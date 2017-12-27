«Каррера просто дал другу заработать». Что не так с нашим футболом

Лексаков Андрей Владимирович



Родился 7 января 1961 года

Профессиональные достижения:

Лицензия «PRO»

Кандидат в мастера спорта

Награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»



Трудовая деятельность:

1982 г. — преподаватель кафедры футбола ГУОЛИФКа

1998 г. — защита диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук

1999 г. — заведующий кафедрой «Теория и методика футбола» РГАФКа

Работал директором «Высшей школы тренеров» (ВШТ), руководителем «Центра подготовки специалистов в сфере футбола» РФС.



В настоящее время

Генеральный директор Академии тренерского мастерства РФС.

2010 г., с 2013 г. — технический директор Российского футбольного союза.

Председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов.

С 1996 г. — президент ФК «Спортакадемклуб» г. Москва

В интервью «Чемпионату» технический директор РФС и президент «Спортакадемклуба» Андрей Лексаков вспоминает, как возил футболиста Мичкова в мадридский «Реал», сидел рядом с Игнашевичем, когда тот переходил в «Локо», и советовал «Спартаку» тренера, план которого привёл к разгрому «Севильи».

«Слуцкий извинялся за критику»

– Вы знакомы с множеством известных людей в российском футболе – и тренерами, и футболистами. Кто из нового поколения ходил к вам учиться?

– Многие футболисты: Сычёв, Булыкин, Павлюченко, Ребко, Комбаровы, Тарасов, Дзюба, Паршивлюк, Пименов. К нам и Романцев до сих пор каждые три года приходит и подтверждает лицензию.

– Серьёзно? Он же много раз говорил, что не собирается больше возглавлять ни одну команду.

– Романцев, Ярцев, Бышовец, Игнатьев, Долматов – все они регулярно приезжают в Академию тренерского мастерства и подтверждают тренерскую лицензию. Последний раз Романцев приезжал два года назад. Значит, в следующем году приедет.

– Сначала лицензии тренерам выдавала Высшая школа тренеров, а с 2012 года это делает Академия тренерского мастерства. Примерно тогда же по ней прошёлся Слуцкий.

– После этого он извинялся за эти слова. Сказал, что его не так поняли, что вырвано из контекста. В том числе про систему набора студентов. Она у нас прозрачна, и он об этом знает.

– Чугайнов рассказывал, что вы для Слуцкого словно отец. В какой момент сблизились?

– Когда я возглавил ВШТ, он пришёл на первый курс. Это был то ли 2002, то ли 2003 год. Сначала у нас были отношения на уровне преподаватель – ученик. Потом коллега – коллега. А сейчас мы дружим, созваниваемся, встречаемся, когда он прилетает из Англии. Иногда по несколько раз за этот небольшой период.

Слуцкого в Англии очень впечатлил уровень всего, что окружает футбол, отношение игроков к тренировкам, подход руководителей. Средняя посещаемость — 20-25 тысяч. Нам остаётся только мечтать о таком показателе в РФПЛ, не говоря уже о ФНЛ. В Чемпионшипе некоторые команды собирают по 40-45 тысяч!

– Вы выдаёте лицензии тренерам. Это нормально, что в РФПЛ президент команды сидит на скамейке с тренером?

– Там же нет нарушения регламента. Может, так комфортнее сопереживать.

– Знаю, что тренеры не хотят идти в «Урал» из-за того, что президент команды находится на скамейке.

– Я знаком с Григорием Викторовичем (Ивановым, президентом «Урала». — Прим. ред.). У меня с ним хорошие отношения. Я не могу рассуждать об их внутренней кухне. Пусть они сами разбираются. Играют достаточно успешно.

– Не намекали Иванову, что президент на скамейке крайне сомнительная история?

– Нет. Я только сказал ему: «Жду у нас на курсах для получения тренерской лицензии». Он ответил: «Скоро приду, когда почувствую, что буду готов».

«Мичков уехал в Бельгию, и тут «Реал» говорит: берём»

– В 1998 году вы в роли президента «Спортакадемклуба» возили футболиста этой команды Дмитрия Мичкова на просмотр в мадридский «Реал». Как это было?

– У нас на кафедре работал Руперто Сагасти – российский специалист с баскскими корнями. Он знал всех в испанском футболе, дружил с тренером дель Боске, президентом федерации Мария Вильяром. Сагасти, как и другие преподаватели, посещал игры нашего «Спортакадемклуба». 18-летний Мичков ему понравился. Сагасти позвонил дель Боске, который тогда отвечал за молодёжный сектор «Реала» и договорился о просмотре.

– Чем его так привлёк Мичков?

