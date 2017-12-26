Главные матчи недели. Какой футбол смотреть на праздники

Считается, что в Англии день после Рождества, известный как «боксинг дэй», – лучшее время, чтобы сыграть в футбол. Первый день Нового года ничем не хуже. Ну, и ещё через день-два, чтобы два раза не вставать, обязательно нужно сыграть в футбол. С 26 декабря по 3 января в АПЛ проходят три тура. Тренеры и футболисты негодуют. Зрители – в восторге. В течение этой недели происходит какое-то невероятное количество событий.



Во-первых, кто-то из лидеров обязательно теряет в новогодней гонке очки на ровном месте. В прошлом году «Ливерпуль» споткнулся о «Сандерленд», годом раньше – «Арсенал» влетел «Саутгемптону» 0:4. Во-вторых, всегда есть матч больших команд. «Ливерпуль» – «Ман Сити» и «Тоттенхэм» — «Челси» в прошлом сезоне, «Ман Юнайтед» — «Челси» до того. В-третьих, в этих праздничных матчах не обходится без безумных эмоций, которые надолго запоминаются. Идеально, когда эти эмоции вызваны множеством голов. Примеры: «Ман Юнайтед» — 4:3 — «Ньюкасл» в 2012 году, когда Джонни Эванс забил в свои ворота и в чужие, «Челси» — 4:4 — «Астон Вилла» в 2007 году с тремя удалениям. Или более близкие времена: «Борнмут» — 3:3 – «Арсенал», «Ньюкасл» — 3:3 – «Ман Юнайтед», «Ливерпуль» — 3:3 – «Арсенал», «Тоттенхэм» — 5:3 – «Челси». В общем, у праздничных матчей АПЛ весьма привлекательная афиша.

Тренеры против

Часто к Новому году случается ещё кое-что. А именно кто-то из тренеров начинает идти против системы. И обрушивается на традицию играть в праздники, Англию, футбольную ассоциацию и весь мир. Обычно это тренер, которому не повезло с календарём в конкретном году, плюс Жозе Моуринью, который недоволен календарём всегда.



Вот небольшой дайджест. Юрген Клопп: «Мне не нравится играть в праздники, тем более несколько туров подряд. Но я ничего не могу сделать. Интересно, кто вообще придумал эту традицию». Арсен Венгер: «Несколько матчей подряд в праздничные дни – это риск травм. Даже лишний день отдыха может быть важен. Но одним клубам его дают, а другим – нет». Антонио Конте: «Не я составляю календарь. У нас будет для отдыха на день больше по сравнению с другими командами, но перед Рождеством мы провели три матча за шесть дней». Кстати, «Челси» тогда выиграл все эти матчи, а потом и матч «боксинг дэй».

Красноречивее всех выражает мнение Жозе. «Премьер-лига наказывает «МЮ». Очевидно, что есть группа привилегированных клубов и есть группа, которую наказывают календарём матчей. Я никогда не окажусь в привилегированной группе, но хотелось бы попасть между ними. Жаловаться? Нет, я не буду жаловаться. Вы хотите, чтобы меня наказали?». Жозе последователен, вот что он говорил в прошлом сезоне: «Календарь на Рождество составлен так, чтобы одним командам дать отдых, а другим создать проблемы».

«МЮ» второй раз за неделю пропускает в концовке. В чём дело? Даже в большинстве команда Моуринью не смогла удержать победу.

Что смотреть

Не исключено, что в этом году недовольны календарём будут вообще все. За неделю в АПЛ будет проведено три тура, а сразу после них пройдут матчи двух Кубков. В итоге «Ман Сити» с 27 декабря по 9 января сыграет пять матчей. «Челси» тоже пять, но с 27 по 10 января. Естественно, в таком насыщенном графике нашлось место и весьма привлекательным играм.

Есть и самая интригующая игра, точнее, две. Это «Арсенал» — «Челси» в АПЛ 3 января и, вы не поверите, «Челси» — «Арсенал» в Кубке лиги 10 января. Кубком не стоит пренебрегать: это стадия полуфиналов, и участники остались солидные. «Челси» и «Арсенал», «Ман Сити». Тут явно не хватает кое-кого, но «Бристоль» выбил «МЮ» и теперь встретится с другой командой из Манчестера. До трофея осталось всего три матча, так что нет ни шанса, что они пройдут расслабленно.



Это что касается Кубка, а в дерби в чемпионате всё будет ещё серьёзнее. «Челси» формально гонится за «Сити», а по факту борется с «МЮ» за второе место, которое в этом сезоне будет сродни победе. «Арсенал», который по-прежнему претендует на Лигу чемпионов, может сильно усложнить Антонио Конте эту борьбу.

26 декабря «МЮ» играет с «Бёрнли». Не то чтобы это зрелище надо обязательно увидеть… Есть мнение, что смотреть полтора часа на работающую бетономешалку – и то занятнее, чем на матч одних из самых закрытых команд Лиги. В семи из 10 последних матчей с участием «Бёрнли» было забито не более одного гола. А с другой стороны, именно с такой упёртой, любящей обороняться командой «МЮ» может неожиданно потерять очки.

27 декабря можно посмотреть, что придумает Рафа Бенитес против Хосепа Гвардиолы. Интересно, что это их первая встреча в сезоне: в первом круге АПЛ «Сити» дважды сыграл с «Борнмутом» и ни разу с «Ньюкаслом».

30 декабря нужно посмотреть матч «Ливерпуля» и «Лестера». После смены тренера «лисы» ожили. В декабре они отобрали очки у «МЮ», только по пенальти проиграли «Ман Сити» в Кубке, разгромили «Саутгемптон». Ну а «Ливерпуль» достаточно непредсказуемая команда, чтобы ставить на счёт 5:0 с той же уверенностью, что и на упущенную в концовке победу.

1 января просто необходимо посмотреть «Эвертон» против «МЮ». Во-первых, вывеска «Руни против бывших» ещё не надоела, во-вторых, при Сэме Эллардайсе за «Эвертоном» просто интересно наблюдать.

Так у кого самый сложный календарь?

Вообще-то, у Моуринью всё довольно непросто. Особенно по сравнению с «Сити» и «Тоттенхэмом», которые играют три матча с командами из нижней половины таблицы. У «МЮ» две игры из трёх командами из верхней половины таблицы. С другой стороны, две подряд игры – дома, что очень важно, когда матчи идут подряд с небольшим интервалом. Тому же «Сити» придётся помотаться по всей Англии. Но самый сложный календарь не у Моуринью, а у тренера, который не жалуется и о котором мы бы подумали в последнюю очередь. Это Шон Дайч.

Его «Бёрнли» сначала едет к «МЮ», потом к «Хаддерсфилду», а через день встретит «Ливерпуль». И тут же проведёт гостевой кубковый матч против «Ман Сити». Вот это действительно сложный календарь на праздники. Правда, тренер не возражает. Он гордится: «Горжусь ли я своей командой? О, да, я горжусь. Как сильно? Чего вы от меня ждёте? Я не знаю, как сильно. Очень. Я самый гордый человек в Гордостьвилле, вот как я горжусь», — пошутил он пару недель назад. Если он выведет «Бёрнли» в еврокубки, в его честь переименуют паб. Местное заведение будет называться The Dyche. Есть ради чего стараться.