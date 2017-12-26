«Я был готов к этому стрессу». Кто он, самый молодой главный тренер РФПЛ

Справка «Чемпионата»



Михаил Михайлович Галактионов



Родился 21 мая 1984 года в Москве.

Заниматься футболом начал в школе московского «Динамо», но из-за проблем со здоровьем завершил карьеру игрока в 22 года.

Окончил Московский городской педагогический университет по специальности тренер-преподаватель по футболу, Государственный университет управления (менеджмент в игровых видах спорта), Высшую школу тренеров и Академию тренерского мастерства РФС.



Работал тренером в ДЮСШ «Савёловская», мини-футбольном клубе «Дина», московском любительском клубе «Интер». С 2007 года — тренер в академии московского «Динамо». С 2014 по 2017 год возглавлял юношеские сборные России. Участник юношеских (U19) чемпионатов Европы (1/2 финала) и мира (1/8 финала) 2015 года.

Победитель Мемориала Гранаткина 2016 года. В июне 2017-го вошёл в тренерский штаб «Ахмата», 30 октября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 14 декабря утверждён в должности главного тренера, подписав контракт на 3,5 года.

— Полторы недели минуло с утверждения вас главным тренером «Ахмата». Свыклись с новым статусом?

— А ничего кардинально в моей жизни не поменялось. Все те цели, обязанности, мысли по комплектованию и планированию учебно-тренировочного процесса, которые были, — остались. Единственное, после нескольких дней неопределённости наступила ясность в вопросе будущего. Теперь полным ходом готовимся к предстоящим сборам.



— После предложения руководства камень с души упал?

— Я и прежде не испытывал давления. Как старались добросовестно выполнять свои обязанности, так и продолжаем работу. У нас есть объективное понимание, что можно сделать, развить, улучшить в команде – по направленности, модели игры, которую будем дальше прививать.

— Подозреваю, отключиться от футбола даже в мини-отпуске не получилось?

— Честно говоря, нет. Постоянно был на связи с клубным менеджментом и штабом – обсуждали сборы, спарринги, селекцию. Работа в этом направлении не прекращалась, пускай и велась дистанционно.



— Какие чувства испытываешь, в 33 года принимая команду Премьер-Лиги?

— Не надо заострять внимание на возрасте. В любом случае получаешь положительные эмоции – от самого процесса, от футбольной деятельности. Хотелось бы выразить признательность Олегу Георгиевичу Кононову за шанс, которой он мне дал. И, естественно, всему руководству клуба за доверие. Каждый день совместной работы у нас был насыщенным, расписанным чуть ли не поминутно. В таком же ключе продолжаем действовать и сейчас.



— Как происходило назначение?

— После матча с «Зенитом» мы поблагодарили ребят за проделанную работу, и команда ушла в отпуск. Мне тяжело говорить, какие мысли были у руководства относительно тренерского штаба, но спустя несколько дней мы встретились в Москве с президентом клуба Магомедом Даудовым и генеральным директором Ахмедом Айдамировым. Тогда и прозвучало предложение продолжить сотрудничество.



— Ничья с «Зенитом» стала определяющим фактором в вашей судьбе?

— Не готов рассуждать, какой критерий стал решающим. Может быть, у нас не всё получилось с Олегом Георгиевичем, но мы продолжали двигаться в выбранном направлении, что отразилось на динамике выступлений команды – она была положительной. Не хватало стабильности и сбалансированности во всех звеньях – её повышением займёмся уже в межсезонье.

Михаил Галактионов Фото: Из личного архива Михаила Галактионова

— Когда увидели на соседней лавочке Манчини, не возникло ощущения нереальности происходящего?

— Абсолютно нет, и это искренне. Большим подспорьем послужил опыт, приобретённый в молодёжном футболе. Он, конечно, отличается от взрослого, но степень ответственности, давления на юношеских чемпионатах Европы и мира тоже серьёзная. Я был готов морально к этому стрессу – самостоятельной практике в РФПЛ – и абсолютно спокоен. Ни на кого не смотрел – только на свою команду: как ей нужно управлять, какие изменения вносить, какую модель игры применять в конкретном матче.

— Парой слов с итальянцем перекинулись?

— Мы давно и очень хорошо знакомы с помощником Роберто – Игорем Симутенковым. Вместе учились на лицензию «Pro» — на одном потоке с Сергеем Семаком, Вадимом Евсеевым и другими тренерами. Перед игрой Игорь представил меня Манчини. Поздоровались, познакомились, пожелали друг другу хорошей игры. После матча тоже обменялись рукопожатиями и пожеланиями удачи в дальнейшем.