– У него было всё: скорость, техника. Он вообще не уставал. Функциональные возможности запредельные! Ему предлагали перейти в циклические виды спорта – гребля, велоспорт. Говорили, что там он станет чемпионом мира. Фантастические задатки.

– В «Реале» Мичков так и не оказался. Почему?

– В Мадриде мы провели 10 дней. Мичков тренировался в «молодёжке» вместе с Это'О. «Реал» возглавлял на тот момент Хиддинк. Но его не было ни на одном занятии молодёжной команды. Только её тренер и дель Боске.

В «Реале» нам сказали, что будут думать. И тут поступило предложение от бельгийского «Харелбеке». Мичков его принял. А ровно через две недели пришло согласие от Мадрида, мол, готовы взять Диму. Мы объяснили, что он уже в Бельгии. «Реал» ответил, что продолжит за ним следить. Увы, Мичков так и не заиграл на мировом уровне – в том числе из-за аварии.

– В «Спортакадемклубе» вы поработали вместе с Константином Сарсанией. Его уход потряс весь российский футбольный мир.

– Мы вместе занимались воспитанием молодых игроков в «Спортакадемклубе». И до самого последнего дня поддерживали дружеские отношения. Когда он умер, я был в Испании со сборной 1999 года рождения. Знал о трагедии уже через 30 минут после того, как это случилось. Сообщили наши друзья. А им сын Кости. Он, кстати, у нас закончил университет в этом году. Я, конечно, был шокирован смертью Константина, как и все.

– «Спортакадемклубу», кажется, принадлежали права на Игнашевича, хотя он ни разу не сыграл за ваш клуб.

– Всё верно. Мы его подписали, но отдали в аренду сначала в Орехово-Зуево, потом в «Крылья Советов».

– Так была интересная история: после «Крыльев» Игнашевич подписал контракт с «Торпедо», но в итоге оказался в «Локомотиве».

– На том месте, где вы сейчас сидите, был Игнашевич, который подписал-таки соглашение с «Локо». Так мы получили многолетнего игрока сборной России. А с «Торпедо» как-то договорились. Пришлось поработать.

Андрей Лексаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В матче с «Севильей» сработал вариант Пилипчука»

– Известно, что это вы посоветовали взять Пилипчука в «Спартак». Как это произошло?

– Ко мне обратился генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. Он искал тренера-аналитика. Пилипчук был первым, кого я посоветовал. Сказал: «Если вам не подойдёт, будем думать дальше».

– Почему именно он?

– Пилипчук имел опыт в «Динамо». Та команда при Силкине всем нравилась. Так что рекомендовал смело: вот человек, вот его телефон – звоните. Только Пилипчука предупредил, что ему будут набирать. Он был дома в Венгрии. Вскоре мне перезвонил и сказал: «Переговорили. Сошлись. Скоро приеду в «Спартак».

Мы с ним каждый день встречаемся или видимся. Дружим семьями. Он фанатик своего дела. О футболе думает 24 часа в сутки. Даже я иной раз говорю: «Ром, давай о чём-нибудь другом».

– Как тренер-аналитик смотрит игры?

– Кусками. Проверяет, как часто случаются какие-то эпизоды, какие у команды построения, как игроки располагаются при штрафном, при свободном ударе, при угловом.

Вот возьмём пример – разбор нальчикского «Спартака», с которым московский «Спартак» недавно играл в Кубке России. Можно посмотреть и серию его игр, но зачем изучать встречу с «Ангуштом»? Нужен матч 1/16 финала с «Динамо». Ясно же, что в 1/8 финала Нальчик выберет такой же рисунок, как и в предыдущей кубковой игре. Команда из второго дивизиона станет безудержно атаковать московский «Спартак»?

– Едва ли.

– А по игре с «Динамо» можно проследить состав, взаимодействия в обороне, увидеть, куда игроки доставляют мяч при атаке, как быстро садятся в оборону, что делают при потере мяча. Потом все эти знания о Нальчике накладываются на игроков московского «Спартака». Какие алгоритмы действий у Адриано, какие у Глушакова. Весь этот анализ предоставляется главному тренеру. И тогда уже определяется состав, схема, решается, кому эффективнее подключаться к атаке.

– Зачем Каррере дополнительный аналитик под Лигу чемпионов – швейцарец Жан-Пьер Джероза? Пилипчук не потянул бы?

– Каррера просто позвал своего друга. Дал ему заработать. Для кого-то это нормально. Для меня – нет. Зачем приглашать человека под Лигу чемпионов, который сидит в Швейцарии, смотрит матчи по телевизору и, не видя тренировок и игр в РФПЛ, рассказывает какую-то ерунду? По-моему, это нонсенс! Потом ты всё равно обсуждаешь в тренерском штабе с тем же Пилипчуком.

