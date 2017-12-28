Самый дорогой защитник в истории. «Ливерпуль» готовит супертрансфер

Мутко покинет пост председателя оргкомитета «Россия 2018», его сменит Сорокин

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Алексей Сорокин станет председателем оргкомитета чемпионата мира 2018 года, а он продолжит работу в правительстве России.



«Алексей Сорокин станет председателем оргкомитета „Россия 2018“, а я сосредоточусь на работе в правительстве и на выполнении обязательств. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы ещё много, но абсолютно уверен, что будет всё подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы о готовности в ФИФА», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Ранее Мутко сообщил, что готов покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира—2018, но решение остаётся за властями страны.

Комиссия РФС получила информацию о 19 допинг-пробах, которые проверяет ФИФА

Комиссия РФС получила информацию о 19 допинг-пробах российских игроков, которые изучаются ФИФА.



«Как уже сообщалось ранее, в Российском футбольном союзе недавно была создана специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым, основной задачей которой было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений Антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в чемпионате и Первенстве России по футболу в период с 2012 по 2015 год.



Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат.



В ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях Антидопинговых правил в указанный период времени», — информирует сайт РФС.

ФИФА: благодарим господина Мутко за неоценимый вклад в подготовку к ЧМ-2018

В ФИФА прокомментировали уход вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста председателя оргкомитета «Россия 2018». Данную должность займёт Алексей Сорокин.



«ФИФА благодарит господина Мутко за неоценимый вклад в подготовку к чемпионату мира. Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом при новом руководстве, а также с правительством России, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — приводит текст заявления пресс-службы ФИФА AP.

Фурсенко прокомментировал информацию о возможном уходе Манчини из «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию итальянских СМИ, согласно которой главный тренер команды Роберто Манчини недоволен жизнью в петербургской команде и может возглавить «Милан».



Издание Gazzetta dello Sport ранее отметило, что представители россонери Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли уже встречались с Манчини.



«Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут всё что угодно», — цитирует Фурсенко «Р-Спорт».



Манчини возглавил «Зенит» летом, когда заключил контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2020 года.

«Саутгемптон» объявил, что ван Дейк уйдёт в «Ливерпуль» за рекордную сумму

«Саутгемптон» объявил, что защитник «святых» Вирджил ван Дейк в январе уйдёт в «Ливерпуль» за рекордную сумму.

«Футбольный клуб „Саутгемптон“ может подтвердить, что достиг соглашения с «Ливерпулем» по поводу перехода Вирджила ван Дейка. „Саутгемптон“ принял предложение, которое установит новый мировой трансферный рекорд для защитника. Клуб желает Вирджилу удачи в будущем. Сделка будет завершена 1 января 2018 года», — сообщает сайт «святых».



Точная сумма не называется. По данным СМИ, «Ливерпуль» заплатит за ван Дейка € 85 млн.

Ван Дейк станет самым дорогим голландским футболистом в истории.



26-летний игрок побьёт рекорд Марка Овермарса, который в 2000 году перешёл из лондонского «Арсенала» в «Барселону» за € 40 млн. Официально сумму трансфера ван Дейка не объявляли, но «святые» подтвердили, что Вирджил станет самым дорогим защитником в истории, побив рекорды Кайла Уолкера и Бенжамена Менди (за каждого из них «Манчестер Сити» отдал менее € 60 млн).

Ван Дейк станет самым дорогим голландским игроком в истории

Зырянов официально завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»

Трёхкратный чемпион России, один из лучших игроков в новейшей истории российского футбола Константин Зырянов завершил игровую карьеру в 40 лет и назначен главным тренером «Зенита-2».



«Константин Зырянов родился 5 октября 1977 года в Перми и начал заниматься футболом в местной школе «Звезда». После 171 матча в составе «Амкара» он перешёл в московское «Торпедо», а в марте 2007-го присоединился к «Зениту».



В составе петербуржцев Зырянов провёл 286 матчей, побеждал в РФПЛ, завоёвывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА и неоднократно признавался лучшим игроком и полузащитником страны по различным версиям.



В 2014-м в статусе играющего тренера присоединился к «Зениту»-2 и помог команде закрепиться в первенстве ФНЛ. «Зенит» желает Константину Георгиевичу удачи в новом качестве и должности!» — сообщается на сайте питерцев.



Первый официальный матч под его руководством сине-бело-голубые проведут 4 марта 2018 года в Калининграде против «Балтики».

Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»

Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита». В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях.



«Воспитанник тульского футбола, Анатолий Викторович провёл большую часть карьеры в «Зените», установив рекорд по количеству официальных матчей в составе петербуржцев (456), и завоевал золотые медали чемпионата СССР в 1984-м.



В качестве тренера Давыдов работал в «Зените» (на его счету — победа в Кубке России в 1999-м и бронзовые медали чемпионата в 2009-м), «Зените»-м, «Металлурге» из Липецка, «Сибири», «Текстильщике» и «Томи», а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ «Зенит»-2.



«Зенит» желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!" — сообщается на сайте клуба.