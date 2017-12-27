«За 15 лет тысячи детских тренеров получили выплаты по указанной норме»

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В последнее время в ряде СМИ появилось несколько материалов, посвящённых решению комитета по статусу игроков РФС лишить детских тренеров выплат за подготовку футболистов. О сути проблемы мы попросили рассказать советника президента РФС по правовым вопросам Дениса Рогачева.

— «Матч ТВ» сообщил, что два тренера из Химок не получили положенных выплат за своих воспитанников. Это действительно так?

— Эти проблемы действительно важны и чрезвычайно актуальны. О ситуации по двум тренерам спортивной школы Химок, чьи дела были рассмотрены соответствующими органами РФС, мы были тут же проинформированы комитетом по статусу игроков. И как раз благодаря позиции комитета были выявлены регламентные пробелы по защите прав детских тренеров, подготовивших для профессионального футбола своих воспитанников. Сразу хочу отметить, что РФС сделает всё возможное для того, чтобы эти тренеры получили заслуженные выплаты. Также на исполкоме или бюро исполкома РФС мы постараемся изменить регламенты так, чтобы в дальнейшем не возникало неясностей и трудностей при реализации прав детских тренеров. И из числа тех, кто уже покинул соответствующие спортшколы.



— Что представляет собой находившаяся в споре компенсация школам и её часть – поощрительная выплата конкретным тренерам?

— Регламент РФС по статусу и переходам футболистов по аналогии с соответствующим регламентом ФИФА содержит требование — в случае заключения игроком своего первого трудового договора в качестве футболиста-профессионала выплачивать спортивным школам и клубам, принимавшим участие в его подготовке финансовую компенсацию. Несколько лет назад РФС принял справедливое решение распространить вышеуказанную систему компенсаций не только на одну хронологически последнюю (перед заключением трудового договора) спортивную школу, а на все школы, имевшие отношение к подготовке футболиста с 12 лет. Не так давно по инициативе «Краснодара» нижний предел возраста игрока, учитываемый для расчёта компенсации, снижен исполкомом РФС до 10 лет.



При этом сумма компенсации за подготовку определяется по общему правилу в фиксированных размерах (25-50 тысяч рублей за год подготовки) и умножается на коэффициент, в зависимости от категории соответствующего профессионального футбольного клуба – работодателя футболиста. На практике клуб ПФЛ, привлекающий новичка в профессионалы, в среднем суммарно платит школам за него около 100-200 тысяч рублей, а клуб РФПЛ (с учётом повышающего коэффициента) около 300-600 тысяч рублей. В регламенте по статусу отражены ситуации, когда клуб вправе не выплачивать указанную компенсацию (например, подготовка игрока осуществлялась в спортивной школе — дочерней организации соответствующего клуба).

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— Но, насколько известно, пунктом 7 статьи 22 регламента по статусу установлено, что спортивная школа (любительский футбольный клуб) выделяет не менее 50% от суммы компенсации за подготовку, выплаченной первым профессиональным футбольным клубом, на поощрение тренеров, принявших участие в обучении и подготовке футболиста.

— Данная норма была включена в регламенты РФС с начала 2000-х годов. Следует отметить, что регламент ФИФА по статусу и переходам игроков не содержит аналогичных положений. Интересно также, что в последние годы в России иные виды спорта (например хоккей, баскетбол), ориентируясь на футбольную модель, ввели аналогичное регламентное социальное обременение в пользу детских тренеров. При этом в баскетболе, например, применяется централизованная модель сбора таких средств в пользу тренеров (аккумуляция взносов клубов в Фонде при Российской федерации баскетбола).



Социальный смысл указанной регламентной модели в российском футболе – это стимулирующее финансирование от профессионального футбола в систему спортивной подготовки, частичная компенсация понесённых затрат соответствующих спортивных школ и мотивация детских тренеров на высокое качество подготовки юных футболистов в целях их конкурентоспособности на рынке профессионального футбола.



