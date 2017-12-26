Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
Игорь Акинфеев, Ирвинг Лосано и Виктор Васин
Фото: РИА Новости

Месси, Роналду и Погребняк. Самые яркие мгновения года сборной России

Лучшие фото с матчей сборной России в 2017 году.
Футбол

Россия — Кот-д'Ивуар — 0:2

Фёдор Смолов и Алан Дзагоев не приняли участие в первом календарном матче сборной России

Фёдор Смолов и Алан Дзагоев не приняли участие в первом календарном матче сборной России

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Россия — Бельгия — 3:3

В Сочи сборную России встретили красочным перформансом

В Сочи сборную России встретили красочным перформансом

Фото: РИА Новости
В матче с Бельгией сборная России проявила характер и отыгралась со счёта 1:3

В матче с Бельгией сборная России проявила характер и отыгралась со счёта 1:3

Фото: РИА Новости
Вот такое выражение лица бывает у тренера, когда его команда играет со счётом 3:3

Вот такое выражение лица бывает у тренера, когда его команда играет со счётом 3:3

Фото: РИА Новости

Венгрия — Россия — 0:3

В товарищеском матче с Венгрией получил тяжелую травму Роман Зобнин. Он пропустил почти весь год

В товарищеском матче с Венгрией получил тяжелую травму Роман Зобнин. Он пропустил почти весь год

Фото: РИА Новости
А российская команда разгромила своего соперника. Это был один из двух сухих матчей года (не считая «Динамо») и единственная крупная победа

А российская команда разгромила своего соперника. Это был один из двух сухих матчей года (не считая «Динамо») и единственная крупная победа

Фото: РИА Новости

Россия — Чили — 1:1

Сборная поддержала Романа Зобнина перед матчем с Чили

Сборная поддержала Романа Зобнина перед матчем с Чили

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Московские болельщики увидели игру Артуро Видаля

Московские болельщики увидели игру Артуро Видаля

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Виктор Васин спас сборную России от поражения в игре с Чили. Про защитника ЦСКА в 2017-м году будут говорить очень много

Виктор Васин спас сборную России от поражения в игре с Чили. Про защитника ЦСКА в 2017-м году будут говорить очень много

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кубок конфедераций. Россия — Новая Зеландия — 2:0

Открытие Кубка rонфедераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин

Открытие Кубка rонфедераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Новой Зеландией

Перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Новой Зеландией

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Первый официальный матч в году сборная России выиграла. Один мяч новозеландцы забили сами себе…

Первый официальный матч в году сборная России выиграла. Один мяч новозеландцы забили сами себе…

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кубок конфедераций. Россия — Португалия — 0:1

Криштиану Роналду и его российская поклонница. Этот кадр облетел весь мир

Криштиану Роналду и его российская поклонница. Этот кадр облетел весь мир

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Лучший футболист мира порадовал своих поклонников, но не российских болельщиков. Его гол принёс Португалии победу над Россией

Лучший футболист мира порадовал своих поклонников, но не российских болельщиков. Его гол принёс Португалии победу над Россией

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кубок конфедераций. Россия — Мексика — 1:2

Перформанс болельщиков перед решающим матчем с Мексикой

Перформанс болельщиков перед решающим матчем с Мексикой

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Обычный судья и видеосудья. На Кубке конфедераций ФИФА тестировала новинки. В данном случае, решение было не в пользу России

Обычный судья и видеосудья. На Кубке конфедераций ФИФА тестировала новинки. В данном случае, решение было не в пользу России

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Александр Самедов открывает счёт в матче с Мексикой

Александр Самедов открывает счёт в матче с Мексикой

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Роковой выход Акинфеева, удар в грудь Лосано и решающий гол в матче влетел в наши ворота

Роковой выход Акинфеева, удар в грудь Лосано и решающий гол в матче влетел в наши ворота

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Кубок конфедераций сборная России закончила досрочно

Кубок конфедераций сборная России закончила досрочно

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Россия — «Динамо» М — 3:0

Самая странная игра года. Сборная России сыграла с «Динамо»

Самая странная игра года. Сборная России сыграла с «Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В составе «Динамо» на поле вышел даже Павел Погребняк, который не играет в матчах РФПЛ

В составе «Динамо» на поле вышел даже Павел Погребняк, который не играет в матчах РФПЛ

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия — Южная Корея — 4:2

Матч с Южной Кореей получился весёлым и боевым

Матч с Южной Кореей получился весёлым и боевым

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Этого человека зовут Ким Чжу Юн. И он вошёл в историю. В матче с Россией южнокорейский игрок дважды за 2 минуты забил в свои ворота

Этого человека зовут Ким Чжу Юн. И он вошёл в историю. В матче с Россией южнокорейский игрок дважды за 2 минуты забил в свои ворота

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
За Россию забили Смолов и Алексей Миранчук, игра завершилась со счётом 4:2 в нашу пользу

За Россию забили Смолов и Алексей Миранчук, игра завершилась со счётом 4:2 в нашу пользу

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Россия — Иран — 1:1

Выступающий за «Рубин» Сердар Азмун забил гол за сборную Ирана в ворота России в Казани

Выступающий за «Рубин» Сердар Азмун забил гол за сборную Ирана в ворота России в Казани

Фото: РИА Новости
С Ираном сыграли 1:1. Станислав Черчесов негодует

С Ираном сыграли 1:1. Станислав Черчесов негодует

Фото: РИА Новости

Россия — Аргентина — 0:1

Футбол возвращается в «Лужники». Главный стадион страны готов к чемпионату мира

Футбол возвращается в «Лужники». Главный стадион страны готов к чемпионату мира

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Национальный гимн должен звучать красиво!

Национальный гимн должен звучать красиво!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Какой же праздник футбола без Лионеля Месси? В честь открытия «Лужников» сборная России сыграла с Аргентиной

Какой же праздник футбола без Лионеля Месси? В честь открытия «Лужников» сборная России сыграла с Аргентиной

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Но единственный гол в матче забил не Месси, а Серхио Агуэро

Но единственный гол в матче забил не Месси, а Серхио Агуэро

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Россия — Испания — 3:3

Завершила год сборная России ярким матчем с Испанией. В котором было всё…

Завершила год сборная России ярким матчем с Испанией. В котором было всё…

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
… Тяжёлая травма вратаря Андрея Лунёва…

… Тяжёлая травма вратаря Андрея Лунёва…

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат.
… Денис Глушаков в роли голкипера…

… Денис Глушаков в роли голкипера…

Фото: Reuters
… Неоднозначное судейство арбитра Джанлуки Рокки, назначившего в ворота России два пенальти…

… Неоднозначное судейство арбитра Джанлуки Рокки, назначившего в ворота России два пенальти…

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
… Дубль Фёдора Смолова и итоговая волевая ничья сборной России с красивым счётом 3:3

… Дубль Фёдора Смолова и итоговая волевая ничья сборной России с красивым счётом 3:3

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Жеребьёвка

В декабре в Москве собрались все главные люди в истории игры под названием футбол на жеребьёвку чемпионата мира

В декабре в Москве собрались все главные люди в истории игры под названием футбол на жеребьёвку чемпионата мира

Фото: РИА Новости
Такой жребий выпал сборной России

Такой жребий выпал сборной России

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент