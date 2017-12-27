11 матчей, с которыми стоит проводить год вместо «Иронии судьбы»

14 февраля. Лига чемпионов. «Пари Сен-Жермен» – «Барселона» – 4:0

8 марта. «Барселона» – «Пари Сен-Жермен» – 6:1

Самая нашумевшая футбольная драма года. Для понимания ситуации – смотреть оба действия с маленьким антрактом. В Париже «ПСЖ» был испепеляюще хорош, никакой Неймар или Дани Алвес той команде не был нужен, Дракслер с Менье справлялись и так. Это странно, но даже о проблемной «Барселоне» буквально все говорили, что она способна отыграть 0:4. Она и отыграла – «ПСЖ» под давлением возможного позора поплыл с первых минут, включился лишь при 0:3, а после штрафного Неймара пытался держаться с заплывшими глазами наощупь. С 85-й минуты парижане делали точные передачи лишь при розыгрыше мяча в центральном круге, что объясняет тяжесть их ситуации.

При этом сколько угодно убеждайте меня, что камбэк «Барселоны» случился по делу – я каждый раз буду отвечать, что это не так. Каталонцы забили всё, что могли, «ПСЖ» не получил по дороге чистый пенальти (Хавьер Маскерано позже признался, что фолил), а Луис Суарес в погоне за камбэком откровенно нырнул. Дениз Айтекин в тот вечер был ещё одним сине-гранатовым, здесь не надо стесняться таких слов. Для кого-то шестой мяч Серхи Роберто стал моментом, когда проснулся весь дом, для кого-то – мощным ударом топором по голове, как для меня (и да, я не болельщик «Барсы» или «Реала» ни разу). Но оставить без эмоций эта пара и эта концовка точно не могли.

25 февраля. Серия А. «Наполи» – «Аталанта» – 0:2

Раз уж весь год я искал тактические сюжеты, здесь должна быть хоть одна умопомрачительная итальянская шахматная партия. Можно морщиться от «Аталанты», вызывающей у стороннего болельщика скорее желание выключить телевизор, но факт: здесь играли главные идеологи кальчо, причём идеология Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини – совсем разная. Против такой идеологии «Наполи», как сладкоежка с пирожным из кирпичей, готов обломать зубы. Идеальный матч для понимания кальчо: здесь растёт результативность, больше тренеров-идеологов, но даже сильная игра в атаке нивелируется крепкой защитой, стандартами и по-итальянски выстроенным планом на матч. Чтобы вы понимали, в чём красота матча – оба гола здесь забил Маттиа Кальдара, центральный защитник бергамасков.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

18 апреля. Лига чемпионов. «Реал» – «Бавария» – 4:2 ДВ

Все тактические гики поехали головой на просмотре матчей «Манчестер Сити» и «Наполи», однако по качеству контроля и продвижения мяча лучшая пара года в Лиге чемпионов – образца прошлого сезона. «Реал» и «Бавария» выдали два очень событийных матча: баварцы перевели сложную игру в овертайм, остались вдесятером и были раскатаны. Пересказывать события игры не так интересно, просто понаблюдайте, как команды раскачивали друг друга и поочерёдно отдавали друг другу территорию. Пожалуй, это лучший матч в карьере Марсело – бразилец сыграл богоподобно и в одиночку сделал третий гол, поставивший точку в игре.

3 мая. Лига Европы. «Аякс» – «Лион» – 4:1

Лучшее, что было в календарном еврокубковом году в номинации «Дворовый футбол». Петер Бош после матча уверял, что счёт 8:6 или 9:7 был бы более справедлив, и главный голландский упрямец года прав. «Аякс» традиционно агрессивно летел в атаку, прессинговал на всех участках поля, забил четыре и беспечно распахнул перед «Лионом» громадные свободные зоны – если бы не Онана, везение и традиционная болезнь Александра Ляказетта, способного в одном матче не забивать ничего, «Аяксу» пришлось бы несладко. Этот матч – гимн тотальному футболу Боша, «Боруссия» была такой же. Атака на уровне, игра в пас поставлена, но когда мяч потерян и соперник летит в контратаку – можно вешаться.

Можно смотреть матч вместо «Иронии судьбы» за новогодним столом, как в анекдоте про нарезку голов – поднимать тост после каждого опасного момента. К 90-й минуте никто не останется трезв.

28 мая. Эредивизия. «Утрехт» – «АЗ Алкмар» – 3:0, по пенальти 4:3

Голландские середняки передают привет всем, кто считает матч «Барселоны» и «ПСЖ» главной драмой календарного года. «Утрехт» Эрика тен Хага, ученика Хосепа Гвардиолы, пробился в плей-офф Эредивизии за путёвку в Лигу Европы, в Алкмаре сгорел 0:3, а дома загнал команду из главного сыроварного края страны под каток. 31-5 по ударам – это намного мощнее, чем камбэк «Барселоны», склеенный из громадной череды счастливых случайностей.

«Утрехт» не забивал, он запихивал мячи в ворота Тима Крула, а на 94-й минуте – уже при счёте 3:0 – снова протиснулся, как в забитом автобусе, во вратарскую и заработал пенальти. Но Себастьян Алле дал пижона, Крул потащил мяч из угла и подарил ещё полчаса нервяка. Дошло до серии пенальти, где защитник «Утрехта» Людвиг мог всё решить, но пробил в лучших традициях Джона Терри. Хорошо хоть, следующий игрок «Утрехта» свою попытку не загубил.

Говорят, что зимой Эрик тен Хаг станет тренером «Аякса». Что ж, будет ещё веселее.

Кто вывел соперника «Зенита» из середняков в Европу Антон Михашенок основательно готовился к матчам «Зенита» с «Утрехтом»: о главном человеке в клубе он рассказывал ещё полтора года назад.