— Сколько детских тренеров за более чем 15 лет существования указанной нормы получили выплаты?

— Речь идёт о нескольких тысячах отечественных детских футбольных тренеров. В среднем около 200-300 российских воспитанников спортивных школ каждый год заключают свои первые трудовые профессиональные контракты.

Ещё раз напоминаем, что не во всех случаях компенсация должна быть выплачена школе. Есть и ещё ряд нюансов. Например, если в силу низкого уровня информированности о своих правах (правильно отмеченного в статье журналиста, хотя абсолютно все регламенты РФС опубликованы на его официальном сайте), школа не заявит в клуб требования о выплате компенсации, эту невостребованную сумму позже будет необходимо перечислить в РФС на цели развития детско-юношеского футбола. Этот механизм закреплён в регламенте ФИФА по статусу и переходам игроков и в соответствующем регламенте РФС. РФС тратит полученные деньги, например, на организацию детских футбольных соревнований и на помощь (гранты) детским тренерам, кто не может получить свои заработанные выплаты, так как в школу деньги от клубов не поступили, например в силу непрофессионализма руководства таких школ-работодателей тренера.



Ещё немного статистики – всего спортивных школ (центров, академий и т.д.), осуществляющих подготовку юных футболистов, в стране более 2200, а тренеров по футболу в них — более 10 800 человек. В целом на компенсации за подготовку, выплачиваемые первыми профессиональными футбольными клубами, в российском футболе тратится не менее 50 миллионов рублей в год, из них на потенциальные поощрительные выплаты соответствующим тренерам приходится 50%, то есть около 25 миллионов рублей в год.



— Готов ли РФС на данном этапе незамедлительно рассмотреть вариант консолидации этих сумм в централизованном порядке? Например, введя обязанность клубам сразу разделять уплачиваемую компенсацию на две равные части – школам и в РФС?

— Безусловно. РФС в свою очередь будет резервировать полученные суммы и связываться с теми тренерами, кто помог юным футболистам начать профессиональную карьеру. Также мы устраним неясность — может ли претендовать уже уволенный из школы тренер на выплаты за соответствующий период подготовки футболиста под его руководством. Конечно, тренеры должны получить положенную сумму за прошлый труд, невзирая на свой нынешний статус (например, неработающего пенсионера или учителя физкультуры в общеобразовательной школе). И как раз именно РФС сможет эффективнее заниматься поиском получателей и указанной материальной поддержкой тренеров, в том числе оказывая содействие в возможном повышении их квалификации, получении тренерских лицензий более высокого уровня и т.д. Эта мера позволит снять и напряжение, когда школы в силу локальных актов и законодательства о бюджетных учреждениях не могут осуществлять выплаты бывшим работникам, а также исключить риски давления администрации школы на тренера-работника по неполучению соответствующих сумм (ведь тогда самой школе больше останется). Более того, в настоящий момент реальный контроль целевого использования предусмотренных регламентом выплат тренерам крайне затруднителен. Он возможен только по потенциальной жалобе соответствующего тренера. Устраним мы и пробел в регламенте РФС по разрешению споров, в котором согласно мнению комитета РФС по статусу игроков прямо не предусмотрена возможность рассматривать споры по данному вопросу. Таким образом, комплексное обновление соответствующих норм регламентов назрело.



— Не могли бы уточнить, сколько было подобных споров за 15 лет существования этой нормы в регламенте?

— Всего два – в 2012 и 2017 годах. Это значит, что система в целом работала качественно и не вызывала серьёзных сложностей по сравнению с тысячами иных рассматриваемых в РФС споров. Однако, проанализировав фактическую ситуацию по этой системе и практику конкретных по ней споров, мы пришли к выводу, что пришло время осовременить условия и порядок выплат. Нельзя вводить норму и не обеспечивать её полное и своевременное исполнение. Поэтому РФС восстановит регламентные гарантии соответствующим детским тренерам. Планируем осуществить это на ближайших заседаниях исполкома или бюро исполкома РФС.