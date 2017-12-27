Чемпионство спустя 16 лет. Мгновения года РФПЛ. Часть первая

«Спартак» наконец-то стал чемпионом, «Зенит» опустошил Аргентину, «Локомотив» неожиданно стал лидером и другие яркие моменты 2017 года.

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Март

Один из самых ожидаемых матчей тура был омрачён столкновениями фанатов ЦСКА и «Зенита».

Несмотря на богатую коллекцию жёлтых карточек за жёсткую игру, первое удаление в РФПЛ полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил только после пяти лет выступления за «армейцев».

Удаление Понтуса Вернблума Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Луис Адриано трогательно отпраздновал свой первый гол в Премьер-Лиге в матче с «Краснодаром», поцеловав эмблему «Спартака». К счастью, игрок не перепутал её с логотипом холдинга Леонида Федуна «ИФД КапиталЪ», как это сделал ранее Лоренсо Мельгарехо.

В Екатеринбурге люди в костюмах майонеза по-прежнему помогают талисману “Урала” разогревать болельщиков в перерыве матча.

Сергей Семак успешно начал работу в качестве главного тренера “Уфы” – команда одержала уже вторую победу подряд и вошла в пятёрку лидеров Премьер-Лиги.

Сергей Семак Фото : РИА Новости

Гол Александра Самедова помог “Спартаку” одержать победу над “Анжи” и увеличить отрыв от соперников на восемь очков.

Массимо Каррера Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» потерял очки, но всё же смог добиться ничьей в дерби с «Локомотивом». Голом отметился Квинси Промес и посвятил его жене.

Квинси Промес и Александр Самедов Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Апрель

Перед матчем «Зенит» — «Анжи» болельщики почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге масштабными баннерами.

«Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти в 22-м туре. На 56-й минуте его реализовал Квинси Промес.

Квинси Промес Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену вместо Мануэла Фернандеша. Уже осенью братья Миранчуки стали твёрдыми игроками основы.

Антон Миранчук Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал вторым в истории клуба игроком после вратаря Игоря Акинфеева, которому удалось провести 500 матчей в составе «армейцев».

Сергей Игнашевич Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

На матче 23-го тура «Рубин» — «Краснодар» был установлен антирекорд посещаемости в текущем сезоне РФПЛ. На игре присутствовал 3041 болельщик, хотя «Казань-Арена» вмещает 45 105 человек.

Александр Самедов забивает гол, который стал решающим в поединке с «Зенитом» и, возможно, во всём чемпионате. Если в первой части чемпионата была актуальна фраза «Глушаков — это похороны», то во второй половине сезона уже можно было говорить «Самедов — это похороны».

Александр Самедов Фото : РИА Новости

А вот, кстати, и автор. Болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева), ставший известным после фразы «Глушаков – это похороны»

В 24-м туре «Зенит» наконец-то сыграл первый домашний матч на новой арене, которая строилась более 10 лет и стала самым дорогим спортивным сооружением в истории человечества. В историю вошёл защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович, забивший первый гол на стадионе «Санкт-Петербург».

Бранислав Иванович Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Роман Павлюченко реагирует на решение Алексея Еськова, который в конечном счёте удалил троих игроков «Урала» в матче с «Зенитом». Это всё тот же первый матч питерцев на новом стадионе. Следующий сезон Павлюченко начнёт в «Арарате».

Роман Павлюченко Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Спартак» в день рождения главного тренера Массимо Карреры потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 24-го тура. Впрочем, надежды на возрождение интриги в борьбе за золото это не дало.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев побил рекорд Игоря Акинфеева по продолжительности сухой серии в сезоне. Голкипер не пропускал на протяжении 772 минут. В следующем туре Медведев увеличил свой показатель до 952 минут и побил рекорд длительности сухой серии Руслана Нигматулина. Итоговое достижение голкипера “Ростова” — 989 минут игры на ноль.

Никита Медведев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил разрыв ахилла и выбыл на полгода.

Ведран Чорлука Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 26-м туре «Спартак» окончательно дал всем понять, что чемпионство уже не упустит. В важнейшем матче с ЦСКА красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Решающий гол, который увеличил отрыв «Спартака» от «армейцев» до 10 очков, забил капитан команды Денис Глушаков.

Луис Адриано Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 27-м туре «Спартак» официально оформил победу. Гол Квинси Промеса с пенальти принёс красно-белым победу над “Томью”, а “Зенит” проиграл “Тереку” со счётом 0:1, что позволило “Спартаку” досрочно стать чемпионом России спустя 16 лет.

Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Зенит» проиграл «Тереку» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После окончания матча «Зенит» — «Терек» в окрестностях стадиона «Открытие Арена» развернулось масштабное празднование чемпионства «Спартака», в котором приняли участие не только фанаты, но и футболисты.

Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов наконец провёл свой прощальный матч. В игре 28-го тура с «Оренбургом» 43-летний футболист вышел с капитанской повязкой и был заменён спустя 13 минут.

Дмитрий Лоськов и Гилерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После окончания матча «Локомотив» совершил круг почёта с кубком России, который клуб завоевал в результате победы над «Уралом» в финале турнира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» вручили кубок победителей первого дивизиона. В следующем сезоне команда Юрия Калитвинцева вновь станет участником российской Премьер-Лиги.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одним из самых главных моментов 29-го тура стал прорыв болельщиков «Спартака» на поле, которые хотели отметить чемпионство вместе с командой. Фанаты не только разобрали на сувениры сетку, но и сломали сами ворота. Продолжили празднование долгожданного чемпионства фанаты и в последнем туре. Они прорвались на поле в Туле и в порыве страсти сломали систему подогрева и разобрали ворота на сувениры.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А «Спартак» получил чемпионский Кубок.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 30-м туре ЦСКА разгромил «Анжи» и смог пробиться в Лигу чемпионов, обойдя «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оформил хет-трик в матче с «Томью» и второй раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона.

Фёдор Смолов Фото: fckrasnodar.ru

Второй командой, которая покинула российскую Премьер-Лигу, стали «Крылья Советов», проигравшие в таком для себя важном матче с «Терека».