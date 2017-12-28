17 лучших интервью «Чемпионата» в 2017 году

Автор: Григорий Телингатер (26 января 2017 года)

– Я был популярен в школе. Мне казалось, что я лучший в футболе. Зачем мне ходить в школу, если у меня всё есть? Когда «Аякс» меня выгнал, то наступила реальность. Я оказался на улице. Без денег, без мечты. Пришлось изменить свои привычки, начать слышать людей, учиться у них. Без «Аякса» мне потребовалось заново искать путь наверх. Моей ключевой ошибкой была уверенность в том, что я звезда. Очевидно, что таковым я был лишь в своём воображении.

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2. Юрий Перескоков

Автор: Антон Матвеев, Денис Целых (21 февраля 2017 года)

– Бесков тогда был на взводе, безумно переживал из-за поражений. Значит, выходит из купе, а там компания футболистов тоже немного “приняла на грудь”. Слово за слово, и Бесков как следует высказал Романцеву. А Олег Иванович – человек прямой, ответил. В общем, нашла коса на камень. С тех пор дни Романцева-игрока в “Спартаке” были сочтены. В том самом поезде Бесков показал ему “красную карточку”. На следующей неделе я услышал, что Романцева в «Спартаке» больше не будет. Вот тогда-то Олег Иванович и начал тренерскую карьеру…

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Автор: Олег Лысенко (23 марта 2017 года)

– Завели в какую-то комнатку. Генерал сидит, Бесков, Дерюгин, председатель ЦС «Динамо», и Яшин. Константин Иванович говорит: «Страшно ты меня своим отказом обидел. А сейчас, боец, давай свой военный билет и езжай в Лефортово. Ты же теперь в МВД, а МВД – наши войска». Принял меня какой-то военачальник с большой звездой. Спросил, в каком звании состою. «Рядовой», — отвечаю. А он: «Лейтенанта хватит?». Так и попал в «Динамо».

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4. Андрей Шрамко (спортивный фотограф)

Автор: Григорий Телингатер (7 апреля 2017 года)

– Фото с Жоаозиньо сделано за день до того, как Жо выдали паспорт РФ. Это был матч Лиги Европы в Албании, где на одном из баннеров была водка «Русский лёд». Я заметил надпись примерно на пятой минуте игры. Реклама появлялась где-то раз в 10 минут. Лишь на 80-й минуте поймал кадр.

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5. Заза Джанашия

Автор: Дмитрий Егоров (18 апреля 2017 года)

– Это сейчас футболист на стадион может приехать на машине, а нас за три дня до матчей на базе закрывали. Мы вкалывали там как лошади и мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на «бухачи» ходили вместе с Семиным, то проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. То есть ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом, то попадал на штраф — 100 баксов за килограмм.

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6. Ари

Автор: Григорий Телингатер (19 апреля 2017 года)

– У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Жесть! Я дико испугался. Я сразу дёрнулся, побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв. Мы помогли выбраться женщине. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали пострадавшим. Я слежу за новостями. Надеюсь, что все поправятся насколько это возможно. Переживаю, особенно за ту женщину – она была беременна.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

Автор: Олег Лысенко (19 мая 2017 года)

– После одного выездного матча киевлян я оказался в частном самолёте Григория Суркиса. Команда полетела отдельно, а Лобановский к нам присоединился. В салоне обвёл взглядом попутчиков – три-четыре человека, все непьющие – и так многозначительно на меня посмотрел, что я всё понял: «Сочту за честь, Валерий Васильевич». Казалось бы, сколько там от Запорожья до Киева лететь – минут 35, наверное. Меня из самолёта выносили, а Васильич словно и не пил вовсе.

«После коньячка с Лобановским​ меня выносили из самолёта». Секреты агента Море увлекательных историй – о Лобановском и Фергюсоне, Венгере и Сёмине, Аршавине и даже бен Ладене – от «агента 001» Шандора Варги.

