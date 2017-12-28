9 матчей, которые нужно оставить в 2017 году

11 матчей, с которыми стоит проводить год вместо «Иронии судьбы» Футбольная телепрограмма воспоминаний о 2017-м.

Выбор худших матчей года – мощная головоломка. Даже лучшие выбрать проще, пусть и с учётом откровенного субъективизма. Как выделить скучное и неинтересное, если мозг отторгает такое в принципе? Пришлось постараться и вытащить из головы то, что было скучным, раздражающим, печальным и даже позорным.

5 июня. Товарищеский матч. Венгрия – Россия – 0:3

Это был точно не худший матч сборной России по качеству игры – достаточно вспомнить гол Фёдора Смолова с проходом через полполя, после которого Смолова уже продали в «Боруссию», «Эвертон» и «Милан» одновременно. Там было разочарование сильнее – наш футбол потерял Романа Зобнина. Пожалуй, до июня, Будапешта и травмы крестообразных связок Зобнин был лучшим игроком России в календарном году. Возвращения игрока пришлось ждать пять месяцев. Все эти месяцы Зобнина не хватало и сборной, и особенно «Спартаку» с постоянными сквозняками в центральной зоне.

18 августа. РФПЛ. «Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

Порция печальных новостей, если вы смотрели этот матч в прямом эфире. Либо вы хабаровчанин, вставший посмотреть на любимую – безнадёжно худшую – команду Премьер-Лиги посреди ночи, разумом понимая, что шансов у СКА на выживание меньше, чем у Димы Егорова собрать порцию пятёрок за текст. Либо безнадёжный фанатик русского футбола, просматривающий все матчи в прямом эфире. Из-за тактических разборов РФПЛ я смотрел абсолютно весь российский чемпионат в первой половине сезона, и поверьте – можно смотреть всё, но смотреть «Тосно» и СКА нельзя. Есть ещё вариант – вам просто было нечем заняться, вы включили вынесенный на пятницу матч, а потом подумали, что посмотреть на сварку интереснее.



Тот матч комментировал Константин Генич, и в конце матча он пошутил над сокращениями команд, вылезшими в строку счёта матча: ТОС – СКА. Тоска. Ну да, иначе охарактеризовать тот матч было невозможно.

23 сентября. РФПЛ. «Динамо» – ЦСКА – 0:0

Позднее «Динамо» Юрия Калитвинцева было очень авантюрным: четыре защитника, два крайних хавбека оборонительного плана, два опорника, два чистых нападающих. Всё это превращалось в схему 6-2-2, где нападающим толком было не от кого получить мяч. Тогда как раз сломался Кирилл Панченко, так что в атаке у «Динамо» ничего не осталось. ЦСКА без Головина тоже думал долго и натужно. В таком дерби такие натужные 0:0 – однозначный провал.

18 октября. Лига чемпионов. ЦСКА – «Базель» – 0:2

У ЦСКА как-то печально сложились отношения со швейцарскими командами. В паре с «Янг Бойз» всё было не так однозначно, матч в Швейцарии не был «армейским», но Касим Нуху почувствовал себя немножечко москвичом и пробил своему вратарю круче, чем Арон Оланаре. А домашняя игра с «Базелем» оказалась очень слабой – с равным по силам соперником ЦСКА не придумал ничего. Швейцарцы были острее, а юный Оберлин, выйдя со скамейки, имел шансов больше, чем «армейцы» всем составом. Он и забил второй мяч, да. За ЦСКА же всё скажет один ноль – ноль ударов в створ ворот «Базеля».

18 октября. Лига чемпионов. ЦСКА – «Базель» – 0:2 Фото: РИА Новости

2 ноября. Лига Европы. «Лацио» – «Ницца» – 1:0

Нани, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Снейдер и Балотелли дали самый весёлый матч в истории Лиги Европы. За 10 сезонов не было ни одного матча, где обе команды отказывались от ударов в створ. «Лацио» и «Ницца» стали первыми – выход в плей-офф Лиги Европы был обеим командам почти гарантирован, можно было спокойно катать вату уже в четвёртом туре. Матч оказался уникальным: в створ они не пробили ни разу, но сообразили на двоих гол. Защитник «Ниццы» Ле Маршан в добавленное время решил дать работу вратарю – только, видимо, перепутал, какому именно.

