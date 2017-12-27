Джордж Веа после 12 лет борьбы стал президентом Либерии

Он боролся с диктаторским режимом, с лихорадкой Эбола, с коррумпированным правительством. И в итоге победил.

Путь к политике

На своей родине Веа уже многие годы намного больше, чем просто бывший великий футболист. Благодаря триумфам Джорджа в Европе мировая общественность обратила внимание на проблемы Либерии – войну, голод, эпидемии болезней.



В ту ночь 1995 года, когда Веа вручили «Золотой мяч», впервые за много лет война в стране прекратилась – военные и оппозиционеры вышли на улицы, чтобы праздновать общенациональный успех. К сожалению, это была всего лишь одна ночь.

В тот момент Джордж понял, насколько его фигура значима для страны. Он стал культовым персонажем не только у себя на родине, но и во всей Африке. И вместо того чтобы прожигать честно заработанные миллионы и перед сном благодарить высшие силы за то, что он далеко от горячих точек, Веа выбрал путь помощи своей стране.

Для начала он стал послом ЮНИСЕФ и Детского фонда ООН и объявил, что сделает всё, чтобы улучшить жизнь африканских детей. Во время перерывов между матчами европейских топ-клубов Веа летел в Африку, чтобы организовать пункты раздачи еды и открыть очередной детский приют.

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Вместе с тем Джордж чуть было не вывел свою сборную на чемпионат мира — 2002. Нация впервые за долгое время объединялась вновь. Пусть всего на полтора часа матча. В том же году появилась проблема недостаточного финансирования сборной – на многие выезды у федерации футбола просто не было денег. Веа оплачивал перелёты и проживание из своего кармана.

«То, что он сделал для Либерии, невозможно описать словами, — рассказывает министр спорта страны Веатониа Диксон-Барнс. — В Либерии все буквально поклоняются футболу. Футбол стал объединяющей силой. Даже во времена конфликтов противоборствующие стороны откладывали оружие в сторону и вместе шли на стадион».

В ту ночь 1995 года, когда Веа вручили «Золотой мяч», впервые за много лет война в Либерии прекратилась.

Путь в политике

В 2003 году Веа повесил бутсы на гвоздь и с удвоенной силой принялся заниматься политической и благотворительной деятельностью. Он невероятно популярен среди молодых либерийцев, которые составляют необычно большой процент всего электората страны. Его успехи на футбольном поле и работа с молодым населением сделали из него самого популярного человека на родине. Джордж чётко обозначил для себя путь – стать президентом и вывести страну из многолетнего кризиса. Плевать, что по окончании карьеры он с трудом читал и писал – каждый второй житель Либерии неграмотен. Главное – его благие намерения.

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«Посмотрите, во что эти интеллигенты превратили нашу страну, — рассказывали местные жители европейским корреспондентам. — Джордж уж точно хуже не сделает».

Сделать хуже и правда было сложно. В 1980-е, когда Веа только начинал свою футбольную карьеру, в стране господствовал военный режим Самуэля Доу. Оппозиции не давали поднять голову – все попытки произвести в Либерии хоть какие-то перемены жестоко пресекались. Тяжкая участь постигла и будущего президента – Элен Джонсон-Серлиф, которую Доу отправил в тюрьму сразу после того, как она начала высказывать мысли о президентстве. В 1990-е освобождённая Серлиф начала войну против нового президента Чарльза Тейлора, который с головой погряз в коррупции. Веа не оставался в стороне.

«Всё, о чем думает Тейлор и его команда – это грязная нажива на войнах и разрухе, — говорил он. – Они должны немедленно сложить полномочия».

Первые выборы

После этих слов у Веа отобрали бизнес, сожгли дом, а на его e-mail регулярно приходили угрозы, что его убьют, если он ещё раз появится на территории Либерии. Джордж был вынужден уехать в Майами. В 2005 году, по окончании очередной гражданской войны, когда Чарльз Тейлор бежал из страны, Веа вернулся, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Молодое население Либерии поддержало его кандидатуру, но старшее поколение смущало отсутствие у футболиста образования и опыта в политике. В итоге, несмотря на победу Джорджа в первом туре, президентом стала та самая боевая Элен Джонсон-Серлиф – первая в истории Африки женщина-президент. Веа был возмущён – он назвал второй тур фарсом и заявил, что его соперница устроила массовые фальсификации. Однако после массовых акций протестов Веа всё же пришлось признать своё поражение.



«Я заслуженно проиграл, ведь я не окончил школу, а моя соперница училась в Гарварде и занимала руководящие посты в ООН, — сказал он. – Мне остаётся лишь принять поражение и начать усердно учиться».

Молодое население Либерии поддержало его кандидатуру, но старшее поколение смущало отсутствие у футболиста образования и опыта в политике.

Вторые выборы

В 2017 году президента полномочия заканчиваются – после двух сроков Джонсон-Серлиф не смогла баллотироваться вновь. За 12 лет Веа получил образование в университете Майами и вернулся на родину ещё раз, чтобы продолжить карьеру политика. В 2014 он был выбрал в Сенат, обойдя сына Джонсон-Серлиф.

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Население страны так и не увидело перемен к лучшему. Рейтинг президента падал – она не могла остановить гражданские войны, не воспрепятствовала массовой записи молодого населения в экстремистские организации, ничего не смогла сделать с лихорадкой Эбола. Тогда пришёл на помощь Веа, который организовал сбор средств для пострадавших от эпидемии африканских стран. Ещё хуже ситуация стала после падения цен на железную руду, которую Либерия активно экспортирует. Экономика страны рухнула окончательно. Этой стране нужен был свой герой.

Отныне Джордж Веа – главный человек в Либерии. Теперь официально. В четверг легендарный футболист был избран президентом страны. Обогнав своего главного конкурента, Джозефа Бокая во втором туре, Веа пришёл к тому, к чему шёл последние 15 лет. У него было всё – самый успешный и известный в Европе африканец мог жить на полную катушку и наслаждаться роскошной жизнью. Но он выбрал другую дорогу – куда более сложную и тернистую. Он не раз приходил на помощь родной стране в тяжёлые периоды. За прошедшие несколько лет Джордж Веа доказал, что он не только большой футболист, но и большой человек. Один из немногих, кто может и искренне хочет сделать жизнь простых людей лучше.