Кстати, позиция Пилипчука в какой-то момент перевесила. Перед матчем «Спартак» – «Севилья» (5:1) в тренерском штабе были разные мнения по схеме. Рома подтвердил, что после обсуждения остановились на его варианте, который сработал.

«Словак во Владивостоке – это нонсенс!»

– Главный недостаток нашего футбола?

– Первый фактор, который мешает развитию – негатив вокруг футбола. Мы сами против себя открыли войну. Ещё недавно о футболе писали только негативно. Игроки много получают, тренеры не умеют работать, инфраструктуры нет. Всё плохо, одни рвачи. Так и нагнеталось.

Нужно налаживать взаимодействия с прессой. В том числе с помощью таких бесед, как сейчас. В Испании есть такая практика: по окончании чемпионата первый канал показывает в прямом эфире первенство 13-летних футболистов. И это смотрят все! А какой юношеский чемпионат показывает наш канал? Говорят, денег нет, но миллиарды тратятся на ерунду.

– У нас никто не станет смотреть юношеский футбол.

– Начнут смотреть родители, одноклассники, учителя. Мы получим притягательную силу к футболу.

– Родители, одноклассники, учителя – мизер по масштабам ТВ. Не окупится.

– А лучше выпускать ерунду? Не помню, как называется. Там был Карпин, а команду тренировал Юран. Что это такое? На это нужно выкидывать деньги? Лучше потратьте на пропаганду футбола! У нас вообще нет женского футбола. А для аналитики приглашают несведущих.

Андрей Лексаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что режет слух?

– Комментаторам надо учиться. Я, допустим, дружу с Ильёй Казаковым. Однажды сказал ему, что не может быть фразы: «Игрок сделал передачу внешней стороной стопы на 30 метров». Мы даже поднялись в зал, и я ему показал, как нужно ставить ногу, чтобы внешней стороной стопы исполнить на 30 метров. Илья ответил: «Нет, так я только ногу себе сломаю». С тех пор он никогда не говорит про внешнюю сторону стопы. Увы, кому-то интереснее не футбол, а деньги, трансферы и дома в Марбелье. Тогда и называйте это околофутболом. Ну а сам футбол – это нюансы игры. Какая, допустим, скорость у вас по отношению к сопернику? Если он быстрее, то надо либо фолить, либо отступать, включая подстраховку. Левшу гнать под правую ногу. По деталям выстраивается рисунок игры.

– Давайте на примере «Спартака».

– Допустим, Зе Луиш должен сбрасывать мяч в определённую точку. Выиграли единоборство – партнёры уже в штрафной. Проиграли – совершаем конкретные действия. Или берём Фернандо. Он забивает со стандарта один раз из трёх. Вычислили оптимальную точку для бразильца. Соответственно Луис Адриано и Промес обязательно заходят в эти зоны и идут в обводку. С третьего раза защитники фолят. Подходит Фернандо и хоп – 1:0.

– В 2015 году РФС отменил налог на иностранных тренеров. Это ведь изначально была бредовая идея?

– Я не согласен. Я, например, был однозначно против отмены налога.

— Почему?

— Существуй он до сих пор, у нас не звали бы проходных тренеров. Хоть убейте, я не пойму приглашения иностранца во Владивосток (словака Жолта Хорняка. – Прим. «Чемпионата»). Человек не востребован даже в Словакии. Пусть у себя работает. А его зовут во Владивосток – нонсенс! Мне хочется задать вопрос этим горе-руководителям: вы во вторую лигу хотите вылететь? Он же не понимает реалий нашего футбола и еще плохо об игроках отзывается. Тренировочный процесс при нем – тоже не самый сильный. Лучше бы обратили внимание на инфраструктуру в детско-юношеском футболе Владивостока. Налог был нужен, чтобы не возникали такие странные фигуры.

Мы же рады Спаллетти, но мы не вспомним иностранцев, которые работали в Элисте или Владивостоке. Кому они нужны? Почему мы свой рынок отдаем иностранным тренерам, которые ни в коем случае не лучше наших! Вот смотрите, на первом месте в РФПЛ российский тренер?

– Да.

– А в ФНЛ?

– Тоже. Но почему ни в одном топ-чемпионате нет налога на иностранных тренеров?

– В Евросоюзе это юридически невозможно – там человек может свободно перемещаться в 28 странах. Хотя в Англии комиссия разбирала соответствие Слуцкого на должность главного тренера.

Налог в нашей стране имел положительное влияние. Нужно было его не отменять, а внедрить ещё на уровень помощников тренеров. А то иногда иностранцы просто берут с собой друзей – учителей физкультуры, чуть ли не кухарок и диетологов.

Иностранец всегда мыслями за пределами России. Пусть хоть какой-то опыт передаст, а то после них выжженная земля. И это откровенно огорчает.