— Соглашаясь летом на работу в Грозном, наверное, и вообразить не могли столь скорого и резкого карьерного роста?

— На тот момент – точно нет. У меня неплохо складывались дела в РФС. Мы добивались не только положительного результата на чемпионатах Европы и мира, но и готовили игроков в структуре спортивной вертикали для молодёжной сборной. Но когда Олег Георгиевич предложил войти в его штаб, я, взвесив все за и против, ответил согласием. Мы много обсуждали нюансов, но никаких рубежей на клубной работе я перед собой не намечал. Просто хотелось быть полезным Кононову. Его отставка стала неожиданностью не только для меня – для всего коллектива.



— Что вас раньше связывало с Кононовым?

— Когда со сборной играли отборочный раунд чемпионата Европы в Краснодаре, Кононов присутствовал на матчах, мы контактировали. Потом, после отставки Олега Георгиевича, встречались в Москве, узнали друг друга ближе. «Краснодар» Кононова был одной из самых зрелищных команд Премьер-Лиги. Такой футбол и мне всегда импонировал, хотелось в него окунуться, поэтому предложение войти в штаб «Ахмата» принял с удовольствием. Надеюсь не только развить команду в этом направлении, но и привнести что-то своё.



— После отставки Кононова не порывались уйти тоже?

— Естественно, обсуждали этот вопрос. Я готов был последовать за ним и остался, только получив его добро на продолжение работы. Но, естественно, определяющим стало слово президента клуба Магомеда Хожахметовича Даудова. Он сказал: «Готовь команду», а дальше пошло, как пошло.



— Команда нуждалась в тактической перестройке или в большей степени в эмоциональной встряске?

— Сам факт отставки главного тренера в любом случае влияет на коллектив. Мы не стали ничего кардинально ломать, но некоторые нюансы внесли. Не мне нахваливать команду или осуждать – со стороны виднее. Но определённая динамика произошла, и теперь наша задача – позитивные моменты развивать, а негативные – убирать.

Михаил Галактионов Фото: Из личного архива Михаила Галактионова

— К каким-то психологическим приёмам для сплачивания коллектива прибегали?

— Естественно, прибегали. Атмосфера в коллективе и была хорошей, но мы постарались сделать её ещё лучше. Важно, что ребята, выходя на поле, были единым коллективом, и отдавались игре с первой до последней минуты, в каждом микроэпизоде. Я всегда говорю им: всё идёт от тренировочного процесса. Поэтому стараемся на тренировках работать как минимум в игровом режиме, а как максимум – превосходя его.



— Возрастным футболистам – Родолфо, Иванову, Уциеву – легко удалось перестроиться в отношениях с вами?

— Все люди опытные, взрослые, все с пониманием относятся к перестановкам. Субординация, безусловно, существует. Напоминать о ней, тем более – ставить кого-то на место, не приходится. Они видят отношение коллектива к себе, мы видим их отношение к делу. Идёт взаимовыгодный процесс. Нужно отдать должное костяку коллектива, лидерам за создание необходимой атмосферы и позитивную рабочую деятельность.



— «Ахмат» возглавляет рейтинг самых агрессивных команд сезона – 47 жёлтых карточек, пара красных. О чём это говорит?

— Нам хотелось бы быть самой агрессивной командой по количеству выигранных единоборств, качеству прессинга, контрпрессинга. С одной стороны, фолы являются неотъемлемой частью игры. А с другой – правила нарушает тот, кто не успевает в скорости, поэтому нам нужно опережать, превосходить соперника. Необходимо делать всё на такт, на два быстрее – не только в беговой работе, но и в обращении с мячом, скорости принятия решений.



— Существует стереотип, якобы обилие бразильцев – скорее головная боль для тренера, чем подспорье. У вас их пятеро – больше, чем где бы то ни было в лиге…

— Во-первых, наши бразильцы в большинстве своём молодые ребята. Сампайо, Раванелли, Лео – все они только влились в чемпионат России, но это – личности. Каждый со своим характером, изюминкой, пониманием, техникой, и это здорово. С такими приятно работать. Да, молодёжи свойственна нестабильность. Плюс чемпионат у нас отличается от бразильского. Футбол в России более интенсивный, силовой – новичкам требуется адаптация. Но они учатся, помогают друг другу, а главное – хотят развиваться. Исмаэлю в этом отношении полегче – за спиной чемпионат Швеции. Ну а Родолфо много лет играет у нас и прекрасно понимает как принципы игры, так и суть российской лиги.

