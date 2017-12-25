Он улетел, но обещал вернуться. Мутко временно сложил полномочия

Давно в РФС не было столько журналистов. Возможно, никогда. На входе в Дом футбола было тяжело протолкнуться. Приехали даже телеканалы, которые не имеют никакого отношения к спорту — «Мир», «Звезда» и другие. Охранники перекрыли коридоры, чтобы никто из СМИ не пробрался выше первого этажа.

Фото: «Чемпионат»

А всё из-за слуха, который у всех на устах: неужели Мутко уйдёт из РФС? Информация об этом приходила из разных источников. До самой последней минуты ситуация оставалась неясной. Было похоже, что вопрос решался в последний момент.

«80 журналистов приехали. Будет смешно, если никаких важных решений не случится», – обменивались мнениями журналисты, пока шло заседание исполкома РФС. На него приехали и Виталий Мутко, и Алексей Сорокин, которого называли главным кандидатом на президентство в РФС. Хотя «Чемпионат» ещё до исполкома подробно объяснил, почему Сорокин точно не возглавит союз.

Едва не умер в Африке. Человек, который должен возглавить наш футбол… … но не возглавит.

Алексей Сорокин Фото: РИА Новости

Исполком начался в 16:30. Спустя час несколько спортивных изданий зачем-то сообщили, что Мутко остаётся. Вскоре все эти СМИ вынуждены были опровергнуть сами себя. В 19:56 на пресс-конференцию пришёл Виталий Мутко. Его речь звучала издевательски. Всем была понятна ключевая тема, но Мутко рассказывал о сборных, о реформах лиг, о лимите в РФПЛ, о бюджете РФС… Конечно же, и о несправедливости МОК. Спустя 17 минут монолога замаячила надежда.



– Я знаю, почему вы собрались в таком количестве. Касательно меня…



Увы, мысль снова ушла в сторону, и продолжилась тема допинга. Естественно, Мутко был верен своему стилю. Например, вот:

Посе 28-минутного спича наконец-то последовали главные слова. Они плавно перетекли от темы его недопуска на Олимпиаду в Кореи.



– Меня наказывают. Утверждают, что в Сочи были манипуляции. С этим я согласиться не могу и буду подавать апелляцию в CAS. Обвинения построены некорректно. У нас же как считается? Если человек не оспаривает, значит признаёт свою вину. Я знаю, что CAS возглавляет один вице-президент МОК. Другой вице-президент МОК руководит ВАДА. Я всё понимаю. На период этих судебных расследований – у нас есть такая норма – я кратковременно складываю с себя полномочия сроком на шесть месяцев. Возможно, вернусь раньше. Никаких внеочередных конференций. Мой мандат продолжает действовать. Поступаю так, чтобы РФС спокойно работал, – заявил Мутко.

Виталий Мутко и Александр Алаев Фото: РИА Новости

Затем он сообщил, что исполнять обязанности будет Александр Алаев, потому что Симонян «уже столько тренеров сборной назначал и снимал». Очевидно, что 91-летний ветеран – неподходящая кандидатура. По словам Мутко, Анохин занят избирательной кампанией, а Прядкин – РФПЛ. Таким образом, выбор пал на гендира РФС Алаева.

Важно, что Мутко продолжит работу в качестве заместителя председателя правительства. Таким образом он сконцентрируется на деятельности со стороны государства. Это предполагает уход Мутко и из оргкомитета «Россия-2018». Позже Сорокин сказал, что решение об этом будет рассмотрено в ближайшее время.



«Сан Саныч, давай. А я – поехал», – сказал напоследок Мутко. Слово взял Алаев:

– Трудно после Виталия Леонтьевича что-то добавить. Два года назад в этом зале мы говорили не о футболе, а спасении нашей организации в связи с долгами. Большая заслуга Виталия Леонтьевича, что сегодня нет беспокойства на этот счёт. Сегодня у РФС полный контакт с лигами и клубами. Главное эту стабильность сохранить. Понимаю, что у нас полгода до ЧМ. Нужно, чтобы не случилось ни одного срыва и ни одного скандала. Спасибо за доверие. Это ответственность. Для меня решение стало неожиданным. Мне об этом сообщили сегодня перед исполкомом.



Одно отличие Алаева от Мутко уже сейчас очевидно всем. Новый глава РФС намного лаконичнее. Если Мутко говорил в общей сложности 42 минуты, то новый глава РФС – всего две.