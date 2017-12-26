Итоги года. Лучший защитник России — 2017

Кто лучший защитник года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Продолжаем подводить итоги уходящего года. На очереди защитники. Кто из футболистов оборонительного плана проявил себя лучше всех в 2017 году в российском чемпионате? Своим мнением делятся эксперты и читатели.

Владимир Пономарёв, экс-защитник ЦСКА и сборной СССР:

— Раньше я всегда выбирал «армейских» защитников, а сейчас даже не могу назвать их. Вот до чего докатились. Мне нравится Георгий Джикия. Он грамотно играет позиционно, и ещё он мне запомнился тем, что в серьёзных ситуациях очень правильно применяет подкат.

Владислав Радимов, экс-защитник и капитан «Зенита»:

— Лучшим защитником я бы назвал Георгия Джикию. Он отлично сыграл за сборную и стал незаменимым игроком её стартового состава. А перейдя из «Амкара», сделался так же незаменим для «Спартака» и стал в его составе чемпионом.

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Константин Лепёхин, экс-защитник «Зенита»:

— Я не часто смотрю матчи других команд, кроме «Зенита», но всё же выделил бы Кришито. Он хороший футболист, очередной год доказывающий это.

Валерий Гладилин, бывший защитник «Спартака»:

— Мне нравится, как на позиции центрального защитника в «Краснодаре» играет Гранквист. Он лидер, который формирует оборону. Швед выполняет защитные функции на высоком уровне. Он всегда играет стабильно и надёжно.

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Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Защитник – очень тяжёлая позиция, поэтому трудно кого-то назвать лучшим. Выберу Георгия Джикию. Парень не останавливается и прогрессирует. Это самое главное, что мне нравится в его работе.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Звезда засветилась на небосклоне. Это Георгий Джикия. После амкарской эпопеи он прибыл в «Спартак» и продолжил показывать высокий уровень. Георгий обладает важными качествами: быстрый, хорошо борется за мяч вверху, грамотно ведёт позиционную игру и решает поставленные перед ним задачи.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Георгий Джикия проявил себя лучше всех защитников в этом году. У него хорошие физические качества. Георгий прогрессирует не только в разрушении атак соперников, но и в созидании своим партнёрам по команде. Такая игра повышает его надёжность в сборной и «Спартаке».

Наше мнение

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

— Василий Березуцкий — лучший защитник года. В календарном году меньше всех пропустил именно ЦСКА, и в этом большая заслуга не только Акинфеева, но и всей «армейской» обороны. Именно Василий Березуцкий остаётся главным в тройке центрбеков Гончаренко. Жаль только, что на чемпионате мира защитник уже вряд ли сыграет.

Василий Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кого ещё надо «продлить» «Спартаку». А также ЦСКА, «Зениту», «Локомотиву» 7 видных мастеров Премьер-Лиги с истекающими контрактами.

Мнения читателей

aleksant:

— А как же Кверквелия, который каждый раз один отрабатывал в обороне?

c-moscow:

— Всё верно! Среди защитников Джикия — открытие этого года!

RomanKuznetsov87:

— Кришито лучше!