Михаил Галактионов в тренерском штабе академии «Динамо» Фото: Из личного архива Михаила Галактионова

— Неужели никто ещё не пропадал на родине, ссылаясь на сомнительные болезни мифических родственников?

— Мы очень надеемся, что этого и впредь не случится. На сегодняшний день к ним никаких претензий подобного рода нет. Они ребята дисциплинированные и понимают: самое главное – это уважение. К работе, коллективу, персоналу, штабу. Мы со своей стороны тоже их уважаем.



— Что происходит с Балаем? Так здорово стартовал в России – и ни одного гола в нынешнем сезоне.

— К сожалению, Беким не может выйти на свой уровень – мешают проблемы со здоровьем. Балай большое количество времени провёл на медобследованиях. Пока восстанавливается, приходит в себя, но мы по-прежнему на него рассчитываем. Такой агрессивный форвард силового плана в состоянии разнообразить игру.



— Какими вам видятся шансы Швеца принять участие в ЧМ-2018?

— Для этого Антон должен в первую очередь обрести стабильность. Важно понимать, что это только первые полгода Швеца в российском чемпионате, а в опорной зоне сборной сейчас высочайшая конкуренция. Если успешно проведёт оставшийся отрезок до Кубка мира – наверное, будет одним из кандидатов. Так или иначе, игрок он молодой, а жизнь на ЧМ-2018 не заканчивается. Уверен, Станислав Саламович пристально за ним следит. У нас тоже есть понимание, как развить его лучшие качества.



— Почему ваша собственная игровая карьера толком не сложилась?

— Я прошёл много этапов становления футболиста – юношескую сборную и т.д. Мотаться дальше по низшим дивизионам не было желания, а подняться до РФПЛ – не хватило здоровья. Я выбрал образование и преодолел все ступени, начиная с самого низа и заканчивая лицензией «Pro». Благодарен руководителю ВШТ и техническому директору РФС Андрею Владимировичу Лексакову, который в меня поверил на стадии образовательного процесса. Много пользы почерпнул из стажировок в Европе. В то же время нельзя сказать, что я никогда и нигде не играл и сразу начал тренировать.

— Кто из сверстников добился наибольших успехов в футболе?

— Из нашего возраста с Александром Самедовым вместе занимались в детско-юношеской школе, Александр Криворучко из «Локомотива» сейчас в Хабаровске, Ренат Янбаев из ЦСКА – в «Краснодаре», многие ребята выступают в ФНЛ.



— В 2008 году вы стажировались в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Утрехте». Выбор в пользу Нидерландов – дань моде?

— В академии «Динамо» работал голландский специалист Нико Лабом. Он и организовал совместно с руководством клуба стажировки в Нидерландах. Было интересно и познавательно. В том, что в разных странах придерживаются разных подходов к воспитанию футболистов, лишний раз удостоверился во Франции – эту командировку нам Константин Сергеевич Сарсания, царство небесное, устроил.



— С легендарным ван Бастеном в Амстердаме виделись?

— С ван Бастеном – нет, поскольку он возглавлял первую команду, а мы знакомились с организацией дела в детско-юношеских. Но в академии «Аякса» тоже хватало легендарных личностей. Братья Де Бур, Райцигер, Блинд – все они не стеснялись работы с детьми 9-10-12-13 лет. Все знают, что Зинедин Зидан, величайший игрок, после окончания карьеры пошёл работать в академию. Тренер, прошедший все ступени с низов, лучше понимает нюансы подготовки юных футболистов, физиологические особенности, методические подходы.



— Случались удивительные открытия?

— В первую очередь удивило отношение к детям, не сопоставимое с тем, что происходило в нашем футболе. Сегодня большинство ведущих академий в России перестроились и стараются делать акцент на индивидуальном обучении футболиста. Европейские школы тем и отличаются от наших, что там готовят игроков, а у нас – команды. В России во главе угла ставится результат – на первенстве Москвы, чемпионате России, каких-то этапах по зачётным возрастам. Поэтому и приток игроков маленький. В Европе результат по детям никого не заботит – на первом месте стоит развитие игрока, не боящегося обыгрывать один в один и вместе с тем обладающего высокой тактической выучкой.



