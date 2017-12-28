В каких городах будут базироваться сборные на ЧМ-2018?

Большинство сборных, участвующих в чемпионате мира–2018 в России, определилось с базами. Для вас — вся доступная информация о базах команд.

О размещении сборной России на домашнем чемпионате мира вопрос фактически не стоял. Двери учебно-тренировочного центра «Новогорск» всегда открыты для нашей команды. А вот другим участникам предстоящего чемпионата мира в России пришлось напрячься, чтобы выбрать оптимальное место для подготовки к матчам. Рассказываем, что известно о вариантах размещения сборных на ЧМ-2018.

Все команды, которые пробились на ЧМ-2018: самое главное о них 31 карточка расскажет обо всех участниках мундиаля в России.

Португалия – Подмосковье, Кратово. УТЦ «Сатурн»

Сборная Португалии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Кратово. Информация получила официальное подтверждение. По словам представителей команды, они хотели выбрать именно базу, а не гостиницу: здесь созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира. Для средств массовой информации будет создана рабочая зона, а также пресс-центр. Тренировочный центр в Кратово был предварительно забронирован португальцами ещё в августе 2016 года.

Аргентина – Подмосковье, Бронницы. Учебно-тренировочный центр ГУОР

Противостояние Месси и Роналду выходит на новый уровень: совсем неподалёку от португальцев в Подмосковье разместится сборная Аргентины. Прежде чем остановить выбор на базе в Бронницах, ассистент Хорхе Сампаоли несколько раз посещал тренировочный центр, а последний его визит был уже в компании главного тренера «альбиселесте». Местное издание La Nacion называет базу удобным местом, где в распоряжении игроков 12 тренировочных полей. Также сообщается, что Ассоциация футбола Аргентины попросила руководство базы модифицировать некоторые комнаты, чтобы они стали уютнее.

Бельгия – Подмосковье, Нахабино. Moscow Country Club Nakhabino-1

Местная пресса называет район посёлка Нахабино, находящегося в 35 км от города, зелёным пригородом столицы. «Очаровательный отель, хотя и немного старомодный, обладает большой территорией». В январе 2017 года главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, технический директор Ассоциации футбола Бельгии и менеджер сборной отсмотрели не менее 16 баз в России, но в итоге сошлись на варианте с центральным размещением. Интересно, что у самого отельного комплекса есть собственное футбольное поле, но «красные дьяволы» будут тренироваться на специально оборудованной к ЧМ площадке неподалёку.

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Бразилия – Сочи, Swissotel Resort Sochi Kamelia

Бразильская сборная остановила свой выбор на южном регионе России. Отель в Сочи – практически идеальное место для теплолюбивых латиноамериканцев: здесь есть и собственный выход на пляж, и поле в минуте ходьбы. Готовиться к матчам команда Тите будет на площадке Южного федерального центра спортивной подготовки («Юг Спорт»). Первый этап подготовки у пентакампеонов пройдёт в Бразилии – там они сыграют один товарищеский матч в Рио-де-Жанейро. Второй этап — на базе «Тоттенхэма» в Англии, где бразильцы проведут ещё одну-две игры. За неделю до чемпионата мира команда прилетит в Сочи.

Англия – Санкт-Петербург, пос. Репино. ForRestMix Club Sport&Relax

Английская пресса уже успела сделать целый обзор будущей базы сборной в Санкт-Петербурге. «Игрокам предстоит расположиться в номерах стоимостью по 95-192 фунта за ночь, которые один из бывших постояльцев в отзывах сравнил с «транзитным отелем где-нибудь в Польше», — пишет газета Evening Standard. Впрочем, основная масса отзывов колеблется между «отличными» и «очень хорошими». 4-звёздочному комплексу в 30 километрах от центра города далековато до фешенебельного отеля с номерами по 500 фунтов за ночь, в котором Англия жила во время чемпионата Европы во Франции. Владения под Санкт-Петербургом Гарет Саутгейт и его помощники проинспектировали в октябре. Вероятно, выбор этого отеля был сделан потому, что он далёк от посторонних глаз – так подготовке сборной ничто не будет мешать. Тренироваться «три льва» будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

Польша – Сочи. Hyatt Regency Sochi

Сборная Польши ещё окончательно не определилась с местом базирования на чемпионате мира. В приоритете – Сочи. Если контракт будет подписан, то футболисты поселятся в отеле «Hyatt», а тренироваться будут в центре «Спутник-Спорт». Польская пресса отмечает удобство его расположения. С одной стороны, удобно добираться до центра города, а с другой всего 200 метров отделяет от побережья Чёрного моря. У отеля есть собственный частный пляж, где футболисты смогут отдохнуть. Также журналисты обращают внимание на то, что арендовать весь отель сборная не собирается, так как территория слишком большая. Поэтому болельщикам рекомендуется заранее позаботиться о бронировании мест в отеле. Сейчас цены на двухместный номер варьируются от 8829 рублей (540 злотых).

