Полгода до ЧМ-2018. Испания

Такой Испании вы ещё не видели. Кто сегодня протестирует сборную России У них нет Месси, но есть команда.

Как Испания прошла отбор

Для сборной Испании отборочный цикл ЧМ-2018 сложился легко и просто. «Красная фурия» одержала 9 побед в 10 турах и финишировала на первом месте, хотя в конкурентах у неё были Италия и сверкнувшая в отборе Евро-2016 Албания. Однако команда Хулена Лопетеги потеряла очки только в Турине. Да и в той игре Испания имела заметное преимущество над Италией, но не удержала победу.



Бывший голкипер «Реала» и «Барселоны» Лопетеги на посту главного тренера сменил летом 2016-го Висенте дель Боске. Ранее он уже возглавлял сборные Испании U19, U20 и U21. Приобретённый опыт, несомненно, пошёл ему на пользу. Тем более Лопетеги выиграл Евро-2012 (U19) и Евро-2013 (U21). Под его руководством выступали некоторые нынешние игроки национальной команды либо кандидаты в неё. В частности, в финальной встрече молодёжного Евро-2013 с Италией (4:2) принимали участие Давид де Хеа, Марк Бартра, Иньиго Мартинес, Альберто Морено, Асьер Ильяраменди, Тьяго Алькантара, Коке, Иско и Альваро Мората. Капитан Алькантара сделал хет-трик в финале, Мората стал лучшим бомбардиром турнира. А в решающем матче юношеского Евро-2012 с Грецией (1:0) сыграли Кепа Аррисабалага, Сусо, Пако Алькасер и Херард Деулофеу. Пожалуй, испанская федерация футбола выбрала лучшую кандидатуру среди тренеров, способных освежить сборную и добавить ей мотивации.

Текущий состав

Сборная Испании сыграет на чемпионате мира по тактической схеме 4-3-3, которая может трансформироваться в зависимости от развития ситуации на поле. За полгода до старта ЧМ-2018 есть полная ясность с восемью-девятью позициями. Если не помешают травмы или какие-то другие неожиданные обстоятельства, то с первых минут будут выходить де Хеа, Серхио Рамос, Пике, Карвахаль, Альба, Бускетс, Иньеста, Иско и Давид Сильва.

Существуют вопросы по поводу позиции центрального нападающего, впрочем, испанским болельщикам к этому не привыкать. По идее на острие должен выходить Диего Коста. Натурализованный бразилец регулярно попадал в основу в первой половине отборочного цикла, забив пять голов в пяти матчах. Но потом его положение в «Челси» ухудшилось. В нынешнем сезоне он остался без игровой практики до зимы, поэтому, естественно, потерял и место в сборной Испании. С января Диего Коста будет выступать за «Атлетико», так что имеет хорошие шансы вернуть оптимальные кондиции к ЧМ-2018.



Его конкурент Мората лишь дважды включался в основу, тем не менее и он забил пять голов в квалификации. Возможно, Лопетеги всё-таки сделает ставку на Морату. Правда, не исключено, что тренер сборной Испании вообще решить играть без номинального центрфорварда, как в домашнем матче с Италией.

Лидеры

У «красной фурии» в каждой линии есть игроки, которых можно назвать лидерами. Это и ветеран сборной Испании Андрес Иньеста, и центральные защитники Серхио Рамос и Херард Пике, и прекрасный голкипер де Хеа. На роль вожака на футбольном поле теперь претендует и новая звезда – Иско. 25-летний полузащитник «Реала» способен решить исход любого матча. Именно его дубль в ворота итальянцев обеспечил крупную победу на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0.



«На мой взгляд, Иско невозможно остановить, когда он чувствует свою важность. Весь мир видит это с тех пор, как он стал лидером в «Реале». Иско – самый важный футболист в клубе и сборной, он меняет игру, делает результат. Он танцует с мячом», – эти слова произнёс недавно Мората, поставив, судя по сказанному, Иско даже выше Криштиану Роналду.

Звёзды за бортом

Икер Касильяс, Сеск Фабрегас, Хуан Мата, Фернандо Торрес, Давид Вилья: по всей видимости, никого из них не будет на чемпионате мира в России. Хотя Лопетеги, чувствующий психологию вратарей и способный оценить состояние голкипера лучше, чем игрока любого другого амплуа, не исключил возвращения Касильяса в сборную Испании. Но так ли нужен Икер сегодня «красной фурии»? Как бы то ни было, Касильяс сперва должен уйти из «Порту» за игровой практикой. Вилью тренер вызывал из США в сентябре 2017-го и даже выпустил на несколько минут в матче с Италией. Но, похоже, это разовая мера. 36-летний нападающий «Нью-Йорк Сити» вряд ли выдержит конкуренцию с Диего Костой и Моратой.

Планы на чемпионат мира

На групповом этапе чемпионата мира Испания сразится со сборными Португалии, Марокко и Ирана. В этом квартете есть два очевидных фаворита и две команды, чей выход в плей-офф станет сенсацией. Начинает турнир «красная фурия» встречей в Сочи с основным конкурентом – действующими чемпионами Европы португальцами. Потом предстоит игра с Ираном в Казани, а в 3-м туре – с Марокко в Калининграде.



Лопетеги осторожен в комментариях. «Это очень сложная группа, как и всегда бывает на групповом этапе финальной стадии чемпионатов мира. У сборной Португалии отличная команда, это победитель Евро-2016. Марокко является солидной сборной, которая в квалификации справилась с Кот-д'Ивуаром, а Иран вообще не пропустил ни разу в отборочном турнире», – напоминает главный тренер.



Понятно, что сборная Испании входит в число главных фаворитов чемпионата мира наряду с Германией и Бразилией. Хотя при жеребьёвке команда Лопетеги попала во вторую корзину: рейтинг ФИФА иногда шутит совсем не смешно. Все, кто был посеян под первым номером, боялись получить испанцев в соперники по группе. Хозяевам турнира в этом смысле повезло больше, чем Португалии, вот только вполне возможно, что в 1/8 финала нас ждёт противостояние Россия – Испания.

Оптимальный состав сейчас