— Об этой проблеме много лет твердят – почему же концептуально ничего не меняется?

— Система и менталитет мешают. Мы слышим декларации, что надо воспитывать футболистов, но не в топовых академиях клубов низших лиг от тренеров по-прежнему требуют результат – иначе с ними просто не продлят договор. Как учить, развивать подопечных, когда над головой висит дамоклов меч увольнения? Это ни в какие ворота не лезет! Естественно, при этом и тренер должен быть образованным, хотеть учиться. Не буду называть фамилий, но как-то я приехал в один из регионов – и глазам своим не поверил. Выходит команда 12-летних мальчишек на новое поле, постеленное РФС. А с ними тренер… в шлёпках. Снял майку, сел загорать. Мячик кинул ребятам – играйте…



— В серьёзных академиях ситуация хотя бы меняется?

— В топ-клубах есть тренеры по технике, по отдельным амплуа. К детям особый подход. Иной раз перекос в селекции происходит. Сегодня одного мальчика привозят, а через полгода убирают – приводят более одарённого. А обучение где? В чём наша работа тренерская заключается? Один не подошёл – взяли второго, второй не подошёл – третьего. Судьбы детей ломаются! О какой стабильности может идти речь?



— Стажировку в «Лансе» вы упомянули. Ещё командировки были?

— В Испанию в 2013-м ездили, смотрели «Валенсию», «Барселону», проводили выставочные матчи.

На «Камп Ноу» Фото: Из личного архива Михаила Галактионова

— «Ла Масию» навещали?

— Были. Посмотрели нюансы тренировочного процесса, много полезного для себя почерпнули. Если составлять некую корреляцию, то подготовка футболистов в Голландии, Франции, Испании кардинально отличается. Во Франции в 16-18 лет упор дается в сторону атлетизма – тренажёрный зал, много беговой работы. Нидерланды – это постоянный пас-приём, техника нанесения ударов, квадраты. Испания – только мяч.



— Часто сталкивались с предубеждением на почве возраста – мол, молодой, зелёный?

— Такие ситуации возникают, когда начинаешь. Потом если окружение и руководители видят, что знаешь предмет и владеешь ситуацией – вопросы отпадают.

Самые молодые тренеры ведущих лиг Европы. Русский — в тройке! Германия задаёт новый тренд.

— Германия сейчас задаёт тренд – ставку на молодых, прогрессивных специалистов.

— Понимаю ваш намёк. Нагельсман, Тедеско? У каждого тренера есть что почерпнуть. У молодого могут быть какие-то инновационные идеи. Я не пытаюсь никого копировать, но смотрю много футбола и стараюсь подмечать какие-то полезные вещи – как команда выходит из обороны, как начинает атаки, прессингует и т. д. В тренировке ради тренировки нет смысла – нужно моделировать то, что затем собираешься использовать в игре.

— Сформулируете в нескольких словах собственную концепцию?

— Мечтаю о том, чтобы играть от себя. А это значит – владеть мячом, использовать короткий и средний пас, действовать агрессивно. Хочу, чтобы наша команда была узнаваемой и имела свой стиль. Это важно. Естественно, что для этого нужно много работать и располагать качественными исполнителями.



— Мемуары авторитетов в профессии почитываете?

— Массу литературы штудирую, в том числе наших классиков – таких, как Борис Аркадьев, Константин Бесков, Валерий Лобановский, Валерий Газзаев. Гвардиола, Хиддинк, Адвокат – мне всё интересно. Везде нахожу для себя что-то ценное. Какие-то вещи запоминаю, где-то ставлю пометки. Что поразительно и удивительно: многие принципы игры, актуальные сейчас, были описаны в литературе ещё при Союзе. Правду говорят: новое – хорошо забытое старое.

Новый русский вектор. Итоги юношеского Евро-2015 Чудо сборной России, уроки после тренировок и закономерный финал — таковы итоги чемпионата Европы для футболистов не старше 17 лет.

— Поражение от немцев в полуфинале юношеского Евро-2015 – самое горькое в карьере?