Автор: Данила Игнатов (7 июня 2017 года)

– Васин рассказал, как в перерыве матча с «Зенитом» я бросал бутылку с водой? Вообще-то, такие вещи должны оставаться в раздевалке. Много разного происходит… Васин многие моменты ещё в «Уфе» запомнил, а в Филиппенко я чем только не кидался, но он на меня не обижается. Поверьте, я ничего не делаю искусственно, иначе команда сразу это почувствует.

Гончаренко: на тренировке могу дать паузу Дзагоеву, Игнашевичу — никогда Главный тренер ЦСКА в первом большом интервью после окончания сезона — о знакомстве со Слуцким, мотивации Васина и силе Игнашевича.

9. Валентин Терентьев (экс-водитель автобуса «Спартака»)

Автор: Дмитрий Егоров (15 июня 2017 года)

– Мы улетали на Кубок во Владивосток с «Лучом». Посчитались — оказалось, что нет Джано. Минут 20 искали его по Тарасовке, но так и не нашли – он где-то в туалете спрятался, не хотел лететь. Карпин очень сердит был. Другая история более каверзная. Боккетти перед самым отъездом предупредил, что идёт в туалет. И исчез. Пошли по коридорам и слышим крик. Оказывается, дверь заклинило. Хорошо, у нас мастер Коля есть на базе — пришёл, высвободил. Минут на 15 в итоге задержались.

Валентин Терентьев

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

Автор: Иван Карпов (16 июня 2017 года)

– Жизнь футболиста настолько системна, что в ней нечасто происходят какие-то суперзначимые события. Например, можно считать экстримом, что я пошёл на трёхкратное понижение зарплаты, чтобы уехать в «Урал»? Я знал, что у меня заканчивается контракт с «Динамо». Понимал: если сейчас не проявлю себя, то ни «Динамо» и никто другой из Премьер-Лиги меня не возьмёт, я опущусь в ФНЛ. В том числе и это мотивировало доказать, что я неплохой футболист.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

11. Михаил Вартапетов

Автор: Олег Лысенко (4 июля 2017 года)

– Запомнился один несчастный случай, совершенно нелепый и дикий. К нам поступил вызов: в канализационный люк упал рабочий. Приезжаем, открываем, а там – трое. Сидят в совершенно естественных позах, как будто на минуточку задумались. Все мертвы. Оказалось, один рабочий залез чинить коммуникации, и произошла утечка жидкого азота. Он банально замёрз – остановилось дыхание. Второй полез следом – и тоже погиб. А затем и третий. Нашим первым желанием было спуститься вниз. Счастье, что интуиция подсказала этого не делать. Иначе трупов было бы не три, а вдвое больше.

«А в канализации трое сидят. Мёртвые…» Линия жизни главврача «Спартака» В «прошлой жизни», до футбола, врач «Спартака» Михаил Вартапетов спасал жертв катастроф и терактов. Почитайте – страшно… и интересно.

Автор: Данила Игнатов (10 июля 2017 года)

– Честно говоря, не ожидал, что «месседж» вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезоны мы договорились, что будем так праздновать голы. Только мы с Артёмом и Кержом (Александром Кержаковым. — Прим. «Чемпионата») знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного. А люди начали писать что-то, даже не разузнав, что к чему. Попытались нас столкнуть лбами.

Александр Кокорин и Артём Дзюба

Кокорин: встретимся с Черчесовым — вместе посмеёмся над ситуацией Искреннее интервью нападающего «Зенита» — о «месседже», капитанской повязке, общении с Дзюбой и переходе в лондонский «Арсенал».

