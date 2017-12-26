Кейн обошёл Месси с Роналду и стал лучшим бомбардиром 2017 года

А ещё побил два рекорда АПЛ. И всё в одном матче.

Как это было

Первый матч boxing day имел достаточно будничную вывеску, потому и «Уэмбли» не был забит до отказа. Главной интригой, которая собирала аудиторию у экранов, стала бомбардирская гонка. Гарри Кейну нужно было забить два мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром 2017 года. Обогнать Месси и Роналду – уже достижение. А учитывая, что форвард «Тоттенхэма» играет в, пожалуй, сильнейшем первенстве Европы, этот факт становился бы и вовсе чуть ли не феноменальным.

Как должен играть идеальный центрфорвард. Кейн уничтожил «Ливерпуль» Он уже перегнал Роналду по количеству голов в АПЛ!

Кейн сделал то, что от него ждали, уже в первые 40 минут. В итоге оформил хет-трик и с 56 мячами стал лучшим снайпером уходящего года.

Какой ещё рекорд он побил

Кстати, это не единственный рекорд, который в этом матче побил Гарри. В 1995 году Алан Ширер поставил рекорд, забив за календарный год 36 мячей в 42 играх АПЛ. Кейн наколотил 39 в 36 матчах. А ещё форвард «шпор» стал первым в истории по числу хет-триков в премьер-лиге за год – таковых в 2017 у него накопилось шесть.

Как на это отреагировали в Англии

Уже в минуты матча с «Саутгемптоном» фамилия Кейна подскочила на первое место в трендах «твиттера». Первыми отреагировали в СММ клуба.

Ну а потом пошла тяжёлая артиллерия. Ширер поздравил Гарри с достижением и пожелал продолжать в том же духе.

Некоторые болельщики предположили, что легендарный форвард немного лицемерит. Так Ширер мог отреагировать на то, что Кейн побил его рекорд.

Это ненастоящий «твиттер» Де Брёйне, но всё равно забавно. «Кейн заслуживает выигрывать титулы, но он играет в «Тоттенхэме».

Некоторые считают его настоящим божеством.

А вот так, по мнению английских болельщиков, будет вести себя Даниэл Леви, когда Флорентино Перес спросит его, сколько «Тоттенхэм» хочет за своего форварда.

Кто ещё претендовал на титул лучшего

Интересно, что до начала матча с «Саутгемптоном» Кейн делил 3-ю строчку в списке бомбардиров с Роналду и Левандовски. Проведший фантастический сезон Кавани и буднично инопланетный Месси к этому времени забили на один мяч больше – по 54. Последний раз в эпоху Месси и Роналду лучшим бомбардиром года становился Давид Вилья. Рекорд по числу голов за год принадлежит… всё правильно, тому же аргентинцу под десятым номером, который в 2012 году умудрился наколотить 91 мяч.