Каким мы запомним футбольный 2017 год

Январь: Витсель выбрал Китай вместо «Ювентуса»
Бельгийский полузащитник долго упрашивал «Зенит» отпустить его в Италию — сыграть в форме «Ювентуса» было детской мечтой Витселя. Наконец 2 января, когда сил на сюрпризы уже не осталось, футболист всех ошарашил. «От таких предложений не отказываются», — извинился полузащитник перед туринцами и уехал в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на зарплату € 18 млн в год. Вряд ли сейчас Витсель жалеет о своём решении.
Февраль: Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА
Февраль — это всегда возвращение футбола, и в первую очередь еврокубков. В прошлом году в евровесну попали сразу три наши команды — «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Первый вылетел уже в 1/16, два других клуба прошли на стадию дальше. Благодаря такому выступлению Россия взобралась на шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав португальцев. В этом сезоне отрыв от преследователей мы только наращиваем, так что совсем скоро увидим три российские команды в Лиге чемпионов.
Март: сумасшедший камбэк «Барселоны» — 6:1 на «Камп Ноу»
Есть мнение, что ответный матч «Барсы» и «ПСЖ» — лучший в году. Обязательно пересмотрите эту игру во время новогодних праздников. Наверное, больше в истории футбола такого никогда не случалось и не случится. Признайтесь, вам захотелось открыть видео с хайлайтами прямо сейчас. Если вы, конечно, не фанат парижской команды или наш автор Сергей Титов.
Апрель: сыгран первый матч на «Крестовском»
Помните, какими смешными (и немного грустными) были прошлогодние мемы о стадионе в Петербурге? В апреле на «Крестовском» был сыгран матч-открытие против «Урала». Правда, сама игра получилась невероятно странной и даже позорной, а журналисты и болельщики находили на стадионе кучу недоработок. К счастью, с Кубком конфедераций «Крестовский» справился, а теперь регулярно собирает аншлаги в РФПЛ. Так что о всех скандалах вокруг арены — даже о бакланах — мы больше не вспоминаем.
Май: «Спартак» — чемпион России
Сейчас не верится, что «Спартак» ждал чемпионства 16 лет. Всё произошло очень внезапно: «Зенит» окончательно потерял шансы на золото, проиграв в Грозном, и всю Москву заполонили радостные спартаковцы. Было много всего: танцы Глушакова на чьей-то машине, Федун в гостях у Урганта, празднование на «Открытии» и ад в Туле. По ссылке ниже — куча фото и видео с ночи самого первого спартаковского праздника.
Июнь: «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов, Россия вылетела из Кубка конфедераций
Июнь 2017-го получился весьма насыщенным. В самом начале месяца мадридский «Реал» победил во втором финале Лиги чемпионов подряд, установив уникальный рекорд в Европе. Великий футболист Зидан теперь войдёт в историю футбола и как тренер-первооткрыватель. Но уже через пару недель всё внимание болельщиков было приковано к Кубку конфедераций. Но, к сожалению, сборная России вылетела с турнира после трёх матчей в группе. Надеемся, на чемпионате мира всё будет по-другому.
Июль: Германия — обладатель кубка конфедераций, «Спартак» впервые завоевал Суперкубок
О своих амбициях в России немцы заявили ещё на Кубке конфедераций. Второй состав бундестим выиграл размёточный турнир как будто не напрягаясь. Теперь основная сборная Германии — один из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. А в конце июля мы снова наслаждались российским футболом. В первом матче сезона «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок страны, а владелец Леонид Федун автоматически стал «Дватрофеичем».
Август: Неймар — самый дорогой футболист в истории футбола
€ 222 млн — такую умопомрачительную сумму «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход бразильской звезды. Теперь Неймар — официально самый дорогой футболист на планете, обогнав Гарета Бэйла больше чем в два раза. Интересно, сколько продержится рекорд парижского клуба, учитывая интерес мадридского «Реала» к нападающему сборной Бразилии. Вполне возможно, что в новом сезоне за Неймара заплатят ещё больше.
Сентябрь: самый сюрреалистичный матч года
«Динамо» против сборной России — когда ещё такое увидишь? Странным в этой игре было всё: от раздачи бесплатных билетов до капитанской повязки Нойштедтера. Хорошо хоть, что тот матч добавил в постоянный список сборной несколько новых фамилий. Например, Антон Заболотный уже перешёл в «Зенит», а Константин Рауш регулярно вызывается Черчесовым. Когда эти футболисты выйдут на поле против Египта, вспомните о том сюрреалистичном матче против «Динамо».
Октябрь: ушёл из жизни Константин Сарсания
Одно из самых печальных событий года. Функционер «Зенита» скончался абсолютно неожиданно, и для всех, в том числе и для его близких, эта новость стала шоком. Нашему футболу будет очень не хватать Константина Сарсании.
Ноябрь: Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов
Формально вратарь ЦСКА закончил все разговоры о своём антирекорде ещё в августе, после первого же «сухаря» в Греции, однако матч на ноль против «Бенфики» на «ВЭБ-Арене» стал красивейшим завершением этой истории. Так или иначе, на Акинфеева немного давила та самая серия, а после матча «армейский» лидер выдохнул с облегчением. Не зря ведь поздравлять его бросилась почти вся команда.
Декабрь: «Спартак» получил 0:7 в «Ливерпуле», Роналду сравнялся с Месси по «Золотым мячам»
Главное впечатление от нынешней Лиги чемпионов у российских болельщиков оказалось связано со «Спартаком». Получив в Ливерпуле семь мячей, красно-белые надолго (надеемся) вошли в историю российского футбола, правда, со знаком «минус». Так крупно в Лиге чемпионов не проигрывал никто.
Тем временем в конце года очередной «Золотой мяч» получил Криштиану Роналду. По этому показателю нападающий «Реала» теперь сравнялся со своим извечным конкурентом Лионелем Месси — у обоих по пять наград. Так что одной из главных интриг нового года будет вопрос, кто в этом споре выйдет вперёд.