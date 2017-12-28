Полгода до ЧМ-2018. Франция

У Мбаппе проблемы в «ПСЖ». Это из-за Неймара Килиан способен на большее.

Как Франция прошла отбор

У сборной Франции была тяжелейшая группа в отборочном цикле ЧМ-2018. Это охотно подтвердят голландцы, не попавшие даже в стыковые матчи, и итальянцы, которые были биты в стыках сборной Швеции. Команда Дидье Дешама обеспечила себе первое место лишь в заключительном туре после домашней победы над Беларусью. Однако в целом «трёхцветные» достаточно убедительно прошли квалификацию. Потерпели только одно поражение – в Швеции со счётом 1:2. Ещё дважды сыграли вничью, причём с соперниками, которых, казалось бы, должны громить. Франция удивила нулями в Минске и дома с Люксембургом. Эти результаты доказывают, что в современном футболе нельзя никого недооценивать. Даже если вы – финалисты последнего чемпионата Европы. Когда Дешама попросили прокомментировать 0:0 с Люксембургом, он только развёл руками: «Это футбол».

В 10 турах отборочного цикла главный тренер сборной Франции использовал 30 игроков. Совсем не мало. Некоторые ветераны потихоньку сходили со сцены, а талантливая молодёжь всё активнее стучалась в двери основы. Дешам пробовал какие-то сочетания, искал лучшие варианты. Тем не менее вопросы по двум-трём позициям остаются. Есть над чем поломать голову в преддверии ЧМ-2018.

Текущий состав

У «трёхцветных» набирается просто сумасшедший состав, в котором собрана группа невероятно одарённых футболистов. Но невозможно будет найти место в основе всем сразу. Некоторые молодые звёзды сыграли совсем немного в отборочном цикле, а на самом ЧМ-2018 их статус в сборной должен измениться. Например, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лишь дважды выходил в основе и провёл на поле всего 213 минут. В его активе гол в ворота сборной Нидерландов. Летний новичок «Барселоны» Усман Дембеле принял участие лишь в двух матчах квалификации. Что делать Дешаму, если после Нового года Дембеле, залечив травму, начнёт феерить в каталонской команде? Здорово проводит сезон в «Лионе» Набиль Фекир. А ведь есть ещё Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед», Кингсли Коман из «Баварии» и Тома Лемар из «Монако». Не говоря уж о более опытных игроках группы атаки – Антуане Гризманне, Александре Ляказетте, Оливье Жиру, Димитри Пайете. Тут впору изобретать новую тактическую схему «1 вратарь плюс 10 нападающих».

Впрочем, есть из кого выбирать и в других линиях. На две позиции в центре обороны претендуют Лоран Косельни, Рафаэль Варан и Самуэль Юмтити. Ситуация с левым защитником зависит от формы Бенжамена Менди. Самый дорогой защитник мирового футбола пока не выступает за «Манчестер Сити» из-за травмы крестообразных связок.

Лидеры

Лидерами сборной Франции наряду с Гризманном и капитаном команды голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом можно назвать полузащитников. В этой линии как раз всё очевидно: в центре поля верховодит трио Н’Голо Канте («Челси») – Блез Матюиди («Ювентус») – Поль Погба («Манчестер Юнайтед»). От их действий зависит, насколько эффективно сумеет реализовать себя яркая атака «трёхцветных».

Безусловно, и роль тренера у французов выше, чем у некоторых других сильных сборных. Дешам стремится показать, что именно он лидер, иногда идёт на непопулярные кадровые решения. Самая громкая история, конечно же, связана с нападающим «Реала» Каримом Бензема, который остался за бортом национальной команды после нашумевшего «дела Вальбуэна» в 2015 году.

Звёзды за бортом

Во Франции многие давили на Дешама, требуя возвращения в состав «трёхцветных» Бензема. Однако главный тренер непоколебим. Понятно, что нападающий «Реала» уже почти потерял надежду принять участие в ЧМ-2018: «Конечно, хочу быть в команде. Я пропустил Евро-2016 во Франции, когда выдал великолепный сезон. У меня нет проблем с Дешамом, но я знаю, что пока он там, меня не вызовут. Я всё ещё верю, что сыграю на чемпионате мира. Это мечта каждого игрока. Вот только прошло уже два с половиной года, как я не получаю приглашений в сборную. Не нужно быть глупым», – говорит Бензема.



Помимо Бензема отсутствует в национальной команде и сам Матьё Вальбуэна, перебравшийся летом в «Фенербахче». Нет уже в сборной Франции выступавших на домашнем чемпионате Европы Патриса Эвра и Бакари Санья.

Планы на чемпионат мира

В истории сборной Франции значится всего одна победа на чемпионатах мира – в 1998 году. Тогда её капитаном был как раз нынешний главный тренер Дешам. Сейчас в распоряжении Дидье такой состав, что вполне можно претендовать и на второе золото. По крайней мере, большой сенсацией успех «трёхцветных» не станет. На домашнем Евро-2016 они переиграли в полуфинале даже действующего чемпиона мира сборную Германии, так что на ЧМ в России французы вряд ли будут считаться слабее кого-либо.

На групповом этапе сборной Франции достались Австралия, Перу и Дания. Затем в 1/8 финала есть риск угодить на Аргентину. «Конечно, всё могло бы быть намного хуже. У нас есть опыт игр с Данией, да и с Австралией мы встречались в товарищеском матче. По ходу турнира должны прибавлять. Понимаю, что озабоченность у нас может вызывать группа со сборной Аргентины, но таких соперников невозможно вечно избегать. Надо двигаться шаг за шагом», – говорит Дешам, который, к слову, ещё не продлил истекающий летом контракт с национальной командой.

Французская сборная стартует матчем с Австралией 16 июня в Казани. Ещё через пять дней команда Дешама сыграет с Перу в Екатеринбурге. Игра 3-го тура Дания – Франция состоится 26 июня в Москве. Таковы первые шаги «трёхцветных» в России.

Оптимальный состав сейчас