Польша – Сочи. Hyatt Regency Sochi Фото : Организационный комитет ЧМ-2018

Франция – Подмосковье, Истра. Hilton Garden Inn New Riga

Отель Hilton, в котором остановится французская сборная, находится в подмосковной Истре, что в 60 километрах западнее Москвы. «Это небольшой город с населением около 35 000 человек, и известен он прежде всего благодаря Ново-Иерусалимскому монастырю, в который приезжают паломники со всего мира», — подсказывает своим болельщикам местная пресса.



«Hilton Garden Inn New Riga» расположен в очень живописном месте: он со всех сторон окружён лесом. Площадка, на которой будут тренироваться французские футболисты, находится от него в 15 километрах.



Вот как выбор места прокомментировал президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре: «Не скажу, что отель роскошный, но он весьма функциональный».

Перу – Подмосковье. Sheraton Moscow Sheremetyevo

Этой команде пришлось труднее всех – уверенности в том, что перуанцы попадут на чемпионат мира, не было до последнего момента. Если не случится форс-мажора, то команда расположится в московском регионе, неподалёку от аэропорта Шереметьево. Стадион, привязанный к этому месту размещения, – «Арена Химки», знакомая болельщикам по выступлению московских команд ЦСКА и «Динамо», а также домашняя арена для ФК «Химки».

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Швейцария – Тольятти. Toliatti Resort

Сборная Швейцарии на чемпионате мира будет наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги. Своей базой она выбрала стадион «Торпедо» в Тольятти. Поселятся швейцарцы в отеле Toliatti Resort, который находится в 10 минутах езды на автобусе от тренировочного поля. Пресса отмечает, что в городе идеальная температура для тренировок – 18,9 градуса в июне и 20,8 градуса в июле. В распоряжение сборной Швейцарии будет отдана вся территория отеля. Футболистов заселят в люксы размером 44 квадратных метра. Номер делится на спальную и гостиную, с балкона открывается шикарный вид на пляж. Из Самары сборной Швейцарии предстоит совершить перелёты в Ростов, что займёт один час и 35 минут, Калининград – два часа 45 минут и Нижний Новгород – 55 минут.

Дания – Анапа. Beton Brut Resort

Для подготовки к матчам ЧМ сборная Дании выбрала новенький отель в Анапе. «Логистика для нас была первостепенным фактором. Этот вариант размещения позволяет нам за 10 минут добираться до аэропорта и до тренировочного поля. Для российских реалий такой вариант можно назвать уникальным», — отмечает главный тренер датчан Оге Харейде. Расстояния, которые сборной Дании придётся преодолевать, местная пресса сравнивает с перелётами из Копенгагена в Милан. Кроме того, датская федерация футбола отмечает тёплую погоду в июне и июле и небольшой разброс в часовых поясах как плюсы размещения в Анапе.

Дания – Анапа. Beton Brut Resort Фото : Организационный комитет ЧМ-2018

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Хорватия – Санкт-Петербург. Курорт «Лесная Рапсодия»

Курорт «Лесная Рапсодия» находится в 60 километрах от Санкт-Петербурга – на берегу озера, окружённого сосновым лесом: идиллическая атмосфера для пребывания национальной команды Хорватии. Тренироваться хорватская сборная будет на новом стадионе в Рощино, что в 15 минутах езды от отеля. Арена вмещает около 500 зрителей, а сам тренировочный центр был построен непосредственно под чемпионат мира – 2018. Представители Федерации футбола Хорватии, посетившие базу, остались удовлетворены оказанным гостеприимством: «Мы можем быть совершенно довольны ситуацией, несмотря на то что одними из последних определились с местом. У нас одна из лучших баз в России. Мы знаем, что некоторые сильные сборные тоже желали здесь остановиться на время турнира. Нашей сборной будет предоставлена очень душевная атмосфера и прекрасные условия».

