Моуринью может потерять важнейшего футболиста. Что происходит?

Речь не о Поле Погба и даже не о Давиде де Хеа. Всё ещё серьёзнее.

Сезон для Маруана Феллайни начался просто ужасно. Он получил травму, восстановился, сыграл в паре матчей и тут же получил ещё одну. За первый круг набралось только три выхода в старте в АПЛ и меньше 450 минут всего на поле. Восстановление затянется до середины зимы. Бельгиец подал в суд на New Balance. Он считает, что бутсы, которыми его экипировала компания-спонсор, – «низкого качества» и «нанесли серьёзный урон», повлияв на качество игры и способствуя получению травмы. В качестве компенсации футболист требует около двух с половиной миллионов евро. В общем, ему пока не до футбола. Но если Феллайни не играет, это не значит, что он никому не нужен.

Он нужен Жозе Моуринью. Достаточно нескольких слов Жозе, чтобы в этом убедиться. «Мне кажется, болельщики не слишком любят Феллайни. Надеюсь, они поймут, насколько он важен», — говорил он перед началом прошлого сезона. «Я поддерживал Феллайни с первого дня. Всегда старался показать, насколько он важен для команды», — это после матча с «Кристал Пэлас», в котором Маруан сделал дубль. После ничьей со «Стоком» Моуринью жаловался на отсутствие травмированного бельгийца. «Я чувствую себя слабее, когда Феллайни нет в команде. Неважно, на поле или на скамейке. Жду, когда он поправится, он мне нужен». Слушайте, Жозе о ком-то ещё высказывался так тепло? Хотя действительно, это же не Генрих Мхитарян, в конце концов.

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Жозе предупреждает. И снова предупреждает. И ещё раз…

Есть проблема. Пока Маруан не играет, его контракт потихоньку приближается к завершению. Недавно появилась новость, что бельгиец не собирается его продлевать. Это похоже на обычный слух, но есть две причины отнестись серьёзно если не к конкретной новости, то к самой возможности трансфера. Во-первых, речь идёт о предложении из Китая – сам Феллайни недавно допускал возможность такого перехода. А во-вторых, тема с продлением контракта возникла давно. Поэтому странно, что она до сих пор не решена.

Первым забеспокоился Моуринью. В апреле портал ESPN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что тренер добивается от Эда Вудворда нового контракта для Феллайни. Бельгиец недавно обновил соглашение, но с продлением всего на год. Он станет свободным агентом летом 2018 года.

Чуть позднее Феллайни не исключил, что в будущем может оказаться в Китае. Никаких подвижек с продлением контракта не было, и Жозе начал посылать всем прозрачные сигналы о том, что нужно срочно принимать меры, чтобы сохранить игрока.

30 июля на фоне слухов о переезде футболиста в «Галатасарай» Жозе сказал: «Им будет проще получить меня, чем Феллайни. Он слишком важен для меня. Забудьте об этом, он не уйдёт». В сентябре Independent сообщил, что Моуринью ещё раз попросил руководство продлить контракт бельгийца. В конце октября Моуринью сделал прозрачный намёк. «Я беспокоюсь о контракте Феллайни. Его соглашение истекает летом», — напомнил он кому-то. Как будто руководство об этом не помнит.

Последний раз португалец высказался о контракте Феллайни в конце ноября. Он не произнёс ничего нового, но поделился своим беспокойством более развёрнуто. «Опасаюсь ли я, что Маруан покинет команду? Да. Я ничего не могу сделать. Это вопрос между игроком и руководством. Я не участвую в этом. Уважаю обе стороны, поэтому могу только ждать, надеясь, что они договорятся». Слушайте, когда тренер так борется за своего игрока, это ведь цепляет.

Почему Феллайни так нужен Моуринью

Зачем Маруан в опорной зоне, когда там уже есть Матич, на замену готов выйти Эррера, а в пяти метрах выше играет Поль Погба? Ну, ответ на поверхности: потому что Моуринью. Человек-мем «МЮ» во времена Луи ван Гала при Жозе стал незаменимым.

Одуванчик вырос. Почему Феллайни может стать в «МЮ» важнее Погба Из козла отпущения в потенциально ключевого игрока «МЮ» – благодаря Жозе Моуринью Маруан Феллайни уже готов пережить эту трансформацию.

Португалец ценит бойцовский характер, особенно в комплекте с грубыми манерами на поле. Коллега Сергей Титов подробно описывал, как Маруан эволюционировал в Манчестере. Если коротко: это идеальный игрок для решения некоторых узкоспециальных задач. Например, доставить мяч в атаку за два паса: удар вратаря от ворот – скидка Феллайни на ход форварду – выход к воротам.

Таргетмен на позиции «десятки» — это, конечно, странно, и у тренера вроде Гвардиолы таких задач в принципе не бывает, но когда «МЮ» нужно срочно забивать, Моуринью не стремится к особой элегантности. В прошлом сезоне Маруан располагался между атакой и полузащитой и в дерби с «Ман Сити», и в домашнем матче с «Ливерпулем». Кстати, во втором случае это сработало. Он вышел на замену, пошёл в атаку, попал в штангу ударом головой, а подбор выиграли игроки «МЮ», и Златан сравнял счёт.

В оборонительных действиях Феллайни прибавил при Моуринью. Если смотреть на отборы, перехваты и особенно актуальные для бельгийца выносы, то в сумме их количество увеличилось с трёх за 90 минут до четырёх с половиной. Одновременно выросли количество фолов и процент выигранных единоборств (с 47% до 52%). В общем, понятно, что Маруан после трёх непростых лет в «МЮ» при Мойесе и ван Гале в лице Моуринью нашёл тренера, который может оценить его сильные стороны. Неужели он от него уйдёт?