13. Алан и Зарема Дзагоевы

Автор: Данила Игнатов и Полина Куимова (7 сентября 2017 года)

Зарема: Мы пригласили 1200 человек, накрыли стол на 1400, а в итоге было 2500 гостей! И все они даже не на свадьбу пришли, а к Аланчику. Всем он был нужен — сфотографироваться, пообщаться. Алан в итоге не выдержал такого скопления людей и вскоре уехал. Ко мне подошёл Володя Габулов: «Зарема, я тебе кое-что скажу, ты только не нервничай. Алан уехал». Я даже не удивилась, отвечаю: «Позвони ему и скажи, чтобы не возвращался». Мы сейчас пересматриваем свадебный диск и не можем узнать никого из гостей. Наши операторы, кстати, буквально по столам ходили, чтобы хоть что-то снять.

Интервью можно прочитать, перейдя по этой ссылке.

Автор: «Чемпионат» (8 сентября)

– Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса. (Обращается к Дмитрию Егорову: «Ты это писал?») Вот перед нами человек, который создаёт шумиху! Знаешь, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя. Спрашиваю: «Кого, Юру?». Это мой личный водитель. «Нет, водителя автобуса», — отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаешь? В прошлом году была и другая история. Я дал игрокам свои рекомендации по питанию. Какие-то блюда не рекомендовал есть, потому что вредно. После этого люди шли к доктору и слышали: «Я бы тебе разрешил, но тренер не хочет». Есть выдумка, будто я уволил доктора Лю. Ко мне подходил доктор Вартапетов, мы общались на эту тему. Единственное, что я ему ответил: «Делайте, как считаете правильным». Лю не выгнали, а предложили приезжать по необходимости. Предполагаю, что он не принял эти условия. Но разве я виноват? Разве я его уволил?

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

15. Дуги Бримсон

Автор: Дмитрий Егоров (26 сентября 2017 года)

– У нас и самого футбола не осталось. Он превратился во что-то глобальное, не принадлежащее Англии. Я смотрю матчи своего «Уотфорда» и ни хрена не знаю, что это за футболисты. Состав каждый год меняется, и даже тренер в прошлом году был иностранцем. Местных парней выкидывают из команды, им просто не дают конкурировать – из-за этого выветривается и дух нашего футбола. Его убили деньги, глобализация и телек. Вот увидите: через пять лет в АПЛ скоро будут сидеть одни туристы, которые хрустят жрачкой в перерывах между селфи, а игрокам станет окончательно наплевать на клуб, за который они выступают. Значение имеют только деньги: сегодня ты в «Арсенале», завтра в «Челси», послезавтра в «МЮ». Я думаю, что Джон Терри – последний мужик английского футбола. Ну, может, ещё Руни. А дальше – пустота.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

Автор: Иван Карпов (8 октября 2017 года)

– Пью и плачу. Уже три часа ничего не могу с собой поделать. Сарсания был ТОП человеком, полнейший позитив. Я ехал в машине, когда получил смс от Радимова: «Это ***. Костя умер». Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто охренел, не поверил в это. Сейчас сидим с женой, вспоминаем. Я же познакомился с ней благодаря Косте. Если бы не он, я бы не оказался в Москве, и у меня не было бы трёх детей. Где бы я тогда был, чем занимался?

Друг Сарсании: Костя умер на руках у сына Футбольный агент Роман Орещук, не скрывая слёз, рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.

Автор: Иван Карпов (24 ноября 2017 года)

Зе Луиш: мог уйти из «Спартака» из-за болезни дочери Тут нет ответов про тактику и забитые мячи. Здесь Зе Луиш откровенно рассказывает о трудностях жизни в России и своих семейных проблемах.

– У меня есть два брата. Один женился и уехал в Штаты, другой сидит дома в Кабо-Верде. Он любит выпить, это единственное, что он делает. Мой брат — алкоголик. Я много раз пытался помочь, но ему всё равно. Он хочет только денег на выпивку. Но я не хочу давать. По сути, так я помогаю ему убивать себя. Он начал пить в 16-17 лет, сейчас ему 33. Начинал с пива. На моей родине очень жарко, и всегда круто глотнуть холодненького пивка, освежиться. Постепенно брат стал употреблять напитки покрепче. Например, кашасу — он пьёт её каждый день.