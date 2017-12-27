Промес — лучший футболист России 2017-го года

Дмитрий Егоров номинирован на звание журналиста года, «Спартак» стал командой, а Промес — футболистом года. Главное — в обзоре дня.

«Спартак» стал командой года по версии спортивных журналистов

Игроки московского «Спартака» стали обладателями награды «Серебряная лань», которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР), в номинации «Команда года». В номинации «Тренер года» победителем стал наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, сообщается официальном пресс-релизе ФСЖР.



Десятка лучших спортсменов 2017 года по результатам опроса (в алфавитном порядке): Дина Аверина (художественная гимнастика); Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание); Мария Ласицкене (лёгкая атлетика); Александр Лесун (пятиборье); Евгения Медведева (фигурное катание); Евгений Рылов (плавание); Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт); Сергей Устюгов (лыжи); Алексей Швед (баскетбол).

Впервые за десятилетия наши анкеты заполнили известные иностранные журналисты. Так, президент Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) итальянец Джанни Мерло первым номером назвал чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене.

«Луч-Энергия» объявил о назначении Григоряна на пост главного тренера

Руководство «Луча-Энергии» определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займёт Александр Григорян, который уже работал с командой в сезоне-2013/14.

Старшим помощником станет Александр Алфёров, который с 2001 по 2013 год работал в красноярском «Енисее», а затем возглавлял «Байкал» и «Сахалин». Тренером по работе с вратарями назначен Николай Гришин, уже занимавший эту должность в дальневосточном клубе в 2008-2010 и 2016-2017 годах. Из прежнего состава в тренерском штабе остаётся только Анатолий Агрофенин.

Промес признан лучшим футболистом 2017 года в России

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес признан игроком 2017 года в России по опросу еженедельника «Футбол». Лидер чемпионов России набрал 419 очков. Второе место занял ещё один спартаковец Денис Глушаков (277), третье – у прошлогоднего лауреата – нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова (254).

В опросе-2017 приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трёх лучших игроков России за календарный год — россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах, но каждый из них должен был провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах). За 1-е место начисляется 3 очка, за 2-е – 2 очка, за 3-е – 1 очко. Квинси Промес стал 44-м лауреатом за всю историю премии, а также шестым легионером, который был признан лучшим футболистом года в России.

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В тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА может войти наставник БАТЭ

Белорусский специалист Александр Ермакович может войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА. Об этом сообщил журналист издания «Прессбол» Владимир Пирог.

Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Гончаренко в БАТЭ, а осенью 2013 года стал главным тренером команды из Борисова. Под руководством 42-летнего специалиста БАТЭ пять раз становился чемпионом Беларуси, один раз выиграл Кубок страны и два раза — Суперкубок, трижды попадал в групповые турниры еврокубков. Ранее телеканал «Беларусь 5» сообщил, что Ермаковича у руля борисовского клуба сменит Олег Дулуб, расторгший контракт с одесским «Черноморцем».

Дмитрий Егоров номинирован на звание журналиста года

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров претендует на звание журналиста года. Голосование проходит на сайте телеканала «Дождь».

Голосование проводится по следующей системе: вы просматриваете весь список кандидатов, голосуя «за» или «против» каждого кандидата. Выбор неограничен, можно голосовать хоть за всех. Победит тот, кто наберёт больше всего голосов «за». Победитель станет героем специального эссе Олега Кашина. Голосование завершится 29 декабря в 11:00 мск.

В карточке Дмитрия Егорова для голосования на сайте конкурса упоминается о скандальном интервью с уволенным водителем автобуса «Спартака».