренера, при Тите он провёл уже 12 матчей. Справа Дани Алвес, который выглядит вечным, но в его отсутствие может сыграть Рафинья из «Баварии», также Тите пару раз пробовал Фагнера, с которым он работал в «Коринтиансе». За опорную зону отвечают Касемиро и Фернандиньо, игрок «Реала» — первый выбор. Также нельзя исключать привлечения Аллана из «Наполи». Осенью Тите его просматривал.



Но главная заруба за место на поле начинается в группе атаки. Ренато Аугусто и Паулиньо – незаменимые игроки в расстановке Тите, роль которых можно сравнить с ролью Сильвы и де Брёйне в «Ман Сити». Они доставляют мяч Неймару, Жезусу и Коутиньо. Кстати, базовая расстановка сборной Бразилии 4-1-4-1 – тоже совпадает со схемой, по которой играет Гвардиола. Другие игроки обоймы – Виллиан, Фирмино, Дуглас Коста и Жулиано. Первые двое при Тите набрали около 20 выходов на поле, хотя редко появляются с первых минут.

Тренер сборной Бразилии: мы ходим на матчи РФПЛ, чтобы следить за Жулиано Главный тренер сборной Бразилии Тите дал интервью «Чемпионату» – о Жулиано, Кубке конфедераций и товарищеском матче Россия – Бразилия.

Лидеры

В сборной есть несколько игроков, которые выходят с капитанской повязкой, но чаще всего она у Жоао Миранды. 33-летний центральный защитник – идеальный страхующий, кроме того, он полезен при стандартах у чужих ворот. В 12 матчах за сборную при Тите он забил два гола. Дани Алвес несмотря на свой возраст выглядит незаменимым. Бразилия играет очень высоко, и Алвес по-прежнему способен закрывать бровку, при этом по качеству подключения к атакам он не уступает вингерам. Габриэл Жезус стал лучшим бомбардиром Бразилии в отборочном турнире. Неймар даже когда не забивает, создаёт разницу. Паулиньо выполняет огромный объём работы, при этом он достаточно техничен, чтобы качественно играть в позиционных атаках. Именно он стережёт подборы у чужой штрафной и обеспечивает второй темп атак.

Звёзды за бортом

Например, Халк иОскар. Вряд ли дело в том, что они играют в Китае. Тите вызывал Паулиньо из Китая, и сейчас продолжает вызывать Ренато Аугусто. Но при этом он перестал приглашать Давида Луиса. Нет, дело не в клубе. «Конечно, я расстроен, что меня не вызывают. Я постоянно играю за «Челси» и надеюсь, что заслужу вызов в сборную», — говорил Луис в марте. С тех пор он поссорился с Конте и перестал попадать в заявку «Челси».



Оскар провёл средний сезона в Шанхае (чемпионат Китая заканчивается осенью). Сыграл в 21 матче, набрал 11 голов и голевых передач. Для сравнения: 32-летний Эсекьель Лавесси, который почти год не играл в футбол, в этом сезоне набрал 35 голов и передач в «Хэбей Чайна Форчун». Оскар попал в заявку на первые матчи сборной Бразилии при Тите, но больше в неё не возвращался.



С Халком чуть более странная ситуация – если судить по статистике. Он стабильно забивает и неплохо ассистирует партнёрам (тому же Оскару, например). Забавно, но у Халка больше голевых передач, чем у Оскара. Ещё забавнее, что лучший бомбардир команды при этом не он, а китаец Ву Ли. Но если отвлечься от статистики, а посмотреть на игру сборной Бразилии, решение становится понятным.

Для Тите важно, чтобы в атакующей трети поля мяч как можно быстрее ходил через короткий пас. Коутиньо, Фирмино, Жезус – все они быстро работают с мячом. Про Неймара нечего говорить. Халк играет в более вертикальный футбол. Он просто не вписывается в этот стиль.

Планы на чемпионат мира

Победа, как обычно. Бразилия в принципе не участвует в крупных турнирах с другими целями. Тем более что сейчас есть две дополнительные причины для серьёзных ожиданий. Во-первых, позор на домашнем чемпионате четыре года назад. Мы об этом забыли, но в Бразилии помнят. Такие вещи смываются только победами. Последний кубок Америки тоже закончился позором, так что доказывать нужно многое. Во-вторых, наконец-то – после нескольких лет поисков – в команде появился баланс. Тройка в центре поля (Касемиро, Аугусто, Паулиньо) максимально далека от идеала в плане имиджа – но близка к идеалу на поле. Она гарантирует, что у соперника не проходят атаки низом через центр.

К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой командой Сборная Бразилии выиграла восемь матчей подряд в отборочном цикле ЧМ-2018 и первой отобралась на турнир, который пройдёт в России.

Тренер, который выигрывал в Бразилии титулы с пятью разными командами, как никто знаком с давлением, которое ожидания болельщиков оказывает на команду, и умеет с ним работать. В сборной отличная атмосфера, это называют заслугой Тите ветераны – Марсело и Дани Алвес. Бразилия в порядке и готова к чемпионату мира – можно начинать хоть зимой.

Оптимальный состав сейчас