Месси, Роналду и Погребняк. Самые яркие мгновения года сборной России

Россия — Кот-д'Ивуар — 0:2
Фёдор Смолов и Алан Дзагоев не приняли участие в первом календарном матче сборной России
Россия — Бельгия — 3:3
В Сочи сборную России встретили красочным перформансом
В матче с Бельгией сборная России проявила характер и отыгралась со счёта 1:3
Вот такое выражение лица бывает у тренера, когда его команда играет со счётом 3:3
Венгрия — Россия — 0:3
В товарищеском матче с Венгрией получил тяжелую травму Роман Зобнин. Он пропустил почти весь год
А российская команда разгромила своего соперника. Это был один из двух сухих матчей года (не считая «Динамо») и единственная крупная победа
Россия — Чили — 1:1
Сборная поддержала Романа Зобнина перед матчем с Чили
Московские болельщики увидели игру Артуро Видаля
Виктор Васин спас сборную России от поражения в игре с Чили. Про защитника ЦСКА в 2017-м году будут говорить очень много
Кубок конфедераций. Россия — Новая Зеландия — 2:0
Открытие Кубка rонфедераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин
Перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Новой Зеландией
Первый официальный матч в году сборная России выиграла. Один мяч новозеландцы забили сами себе…
Кубок конфедераций. Россия — Португалия — 0:1
Криштиану Роналду и его российская поклонница. Этот кадр облетел весь мир
Лучший футболист мира порадовал своих поклонников, но не российских болельщиков. Его гол принёс Португалии победу над Россией
Кубок конфедераций. Россия — Мексика — 1:2
Перформанс болельщиков перед решающим матчем с Мексикой
Обычный судья и видеосудья. На Кубке конфедераций ФИФА тестировала новинки. В данном случае, решение было не в пользу России
Александр Самедов открывает счёт в матче с Мексикой
Роковой выход Акинфеева, удар в грудь Лосано и решающий гол в матче влетел в наши ворота
Кубок конфедераций сборная России закончила досрочно
Россия — «Динамо» М — 3:0
Самая странная игра года. Сборная России сыграла с «Динамо»
В составе «Динамо» на поле вышел даже Павел Погребняк, который не играет в матчах РФПЛ
Россия — Южная Корея — 4:2
Матч с Южной Кореей получился весёлым и боевым
Этого человека зовут Ким Чжу Юн. И он вошёл в историю. В матче с Россией южнокорейский игрок дважды за 2 минуты забил в свои ворота
За Россию забили Смолов и Алексей Миранчук, игра завершилась со счётом 4:2 в нашу пользу
Россия — Иран — 1:1
Выступающий за «Рубин» Сердар Азмун забил гол за сборную Ирана в ворота России в Казани
С Ираном сыграли 1:1. Станислав Черчесов негодует
Россия — Аргентина — 0:1
Футбол возвращается в «Лужники». Главный стадион страны готов к чемпионату мира
Национальный гимн должен звучать красиво!
Какой же праздник футбола без Лионеля Месси? В честь открытия «Лужников» сборная России сыграла с Аргентиной
Но единственный гол в матче забил не Месси, а Серхио Агуэро
Россия — Испания — 3:3
Завершила год сборная России ярким матчем с Испанией. В котором было всё…
… Тяжёлая травма вратаря Андрея Лунёва…
… Денис Глушаков в роли голкипера…
… Неоднозначное судейство арбитра Джанлуки Рокки, назначившего в ворота России два пенальти…
… Дубль Фёдора Смолова и итоговая волевая ничья сборной России с красивым счётом 3:3
Жеребьёвка
В декабре в Москве собрались все главные люди в истории игры под названием футбол на жеребьёвку чемпионата мира
Такой жребий выпал сборной России