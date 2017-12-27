Итоги года. Лучший полузащитник России — 2017

Мы продолжаем подводить итоги года. После вратарей и защитников пришла очередь полузащитников. Тех, от кого зависит структура игры команды. Кто из хавбеков проявил себя ярче всех в 2017-м? Отвечают эксперты и читатели.



Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Назову Мануэла Фернандеша. Играет очень хорошо: может и отдать, и забить. Ведёт уверенно игру команды, не боится. Имеет все качества, при этом он и в обороне помогает, отбирает много. К тому же универсал, может играть и на фланге. Сейчас это ведущий игрок «Локомотива». Мы с ним даже похожи по манере игры. Он тоже может выдержать паузу, нестандартно сыграть.

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Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Об Алексее Миранчуке нужно говорить как о лучшем полузащитнике 2017 года. Можно, конечно, рассматривать в квадрате его и Антона, но этот вопрос оставим на будущий год. У Алексея хорошая реализация моментов, его игра влияла на качество и результаты «Локомотива». Уверен, что он будущее нашей сборной.

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— В этом году я выделю Алексея Миранчука и Александра Головина. Но так как «Локомотив» на первом месте в чемпионате, предпочтение отдам Алексею. На данный момент он лучший в РФПЛ. Он уверенно играет, лидер своей команды. Имеет хорошую статистику, очень мобилен. Он оправдал авансы, которые ему когда-то выдавались.

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Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Хороших полузащитников у нас много: Роман Зобнин, Александр Головин, Денис Глушаков… Но лучшим назову последнего, потому что Глушаков отыграл чемпионат довольно-таки ровно. У Головина же были небольшие спады.



Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Из полузащитников в этом году выделил бы Фернандеша. Умелый и индивидуально сильный игрок. Он и до этого был смотрибельным и нравился болельщикам. У него вычурная техника на грани некоего артистизма. Видимо, теперь Мануэл понял: чтобы команда прогрессировала и добивалась результата, ему надо умело совместить свои индивидуальные способности с командными взаимодействиями.

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

— Лучший полузащитник – Александр Головин. Несмотря на некоторые травмы, он очень ровно, стабильно провёл этот год. Александр не по годам мастеровит. Хотелось бы только, чтобы он побольше голов забивал на завершающих стадиях атак. Головин – ключевая фигура в ЦСКА, поэтому я считаю его лучшим на этой позиции.

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Наше мнение

Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:

— Всё просто. Ману Фернандеш – лучший полузащитник лучшей команды лиги. Честно говоря, сомневался в мотивации португальца после ухода из «Бешикташа» — казалось, что в Россию он едет доигрывать. Очень рад, что ошибался. Фернандеш – универсал, готовый как рулить игрой в центре поля, так и взрывать свой фланг. Ману – лидер «Локомотива» по продвижению мяча и главная звезда после Фарфана. Понятно, что велик соблазн выделить Глушакова, который часто оказывается в кадре, обратить внимание на Головина или отметить прогресс Кузяева. Но по полезности у Фернандеша пока в РФПЛ конкурентов нет.

Мнения читателей

p742:

— Согласен. Ману — лучший, просто шикарный игрок.



grubbi:

— С приходом Палыча Фернандеш показывает отличную игру и преобразился. Недаром заслужил приглашение в сборную.



dzyuba-za-loko:

— Фернандеш лучше всех, более полезно играл, во всех матчах высокий уровень.