Мексика – Новогорск. Учебно-тренировочная база «Новогорск-Динамо»

База «Динамо» в Новогорске оказалась лакомым кусочком для многих сборных на чемпионате мира. Ей интересовались и действующие чемпионы мира немцы, но расторопнее всех оказались мексиканцы. «Я не удивлён тем, что даже Германия рассматривала этот вариант размещения. К счастью, наша федерация вовремя решила вопрос. Я рад, что у нас будет всё для качественной подготовки у турниру», — признался главный тренер сборной Хуан-Карлос Осорио. Территория в 25 000 кв. м. с тремя футбольными полями, площадками для волейбола, баскетбола и тенниса, спортзалом, стадионом, библиотекой, сауной и несколькими бассейнами, а также залом для конференций – действительно то место, где можно как следует подготовиться к мундиалю.

Уругвай – Нижний Новгород. Спортивный центр «Борский»

Техническая команда уругвайской сборной выбрала базу в Нижнем Новгороде. На территории спортивного центра «Борский» есть и четырёхэтажный жилой корпус с 75 номерами, и два тренировочных поля. «Это новый комплекс, в котором есть все условия для тренировки, восстановления, отдыха и качественного питания», — утверждает руководство уругвайской федерации футбола.

Швеция – Геленджик. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik

О месте размещения сборной Швеции на пресс-конференции рассказал главный тренер Янне Андерссон. Отель «Кемпински» находится «на расстоянии броска камня» от моря, утверждает местная пресса. Основные услуги, которые предоставляет комплекс – спа, рестораны и бары, а пляж находится в нескольких шагах от отеля. Крупный отельный комплекс включает в себя 379 номеров, 70 из которых – в формате бунгало, 33 – апартаменты. «Отель всего в 20 милях от Краснодара – это значит, что Андреасу Гранквисту не придётся долго ехать, чтобы заселиться», — пишет пресса. Тренироваться шведы будут на местном стадионе «Спартак».

Швеция – Геленджик. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik Фото : Организационный комитет ЧМ-2018

Египет – Грозный. Hotel Grozny City

Сборная Египта будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщило местное издание Egypt Today со ссылкой на пресс-службу египетской ассоциации футбола. Учитывая, что в каталоге баз в Грозном значится всего один объект размещения – вероятно, это Hotel Grozny City. Тренироваться соответственно египтяне будут на поле «Ахмат-Арены».

Коста-Рика – Санкт-Петербург. Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Выбор Санкт-Петербурга в качестве базы на ЧМ подтвердил президент местной футбольной федерации Родолфо Виллалобос. «База удовлетворяет нас по всем показателям: это новый отель, удалённый от посторонних глаз. Это позволит футболистам в приватной обстановке готовиться к турниру», — сказал он. Для размещения команде приглянулся 4-звёздочный бизнес-отель «Hilton» с 234 комфортабельными номерами и апартаментами, оборудованный конференц-залом. В услуги отеля входит спа, сауна, бассейн и фитнес-центр. Тренировки сборной Коста-Рики примет стадион «Олимпиец» в Павловске.

Германия – Подмосковье, Ватутинки. Спортивно-тренировочная база ЦСКА

Сборная Германии долго не могла решить, где базироваться на чемпионате мира. Ещё во время Кубка конфедераций в душу Йоахима Лёва и игроков сборной запал город Сочи. Но всё же финальную точку в решении поставил первый матч, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». По словам менеджера команды Оливера Бирхоффа, Москва гарантирует короткие пути передвижения при ежедневных тренировках и перелётах. Поэтому действующие чемпионы мира будут жить на территории Оздоровительного комплекса «Ватутинки». Немецкая пресса сравнивает её с Campo Bahia в Бразилии, где футболисты базировались на предыдущем мундиале и добились успеха. Тогда, как и сейчас, база не была готова полностью и сдавалась к старту соревнований. По плану объект полностью будет готов к использованию в апреле 2018 года. В распоряжении игроков и тренеров будет 72 номера, крытый бассейн и спа.

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Тунис – Подмосковье, пос. Первомайское. Отель Imperial Park Hotel & SPA

Отель Imperial Park Hotel & SPA находится в 24 километрах к юго-западу от Москвы в сосновом бору, недалеко от реки Десна и прудов. Это фешенебельный и единственный пятизвёздочный отель Подмосковья. Imperial Park Hotel & SPA имеет уникальную розу ветров и элегантные дворцовые интерьеры. А тренировочной базой для сборной Туниса станет расположенный в 20 километрах от отеля спортивный комплекс «Строитель» в Наро-Фоминске. Его стадионом пользуются местные спортивные школы, также здесь проводят региональные соревнования.

