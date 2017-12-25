Алаев: не боги горшки обжигают, будем работать

— Для вас назначение на должность исполняющего обязанность президента РФС стала неожиданностью?

– Очень неожиданным. Всё произошло сегодня, незадолго до исполкома. Что ж, не боги горшки обжигают, будем работать. Без пафоса говорю — задачи серьёзные. Нужно засучить рукава и работать.

– Вы будете принимать решения самостоятельно или всё же согласовывать всё с Мутко?

– Нет, будем принимать самостоятельные решения. Есть исполком, есть бюро исполкома, есть президент. Естественно, с Виталием Леонтьевичем будем советоваться – это самый опытный человек в российском футболе, но считаю, что мы самодостаточная организация. Наша управленческая пирамида вполне рабочая, это не ширма. Любое решение не принимается единолично.



– Исполнение финансового плана как-то ударит по бюджету РФС?

– Бюджет на данный момент стабилен. Мы его представили, по нему ничего не должно ударить, если только не случится форс-мажор.

— Как будут обстоять дела со спонсорами?

— Многие контракты заканчиваются в 2018 году, поэтому надеюсь, что мы все контракты продлим и найдём новых партнёров. Мы никогда не останавливаем работу по поиску спонсоров.



– Есть вероятность, что спонсоры могут уйти из-за ситуации с Мутко?

– Думаю, что этого не произойдёт. У нас со спонсорами плотный контакт.

– Вам предстоит борьба с клубами РФПЛ по вопросам лимита. Как вы будете противостоять их давлению?

– Бороться мы не планируем — это делают в другой федерации. Мы планируем дискутировать и находить решения.



– 7-8 легионеров – это окончательное решение?

– Нет, это ориентир, который принят за основу. Он давно обсуждался. Теперь профессиональный комитет рассмотрит критерии к легионерам, доморощенным игрокам, и в первом квартале следующего года определимся. Мы не просто меняем лимит, а меняем еще и качественные критерии. Это самое важное.