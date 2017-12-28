Итоги года. Лучший нападающий России — 2017

Продолжаем подводить итоги года. Наступил черёд нападающих — тех, кто конвертирует усилия команды в голы. Кто же был лучшим в 2017-м? Отвечают эксперты и читатели в рубрике «Вопрос дня».



Олег Веретенников, рекордсмен по количеству забитых мячей в чемпионатах России:

— Лучший нападающий этого года – Фёдор Смолов. Он забивает и за клуб, и за сборную. Жаль, что в последнем туре не сыграл из-за травмы, потому что мог отличиться и там. По всему прошедшему году он оставил хорошее впечатление. Самое главное для форварда – то, что он забивает регулярно.

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Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Квинси Промес – лучший в 2017 году, если относить его к нападающим. У Квинси очень хорошая скорость, ментальные качества, он не боится и умеет обыгрывать. Соперники об этом прекрасно знают, поэтому используют против него групповой метод игры. Практически в любой ситуации Промес находит новые направления для развития атак, чем ценен для «Спартака».

Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита»:

— Если расставлять нападающих по местам, то третий – Кокорин, второй — Промес, а первый — Смолов. Фёдор стал лучшим бомбардиром чемпионата. Промес? Я думаю, что во многом благодаря ему «Спартак» стал чемпионом прошлого сезона. Ну а Кокорин во второй половине года – начале этого сезона, мне кажется, ярче всех себя проявляет.

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Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Лучший нападающий уходящего года – Фёдор Смолов. Я абстрагируюсь от иностранных игроков, так как меня беспокоит будущее нашего футбола и то, что будет «завтра» на чемпионате мира.



Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Выделю Фарфана, а вообще за весь 2017 год — Смолова. Всё-таки стабильность – признак мастерства, и Фёдор на протяжении всего года доказывает, что он является высококлассным бомбардиром. Фарфан очень удачно провёл первую часть сезона в «Локомотиве». Всё-таки человек приехал не совсем готовым к чемпионату России, но за счёт своей мотивации, желания тренерского штаба поднялся на новый уровень, открыл второе дыхание и помогает «Локомотиву» и сборной Перу.

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Из нападающих выделил бы троих. Видно, как пересмотрел своё поведение Александр Кокорин, как теперь играют Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан. На первое место поставлю Фарфана – человек-гол!

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Игорь Колыванов, главный тренер «Торпедо», экс-форвард сборной России:

— Фёдор Смолов – лучший нападающий в этом году. Он много забивает. Здорово играет за «Краснодар» и сборную. Надеюсь, он поедет в другой чемпионат. Хотелось бы, чтобы он попробовал себя в Англии или Испании, если предложения будут. Александр Кокорин здорово провёл первую часть этого чемпионата, забил восемь мячей, но Смолов больше всех выделялся.



Максим Деменко, экс-нападающий «Зенита», «Краснодара» и «Спартака»:

— Изначально хотел назвать Промеса, но уже на протяжении сезона Фарфан показывает очень мощную игру. К тому же он параллельно вытащил свою сборную на чемпионат мира, что не помешало ему «жечь» в РФПЛ.

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Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Есть форварды, которые отрезками проявляли себя в этом году – Луис Адриано, Кокорин, Фарфан. И есть Фёдор Смолов – человек, который был хорош всегда, когда был в строю. Он вопиюще перерос чемпионат России! Надо уезжать, и, быть может, стать лучшим форвардом не только здесь.

Мнения читателей

coxswain16:

— Смолов давно уже на топовом уровне для нашего чемпионата. А у Промеса и остальных бывают спады. Смолов лучший.



s_forward:

— Я бы на первое место поставил даже не Промеса, а Луиса Адриано. Вот это действительно нападающий высокого класса. И голевой пас отдаст и окажется в нужном месте в нужное время, и с обводкой всё в порядке, и удар техничный, и корпусом работает просто отменно. Что все Смолова ставят на первое место?