13 ноября. Стыковой матч ЧМ-2018. Италия – Швеция – 0:0

Слёзы Джиджи Буффона, из-за которых хочется горько зарыдать вместе с вратарём, даже не самое важное. Более бездарный матч сборных увидеть просто невозможно. Да, матчи сборных часто выходят заунывными и решаются на классе конкретных игроков, но Италия и Швеция перебили все худшие образцы. Италия Вентуры – команда, где тренер редкостно бездарно контролировал и тактику, и раздевалку. 4-3-3 стала главной схемой в кальчо, а Лоренцо Инсинье в такой схеме – лучшим игроком Италии? Давайте поставим Инсинье в центр поля. Бонуччи захотел, как в «Милане», распоряжаться атаками? Давайте подстроимся под одного игрока, попутавшего берега, и построим непривычную тактику на ключевой матч.



Италия бездарно бомбила штрафную шведов навесами, Дармиан и Кандрева сделали под тридцатку подач, но ничего из этого не извлекла. А лучшим игроком «скуадра адзурра» стал Жоржиньо, проведший первый официальный матч за Италию в карьере. Что как бы тоже создаёт впечатление. А Швеция бездарно берегла 0:0, как не надо делать – прижималась к воротам, не блокировала навесы и давала бить даже из штрафной. Откровенно говоря, в этой паре выхода на чемпионат мира не был достоин никто.

Джанлуиджи Буффон Фото: Reuters

18 ноября. Ла Лига. «Атлетико» – «Реал» – 0:0

Дело не в нулях на табло. Слушайте, «Атлетико» и в лучшие времена Диего Симеоне умел сушить игру профессионально и жёстко. Просто АТМД и «Реал» за последние годы приучили нас к высочайшему уровню и тактической, и футбольной рубки, а что мы получили в октябре? Пресное зрелище, где «Атлетико» традиционно для нынешнего календарного года был сам не свой – и давал разбежаться, и плохо контратаковал. Антуан Гризманн сделал один удачный пас в начале матча – и растворился. «Реал» наслаивал на это свои проблемы в позиционной атаке. Дико проблемный матч финалистов Лиги чемпионов – печальная история.

22 ноября. Лига чемпионов. «Ювентус» – «Барселона» – 0:0

Нет ничего хуже, чем матч двух больших команд в Лиге чемпионов, где обе спокойно принимают итоговую ничью. Заранее запланированное по календарю зрелище аннулируется, а 90 минут футбола от топ-игроков превращаются в пустую трату времени. Так случилось с «Ювентусом» и «Барселоной» осенью – бьянконери не возбуждала ни потенциальная борьба за лидерство в группе, ни месть за 0:3 в сентябре в Каталонии. Лишь Дуглас Коста, пробивавшийся в основу, выдал 5-10 минут фланговой активности. Потом всё равно адаптировался к общему командному ритму.

Это не камень в огород «Ювентуса» и «Барселоны» – их 0:0 весной в четвертьфинале Лиги чемпионов были значительно бодрее, с опасными контратаками, сейвами и гримасами Буффона. Это данность нынешнего формата Лиги чемпионов: даже в квартете, где есть лучший лиссабонский «Спортинг» за последние 10 лет, можно расслабиться уже после 4-го тура.

6 декабря. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0

Тут та же история, что и с матчем сборной России в Будапеште. Для нейтрального болельщика матч с таким количеством моментов не был скучным или плохим. Для ярых фанатов ЦСКА и «Зенита» матч – бальзам на душу: про 7:0 и пели в дерби в Тушино, и писали стихи в комментариях «Чемпионата», а шутка «Вставай, уже восемь» стала мейнстримом всего за полдня. Но это не скука, не уныние, а натуральный позор, который хочется забыть. Самое главное, что с определением «позор» согласился даже Массимо Каррера – тренер, решивший рискнуть всем и проигравший на «Энфилде» намного больше, чем ожидалось.



В еврокубках хорошего у наших клубов было больше – хочется верить, что в 2018-м поводы включать матчи еврокубков в позитивную подборку будут чаще.