Полгода до ЧМ-2018. Аргентина

Месси: если выиграем ЧМ в России, со мной до церкви пойдёт вся Аргентина! Что готов сделать Лионель Месси в случае победы на Кубке мира в России?

Как Аргентина прошла отбор

Все помнят как. Это было сплошное мучение. Существовала действительно высокая вероятность того, что Россия не увидит сборную Аргентины на чемпионате мира. В большинстве матчей отборочного цикла «альбиселесте» выглядели пародией на самих себя. Наконец всё решилось в заключительном туре, в котором команда Хорхе Сампаоли играла в Эквадоре и должна была выигрывать. К счастью, для аргентинцев у них есть Лионель Месси. Нападающий «Барселоны» в какой-то момент слишком устал от постоянной критики на родине и после поражения от Чили в финале Кубка Америки в июне 2016-го ушёл из национальной команды. Однако вскоре вернулся для того, чтобы вытащить свою сборную на ЧМ-2018. Его хет-трик в Кито обеспечил Аргентине победу – 3:1.

По ходу отборочного цикла финалистов прошлого чемпионата мира возглавляли три специалиста – Херардо Мартино, Эдгардо Бауса и Сампаоли. В 18 матчах на поле выходили 45 футболистов. У нас бы в таком случае сделали однозначный вывод – агентская сборная! Понятно, что при столь масштабных изменениях нереально добиться стабильности в игре. Сборная Аргентина забила 19 голов: меньше только у Боливии. Экс-нападающий «альбиселесте» Марио Кемпес считает, что игрокам и команде в целом надо менять менталитет. Не правда ли, знакомая тема?

Текущий состав

По всей видимости, Сампаоли наиграет к чемпионату мира систему 3-4-3. Сборная Аргентины будет показывать сверхатакующий футбол, стремясь как можно больше контролировать мяч. Хорхе – интересный специалист, хотя не все с этим согласны. Особенно его любит критиковать легендарный Карлос Билардо. Он называл Сампаоли «тренером из четвёртого дивизиона» и обещал, что уплывёт в Уругвай или улетит в Турцию, если Хорхе доверят «альбиселесте».

В сборной Аргентины очень большой выбор кандидатов на каждую позицию. Даже основной голкипер Серхио Ромеро не чувствует себя спокойно и думает об уходе из «Манчестер Юнайтед». Ромеро боится выпасть из основы, оставшись без практики. Что уж говорить про полевых игроков! Везде сумасшедшая конкуренция, за исключением места Месси. Он-то вне конкуренции. Какого нападающего выбрать Сампаоли – Гонсало Игуаина, Серхио Агуэро или Мауро Икарди? Кого оставить на скамейке запасных – Анхеля Ди Марию или Пауло Дибалу? Возможно, чрезмерная конкуренция — это даже хуже, чем её полное отсутствие. Интересно также, попадут ли в заявку на ЧМ-2018 четыре кандидата из «Зенита» – Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони. Скорее всего, это зависит от того, насколько удачно команда Роберто Манчини сыграет весной в плей-офф Лиги Европы.

Лидеры

Конечно же Месси. Сборная Аргентина очень зависима от Лионеля. Это и так понятно, но можно привести статистику в качестве дополнительного аргумента. Нападающий «Барселоны» принял участие в 10 матчах квалификации: шесть побед «альбиселесте» и 21 очко при разнице мячей 13-6. А в восьми матчах без Месси – одна победа и семь очков при разнице мячей 6-10. Когда волшебника нет на сцене, сборная Аргентины превращается в совершенно обычную команду.

Лидер раздевалки – Хавьер Маскерано. По крайней мере, о его роли рассказал бывший физиотерапевт «альбиселесте» Карлос Дибос. «Нужно покончить с этим клубом друзей. Именно из-за этого мы покинули сборную. В национальной команде есть семь или восемь футболистов, которым давно пора завершить международную карьеру. Месси – не лидер. Маскерано – тот, кто набирает в сборную Аргентины своих друзей», – сдал защитника «Барселоны» Дибос.

Звёзды за бортом

Конкуренция в сборной Аргентины высочайшая, так что вне заявки на ЧМ-2018 рискует оказаться даже Игуаин. Нападающего «Ювентуса» не вызывали в национальную команду с лета 2017-го. Но всё-таки не верится, что Сампаоли откажется от услуг великолепного бомбардира, тем более игроки команды выступают в его поддержку. Игуаин вернётся – будет в основе. Вообще же можно найти целую группу известных аргентинцев, не выступающих на сегодняшний день за «альбиселесте». Например, это два Эсекьеля – экс-защитник «Зенита» Гарай и бывший нападающий «Наполи» и «ПСЖ» Лавесси, который выдал очень результативный сезон в Китае.

Планы на чемпионат мира

«Меня не беспокоит критика. Думаю, мы сможем стать лучше до начала чемпионата мира и избавиться от психологического груза, который давил на нас в отборочном цикле. Аргентина будет очень сильна на ЧМ-2018. У нас в составе есть лучший футболист мира. Надеюсь, мы сможем выйти из группы», – так прокомментировал Сампаоли результаты жеребьёвки финальной стадии турнира и перспективы «альбиселесте» в России.

Однако понятно, что оценивать выступление команды Сампаоли на родине будут не по игре на групповом этапе, а по самым высоким меркам. Аргентина требует от своей сборной победы на чемпионате мира. Месси и Маскерано – продолжают мечтать о золотых медалях. Тогда в спорах о величии Месси сможет предъявить столь же убойный козырь, как и Диего Марадона. Маскерано в свою очередь забудет о своём невероятном антирекорде: пяти поражениях со сборной Аргентины в пяти финалах разных турниров.

Впрочем, сборной Аргентине будет не так-то просто выйти из группы, даже если она заиграет значительно сильнее. Матчи с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург) – серьёзное испытание на прочность. Аргентинцы точно не скажут, что им повезло с соперниками на чемпионате мира.

Оптимальный состав сейчас