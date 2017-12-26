Каким мы запомним футбольный 2017 год

Январь: Витсель выбрал Китай вместо «Ювентуса»

Бельгийский полузащитник долго упрашивал «Зенит» отпустить его в Италию — сыграть в форме «Ювентуса» было детской мечтой Витселя. Наконец 2 января, когда сил на сюрпризы уже не осталось, футболист всех ошарашил. «От таких предложений не отказываются», — извинился полузащитник перед туринцами и уехал в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на зарплату € 18 млн в год. Вряд ли сейчас Витсель жалеет о своём решении.

Февраль: Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Февраль — это всегда возвращение футбола, и в первую очередь еврокубков. В прошлом году в евровесну попали сразу три наши команды — «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Первый вылетел уже в 1/16, два других клуба прошли на стадию дальше. Благодаря такому выступлению Россия взобралась на шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав португальцев. В этом сезоне отрыв от преследователей мы только наращиваем, так что совсем скоро увидим три российские команды в Лиге чемпионов.

Март: сумасшедший камбэк «Барселоны» — 6:1 на «Камп Ноу»

Есть мнение, что ответный матч «Барсы» и «ПСЖ» — лучший в году. Обязательно пересмотрите эту игру во время новогодних праздников. Наверное, больше в истории футбола такого никогда не случалось и не случится. Признайтесь, вам захотелось открыть видео с хайлайтами прямо сейчас. Если вы, конечно, не фанат парижской команды или наш автор Сергей Титов.

Величайший момент или гибель футбола? Другой взгляд на «Барсу» Возможно, для вас ночью случился лучший матч в истории футбола – для одного из наших авторов футбол умер.

Фото: Reuters

Апрель: сыгран первый матч на «Крестовском»

Помните, какими смешными (и немного грустными) были прошлогодние мемы о стадионе в Петербурге? В апреле на «Крестовском» был сыгран матч-открытие против «Урала». Правда, сама игра получилась невероятно странной и даже позорной, а журналисты и болельщики находили на стадионе кучу недоработок. К счастью, с Кубком конфедераций «Крестовский» справился, а теперь регулярно собирает аншлаги в РФПЛ. Так что о всех скандалах вокруг арены — даже о бакланах — мы больше не вспоминаем.

Тест. Строительство стадиона в Петербурге: где правда, где шутка? Стройка «Крестовского» — один сплошной анекдот. Там случалось так много нелепого, что правду от вымысла отличить очень непросто.

Май: «Спартак» — чемпион России

Сейчас не верится, что «Спартак» ждал чемпионства 16 лет. Всё произошло очень внезапно: «Зенит» окончательно потерял шансы на золото, проиграв в Грозном, и всю Москву заполонили радостные спартаковцы. Было много всего: танцы Глушакова на чьей-то машине, Федун в гостях у Урганта, празднование на «Открытии» и ад в Туле. По ссылке ниже — куча фото и видео с ночи самого первого спартаковского праздника.

Каррера пляшет, Глушаков падает. Как праздновали спартаковцы: фото, видео «Спартак» — чемпион. Как болельщики и игроки праздновали неожиданно рано оформленный титул после фиаско «Зенита» в Питере.

Июнь: «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов, Россия вылетела из Кубка конфедераций

Июнь 2017-го получился весьма насыщенным. В самом начале месяца мадридский «Реал» победил во втором финале Лиги чемпионов подряд, установив уникальный рекорд в Европе. Великий футболист Зидан теперь войдёт в историю футбола и как тренер-первооткрыватель. Но уже через пару недель всё внимание болельщиков было приковано к Кубку конфедераций. Но, к сожалению, сборная России вылетела с турнира после трёх матчей в группе. Надеемся, на чемпионате мира всё будет по-другому.

Сами вы дно! О хейтерах сборной России Когда модно болеть против.

Июль: Германия — обладатель кубка конфедераций, «Спартак» впервые завоевал Суперкубок

О своих амбициях в России немцы заявили ещё на Кубке конфедераций. Второй состав бундестим выиграл размёточный турнир как будто не напрягаясь. Теперь основная сборная Германии — один из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. А в конце июля мы снова наслаждались российским футболом. В первом матче сезона «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок страны, а владелец Леонид Федун автоматически стал «Дватрофеичем».

Август: Неймар — самый дорогой футболист в истории футбола

€ 222 млн — такую умопомрачительную сумму «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход бразильской звезды. Теперь Неймар — официально самый дорогой футболист на планете, обогнав Гарета Бэйла больше чем в два раза. Интересно, сколько продержится рекорд парижского клуба, учитывая интерес мадридского «Реала» к нападающему сборной Бразилии. Вполне возможно, что в новом сезоне за Неймара заплатят ещё больше.

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

Сентябрь: самый сюрреалистичный матч года

«Динамо» против сборной России — когда ещё такое увидишь? Странным в этой игре было всё: от раздачи бесплатных билетов до капитанской повязки Нойштедтера. Хорошо хоть, что тот матч добавил в постоянный список сборной несколько новых фамилий. Например, Антон Заболотный уже перешёл в «Зенит», а Константин Рауш регулярно вызывается Черчесовым. Когда эти футболисты выйдут на поле против Египта, вспомните о том сюрреалистичном матче против «Динамо».

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года Разгром «Динамо», капитанская повязка Нойштедтера и игра Погребняка — в репортаже с «Арены Химки».

Октябрь: ушёл из жизни Константин Сарсания

Одно из самых печальных событий года. Функционер «Зенита» скончался абсолютно неожиданно, и для всех, в том числе и для его близких, эта новость стала шоком. Нашему футболу будет очень не хватать Константина Сарсании.

Друг Сарсании: Костя умер на руках у сына Футбольный агент Роман Орещук, не скрывая слёз, рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.

Ноябрь: Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов

Формально вратарь ЦСКА закончил все разговоры о своём антирекорде ещё в августе, после первого же «сухаря» в Греции, однако матч на ноль против «Бенфики» на «ВЭБ-Арене» стал красивейшим завершением этой истории. Так или иначе, на Акинфеева немного давила та самая серия, а после матча «армейский» лидер выдохнул с облегчением. Не зря ведь поздравлять его бросилась почти вся команда.

Главное, что нужно знать о завершившейся серии Игоря Акинфеева Инфографика, которая расскажет всё об этих 43 матчах.

Декабрь: «Спартак» получил 0:7 в «Ливерпуле», Роналду сравнялся с Месси по «Золотым мячам»

Главное впечатление от нынешней Лиги чемпионов у российских болельщиков оказалось связано со «Спартаком». Получив в Ливерпуле семь мячей, красно-белые надолго (надеемся) вошли в историю российского футбола, правда, со знаком «минус». Так крупно в Лиге чемпионов не проигрывал никто.

Фото: Reuters

Аленичев: 0:7 — позорище. Впереди дерби, как в глаза болельщикам смотреть?! Откровенное интервью с легендарным спартаковцем о чувствах после поражения в Ливерпуле, его Академии и работе в красноярском «Енисее».

Тем временем в конце года очередной «Золотой мяч» получил Криштиану Роналду. По этому показателю нападающий «Реала» теперь сравнялся со своим извечным конкурентом Лионелем Месси — у обоих по пять наград. Так что одной из главных интриг нового года будет вопрос, кто в этом споре выйдет вперёд.