14 октября. Серия А. «Ювентус» – «Лацио» – 1:2

Ещё одна шахматная партия в чемпионате Италии. Сейчас там растёт результативность, появляется больше идейных тренеров, но покусать «Ювентус» с его носорожьей кожей не может никто. Там мало идеи — нужны стойкий характер и грамотная игра на результат. У «Лацио» Симоне Индзаги всё это есть.

Матч уже вошёл в историю – «Лацио» стал первой командой Серии А с августа 2015 года, выигравшей на стадионе «Юве». Добавили красок голы Чиро Иммобиле, бывшего бьянконеро, и Пауло Дибалы, закрепившего доллары вместо глаз после матча. Под финальный свисток «Ювентус» заработал пенальти, Дибала подошёл к точке… и вратарь «Лацио» Томас Стракоша взял пенальти. «Лацио» кипел эмоциями, но этот огонь сопровождался холодным расчётом: ещё за день до игры Индзаги прислал вратарю видео, как именно Дибала будет бить 11-метровые. Стракоша всё знал.

17 октября. Лига чемпионов. «Спартак» – «Севилья» – 5:1

Слушайте, болельщик красно-белых из меня как «конь» из марафонца Дмитрия Егорова, но десятка без самого мощного матча «Спартака» в Лиге чемпионов была бы неполной. Дело даже не в счёте, а в бешеном сюжете игры. «Севилья» прижала команду Массимо Карреры к своей штрафной после 0:1, забила со стандарта, надавила ещё сильнее и едва не отправила «Спартак» в соковыжималку – но сейв своей жизни выдал тайный вратарь Дмитрий Комбаров. Всё, что было дальше, объясняется одним словом — кураж.

Сошлось всё. «Спартак», вдохновлённый отвагой Комбарова на ленточке, поймал воздуха в лёгкие и принялся нанизывать на вертел скоростные атаки, воплощая в гол чуть ли не каждую. «Севилья» стала кислой после второго мяча, от Лоренсо Мельгарехо, а Денис Глушаков окончательно шарахнул испанцев о пол. Лучший матч в году выдал Квинси Промес – даже дерби с ЦСКА не возбуждало голландца так, как «Севилья» и её громадные свободные зоны. Когда требовалось, тащил Александр Селихов. Плюс Комбаров, да. Идеальная комбинация везучих совпадений.

17 октября. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:1

Матч для тактических учебников. Вывеска сама по себе смотрелась притягательно: Хосеп Гвардиола давно известен своей игровой философией, Маурицио Сарри выработал свою – тоже основанную на грамотном прессинге и умном контроле мяча. Тактический разбор того матча после «Спартака» и 5:1 никто не заметил, да и «Наполи» слегка разочаровал. Болезнь Сарри – отказаться от части своих принципов под большой матч и погореть на этом – никуда не делась. Но пересмотреть матч с блокнотом вместо чипсов стоит хотя бы для понимания футбольной силы мысли. Это было круто, потому что обе команды вообще не ошибались с мячом в ногах. «Сити» больше фантазировал при своём владении, а «Наполи» всякого полёта фантазии лишён, его красота запрограммирована – вот и весь смысл тактической дуэли.

«Наполи» и Сарри изменят футбол. Но ничего не выиграют Самую играющую команду Европы разбил Хосеп Гвардиола.

5 ноября. РФПЛ. «Локомотив» – ЦСКА – 2:2

В нашем топе лучших матчей первой части сезона Премьер-Лиги почему-то слишком много «Спартака», зато нет самой жаркой игры чемпионата, вдобавок наполненной неплохим качеством футбола. Вот где было настоящее мясо – «Локомотив» и ЦСКА доигрались до стычки Виктора Гончаренко с Юрием Сёминым, которую разнимал Игорь Акинфеев. Уже нападающий Понтус Вернблум махал локтями в лицо, ЦСКА переламывал неудачный матч, «Локомотив» лихо атаковал, пользовался пространством, не забивал пенальти и создавал моменты через две минуты на третью… Ману Фернандеш в концовке сделал для «железнодорожников» 2:2, и «Локо» побежал вытаскивать ещё два очка – так прямолинейно и напористо результата в нынешнем сезоне Премьер-Лиги не хочет никто. Пожалуй, ни один матч не подарил столько красок, разговоров и тактических мыслей одновременно. Лучшее, что было в сезоне РФПЛ.

25 ноября. Бундеслига. «Боруссия» Д – «Шальке-04» – 4:4

Выражаясь языком батл-рэперов, Доменико Тедеско разнёс оппонента при чужой толпе. «Шальке» горел 0:4 к 25-й минуте, жёлтая стена весело скандировала «Schalke Null Vier» (название команды внезапно отражало счёт на табло), а Тедеско всё равно не выключил свой тактический компьютер в голове. Его прозвали тренером-хамелеоном, и здесь Тедеско выбрал нужную краску: сменил схему, выпустил плеймейкера Арита, едва здорового Горецку… да кого это интересует?

Важнее, что за пять минут до старта камбэка «Шальке» Обамейянг едва не сделал 5:0, но привычно увидел мяч в воротах раньше, чем он оказался у него в ногах. Что потом он же, шмелём ужаленный, прыгнул в ноги и привёз ненужную красную карточку. Что Стамбули и Бургшталлер сделали косплей на Дейли Блинда и Робина ван Перси в 2014-м – получилось недурно. Тактическое решение Петера Боша тоже не запомнят, хотя оно было дико комичным: тогда ещё тренер «Боруссии» выпустил защитника Загаду, чтобы он выигрывал воздух на стандартах у своих ворот. В добавленное время «Шальке» полноценно оформил камбэк, бразилец Налдо дал Серхио Рамоса, и кто же его упустил? Загаду, конечно.