— Ничья с бельгийцами – большое разочарование. Это была решающая игра. Уступали 0:1, потом вели 2:1. Полностью превосходили соперника – по качеству игры, моментам, но в добавленное время пропустили нелепый мяч и по дополнительным показателям, чуть ли не по жёлтым карточкам, пропустили дальше Бельгию. И та сборная 19-летних, уже давшая немало игроков Премьер-Лиге, фактически прекратила существование. Вдвойне обидно было, потому что на самом деле год провели великолепно – одного за другим обыгрывали сильных соперников. Здорово выглядели Чалов, Обляков, Максименко, Махатадзе, Ломовицкий, Терехов, Лысов, Рассказов. Выигрывать весь год и из-за одной ничьей не пройти в финал – это был удар для команды.

Фото: Из личного архива Михаила Галактионова

— За кого из мальчишек по юношеским сборным испытываете гордость?

— Надеюсь, самые значимые этапы у них всё-таки впереди. Очень приятно, что наша сборная дала высокий процент игроков Премьер-Лиге. Поздравляю Федю Чалова с «Первой пятёркой». Максименко и Лелюхин – это «Спартак-2». Рассказов – уже под первой командой. Круговой – «Зенит-2». Махатадзе, к сожалению, завис в «Рубине», но очень надеюсь, что будет играть. Обляков – «Уфа». Чалов, Кучаев, Хосонов – ЦСКА. Лысов – «Локомотив».



— Разделяете мнение, что Рассказов уже созрел для первой команды «Спартака»?

— По своим качествам – интеллекту, скорости – Рассказов представляет собой тип современного флангового защитника. При этом он достаточно надёжен в обороне и качественно работает с мячом. Николай может конкурировать в «Спартаке», другой вопрос – доверие тренера. Всё-таки в этой команде степень давления традиционно высокая. Любая ошибка, любое негативное действие может отбросить игрока на несколько шагов назад. Важно планомерно и грамотно подвести исполнителя к первой команде.



— Удивлены прогрессом Лысова?

— Михаил всегда отличался работоспособностью, скоростными данными и вместе с тем – скромностью и порядочностью. Он – трудяга, из той категории футболистов, которые, не обладая сверхталантом, берут своё работой и восприимчивостью к тренерским требованиям. И сегодня мы видим, что Лысов как минимум не портит игру, а иногда даже даёт результат – в виде голевых передач. Недаром он всё чаще выигрывает конкуренцию на левом фланге у таких мастеров, как Виталик Денисов и Рыбусь.



— Ситуация Чалова – типичный случай «синдрома второго сезона»?

— Я встретил Фёдора, когда играли с ЦСКА, и увидел в его глазах некую растерянность. Не мне говорить за тренерский штаб ЦСКА, но я очень хочу, чтобы у Чалова получилось. Зная его достаточно близко, могу засвидетельствовать: Федя относится к той категории людей, которые нуждаются в ободрении, словах поддержки. Когда ему доверяют, когда с ним разговаривают – он раскрывается.



— Чистая психология?

— Не только. Легче играть с соперником, которого уже изучил, чем с совершенно неизвестным парнем. Фёдора узнали, к нему стали внимательнее относиться, плотнее опекать. Тем не менее он располагает всеми необходимыми качествами для дальнейшего развития.



— Были среди подопечных мальчишки сумасшедшего таланта, потерявшиеся на переходе из юношеского футбола во взрослый?

— К сожалению, были. Несколько ребят по юношам обещали вырасти в игроков топ-уровня, но, увы, остановились в развитии.



— Фамилии назовёте?

— Это лишнее. Ребята читают – им будет обидно и неприятно. Думаю, каждый из них и так догадается, о ком речь, а другим это пусть послужит уроком. Каким бы одарённым ты ни был, на одном таланте далеко не уедешь. Нужно работать и ежедневно ставить перед собой новые преграды для развития. Естественно, и окружение сильно влияет. Менеджеры, родители должны способствовать дальнейшему прогрессу парней, а не оттягивать их назад. В моём представлении футболист должен зарабатывать деньги, а не получать.

— Наверняка были бы не прочь поработать с кем-то из своих «сборников» на клубном уровне?

— У меня такое желание есть, и я своё понимание изложил руководству. Вопрос в том, насколько это реализуемо и насколько необходимо будет сегодня для развития команды. Это обоюдный процесс, но я думаю, что многие ребята тоже были бы не против продолжить работу со мной.



— «Ахмат» не первый год ходит вокруг да около зоны УЕФА. Готова команда наконец-то пересечь эту незримую черту и сделать шаг вперёд?

— Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определённые задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики. Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника. Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить. Когда спрашивают: «Какие у нас есть проблемы?», я предпочитают отвечать: «У нас нет проблем – есть задачи, которые мы можем решать».