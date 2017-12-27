5 главных скандалов в российском футболе в 2017 году

«Зенит» — «Урал»

Новоселье – это всегда торжественно и волнительно. А такое долгожданное новоселье – вдвойне, если не втройне. Естественно, хозяева слегка нервничали, въезжая в новые просторные апартаменты на Крестовском острове Северной столицы. Наверное, мандражировали и гости – как бы не испортить премьеру. Но больше всех перегорел тамада… извините, судья. И превратил праздничное мероприятие в фарс. Может быть, буквы закона господин Еськов придерживался неукоснительно – о духе игры подзабыл. Глубокое моральное удовлетворение такая победа – с тремя удалениями у соперника – петербуржцам едва ли доставила.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

«Месседж» Дзюбы и Кокорина

Со своим талантом Кокорин, наверное, уже мог бы войти в историю – как минимум российского футбола. Но пока получается только влипать. Парень весёлый, раскованный и непосредственный, Саша словно притягивает к себе скандальные, абсурдные и просто глупые ситуации. В марте, например, доездился до лишения прав, в июне записал странное видеопослание с одноклубником Дзюбой.

Последнее вызвало даже больше шума, чем дорожный казус нападающего. В стране сразу обнаружилась целая армия экспертов по мимике и жестам, усмотревшая в ладони, приложенной к носу, намёк на главного тренера сборной, в ту пору игнорировавшего обоих питерских нападающих. Кокорину даже пришлось объясняться в специальном интервью. Правда, и оно смысл и адресата «месседжа» не прояснило. Ситуацию в итоге разрулили, но осадочек недоумения остался: что это было? Зачем?

По голове себе постучи. Ответ Артёму Дзюбе и Александру Кокорину Артём Дзюба и Александр Кокорин выступают с загадочным сообщением – ладонями они изображают чьи-то усы.

Увольнение водителя «Спартака»

Интервью с персоналом футбольных клубов, как правило, вызывают исключительно позитивные, добрые эмоции у читателя – но только не это. Откровения бывшего водителя «Спартака», якобы уволенного по личному распоряжению нового тренера, взбудоражили болельщицкое сообщество, упоённое долгожданным чемпионством, и имели далеко идущие последствия. На автора громкой публикации Дмитрия Егорова в Сети обрушился шквал критики вперемешку с откровенными оскорблениями и даже угрозами – за «раскачивание красно-белой лодки». Впрочем, поздравлений с журналистской находкой Дмитрий тоже получил в избытке.

Разумеется, эхо скандала докатилось до главного фигуранта материала, вынесенного в заголовок, – даром что по-русски он не читает. В гостях у «Чемпионата» Массимо Каррера официально открестился от причастности к увольнению шофёра Терентьева, и тема постепенно сошла на нет. Но за её поднятие, полагаю, многие скромные труженики футбольного тыла интервьюеру с интервьюируемым остались признательны. Если хоть где-то и хоть немного отношение высокого начальства к «маленьким» сотрудникам изменилось, значит, уже всё было сказано и написано не зря.

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

Дрязги в «Арарате»

А как всё пафосно начиналось: возвышенная идея, амбициозный проект с серьёзными целями и собранным под их решение контингентом, радостные репортажи о «новорожденном» в газетах, «интернетах», на ТВ. Смутные сомнения в светлом будущем московского собрата известного армянского клуба начали терзать на исходе лета, когда официальный рупор «Арарата» в Сети доложил об исчезновении Валерия Оганесяна, фактически первого лица клуба. С 20 миллионами клубных рублей в придачу. Оганесян, выйдя на связь, обвинения гневно отверг, слухи о расформировании едва построенной команды не подтвердились, но уже к концу года почти все звёзды – Измайлов и Давыдов, Павлюченко, Лебеденко и Ребко – из «Арарата» разбежались. Зачем собирались – непонятно. Полсезона во второй лиге клуб, наверное, мог выиграть и более скромными силами. Гораздо дешевле.

Допинговый скандал и «самоотвод» Мутко

Первые лица российской политики и спорта и после пожизненной дисквалификации Виталия Мутко по линии МОК могли бы делать вид, что их это никоим образом не касается. Но где-то наверху, видимо, рассудили, что за шесть месяцев до домашнего чемпионата мира такая позиция будет как минимум контрпродуктивной. Максимум – опасной. Допускаю, чисто теоретически, конечно, что в одном из высоких кабинетов мог состояться диалог в духе «Брата-2»: «Я, Константин Алексеевич, свои проблемы решаю сам». – «Белкин! Такими деньгами не рискуют». А денег в грандиозный проект под названием ЧМ-2018, как несложно догадаться, вложено не просто много – неимоверно много. Что уж говорить о нематериальных ценностях – вроде души, ума, труда. Добровольный (?) отход Виталия Леонтьевича от всех футбольных дел в отечестве призван подтвердить «западным партнёрам» договороспособность России и готовность решать проблемы, накопившиеся в спорте. Хотя бы поэтапно – всего и сразу не разгрести.