Сербия – Светлогорск. Falke Resort Фото : Организационный комитет ЧМ-2018

Сербия – Светлогорск. Falke Resort

Федерация футбола Сербии к чемпионату мира выбрала базу в Светлогорске, недалеко от Калининграда. Поселятся футболисты в отеле Falke Resort, а тренировки будут проводить на тренировочной базе «Балтия». Спортивный директор сборной Сербии отмечает, что город очень спокойный, красивый и располагает к работе и отдыху. Время в пути до аэропорта Храброво в Калининграде составит 30 минут, а до стадиона «Калининград», на котором сербы сыграют свой второй матч на мундиале против Швейцарии, – 25 минут.

Панама – Саранск. «Олимпийский спортивный центр»

Сборная Панамы, которая впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира по футболу, выбрала своей базой «Олимпийский спортивный центр» в Саранске. Путь из Саранска до Москвы составит один час. В распоряжение футболистов будут предоставлены тренажёрный зал, корт и бассейн.

Южная Корея – Санкт-Петербург. Отель «Новый Петергоф»

Сборная Южной Кореи решила базироваться в Санкт-Петербурге на чемпионате мира. Основным отелем был выбран «Новый Петергоф», от него 30 минут поездки на автобусе до аэропорта и 15 минут до тренировочного поля. Рядом с отелем находится озеро, вокруг которого, по словам представителей национальной футбольной ассоциации, будет хорошо прогуливаться.

Марокко — Воронеж

Между городами чемпионата мира – Санкт-Петербургом, Москвой и Калининградом – сборная Марокко планирует перемещаться на частном самолёте. В местной прессе выбор базы для сборной вызвал неоднозначную реакцию. С самой базой в Воронеже всё в порядке – в плане приватности команде точно не придётся ни о чём беспокоиться. Единственное, что смущает – наличие в непосредственной близости старейшей атомной станции в России Нововоронежской АЭС.

Испания – Южный кластер

Испанцы рассматривают вариант размещения в Краснодарском крае, но до сих пор нет официальной информации о выбранной ими базе. «Мы сузили выбор до четырёх баз: одна в Краснодаре, ещё три – на побережье Чёрного моря. Это Сочи, Анапа и Геленджик», — цитирует местное информагентство EFE представителя испанского Министерства спорта.

Краснодар Фото : Организационный комитет ЧМ-2018

Колумбия – Казань (уточняется)

Наиболее вероятным вариантом размещения сборной Колумбии является Казань – по крайней мере президент федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун заявил о договорённости по проживанию в этом городе. Чиновник также рассказал, что сборная рассматривала Санкт-Петербург, но сочла более комфортным вариант с Казанью. По предварительной информации, колумбийцы по пути в Россию могут остановиться в Германии, чтобы провести там товарищеский матч, после чего двинутся к месту проведения чемпионата мира.

Саудовская Аравия – Грозный или Азов

До сих пор нет точной информации о том, где будет базироваться сборная Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что команда сможет расположиться в дружественном по культуре и религии Грозном, однако теперь появилась информация, что там будут готовиться к турниру египтяне. Донская пресса передаёт, что аравийцам также приглянулся азовский спорткомплекс имени Эдуарда Лакомова. Напомним, что с местом тренировок команды-участницы должны определиться до марта 2018 года.

Иран – Подмосковье, Баковка. Lokomotiv Bakovka Training Center

Президент «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопрос нашего корреспондента о «квартирантах» базы в «Баковке», ушёл от прямого ответа. Илья Леонидович отметил лишь наличие «хороших цветов» в флаге страны. Включив логику, несложно вычислить, о ком шла речь.

Австралия – Казань, база хоккейного клуба «АК Барс»

Сборная Австралии на чемпионате мира поселится на базе хоккейного клуба «АК Барс». Базу реорганизуют для удобства игроков, чтобы они чувствовали себя, как дома. Президент федерации футбола Австралии отметил, что данная база лучшая из того, что они видели, начиная с тренажёрного зала и заканчивая оборудованием для восстановления. Тренировки сборная Австралии будет проводить на поле спорткомплекса «Трудовые резервы».

Остальные

Исландцы уже заявляли, что им крайне интересен вариант с базой в Геленджике (даже сравнили условия размещения с обителью скандинавских богов Вальгаллой), но, похоже их опередили шведы: в этом районе лишь один такой спортивный и рекреационный комплекс. Отмечалось также, что японцы рассматривают возможность тренировок на «Арене Химки», но и эта информация пока не нашла подтверждения. Неизвестна судьба команд Сенегала и Нигерии.