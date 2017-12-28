Заход Сёмина на чемпионство. Мгновения года РФПЛ. Часть вторая

Спасение Самедова, пендель Промесу, зевок Погребняка, прощание Кержакова и другие яркие моменты 2017 года.

Чемпионство спустя 16 лет. Мгновения года РФПЛ. Часть первая «Спартак» наконец-то стал чемпионом, «Зенит» опустошил Аргентину, «Локомотив» неожиданно стал лидером и другие яркие моменты 2017 года.

Июль

Клуб из Ленинградской области «Тосно», основанный в 2013 году, дебютировал в Премьер-Лиге.

«Рубин» и Куран Бердыев снова вместе.

Матч 1-го тура в Грозном стал не только открытием сезона, но и презентацией нового бренда клуба. Напомним, что в межсезонье клуб поменял название с «Терек» на «Ахмат». На такое событие собрался полный стадион.

Болельщики ЦСКА попрощались с Зораном Тошичем, который провёл в клубе семь лет. Сербский полузащитник нанёс символический удар перед началом матча ЦСКА – “Локомотив”.

Зоран Тошич Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Нападающий “Динамо” Павел Погребняк продолжает скучать на скамейке запасных. Тем временем москвичи в концовке матча пропустили гол от Георгия Чантурии, который принёс “Уралу” победу.

Август

«Локомотив» победил «Анжи» в домашнем матче благодаря голу Мануэла Фернандеша и занял первую строчку в турнирной таблице.

Мануэл Фернандеш Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Болельщики “Спартака” поддержали тренера команды Романа Пилипчука, у которого накануне умерла дочь. Участники акции зажгли фонарики по всему стадиону, и первые пять минут матча прошли в тишине.

Игорь Акинфеев из-за повреждения не смог сыграть с «Рубином» в 4-м туре. Вместо него в стартовом составе вышел Илья Помазун, и этот матч стал дебютным для 20-летнего вратаря. В итоге «Рубин» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1, и в обоих случаях с пропущенным мячом молодой голкипер мог бы сыграть надёжнее.

Илья Помазун Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болельщики “Зенита” тепло проводили Александра Кержакова, который принял решение завершить карьеру футболиста.

Александр Кержаков Фото : РИА Новости

В центральном матче четвёртого тура РФПЛ “Зенит” разгромил “Спартак” со счётом 5:1. Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил полдесятка голов за матч.

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки. В «Инстаграме» футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

Главным событием 6-го тура стала победа ЦСКА в дерби со «Спартаком» — красно-синие сумели отыграться за две минуты в концовке второго тайма.

Накануне матча со «Спартаком» полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил дерби с дракой. В итоге матч закончился потасовской с участием самого Вернблума.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 5 голов в 6 матчах, и это является лучшим показателем текущего сезона.

Александр Кокорин Фото : РИА Новости

Сразу после поражения от «Динамо» со счётом 1:3 главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил, что покидает свой пост.

Потрясающий матч провели «Спартак» и «Локомотив» в 7-м туре — проигрывая по ходу матча 0:2, красно-зелёные сумели вырвать победу со счётом 4:3.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин во время матча со «Спартаком».

Юрий Сёмин Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Поздравление защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который провёл свой 500-й матч в составе «армейцев».

Василий Березуцкий Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил впервые после травмы – на его дубль игроки «Динамо» не смогли найти достойный ответ.

Фёдор Смолов Фото : Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В 9-м туре «Спартак» обыграл «Рубин» с минимальным счётом, а главный тренер красно-белых Массимо Каррера вымещал свою злость на бутылках с водой, а во время празднования победы укусил Георгия Джикию за шею.

Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера и Георгий Джикия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Болельщики ЦСКА перед матчем 10- го тура с «Ростовом» представили огромный баннер с изображением вратаря Сергея Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фанаты «Зенита» также почтили память легенды своего клуба и подготовили масштабный перформанс, посвящённый памяти Павла Садырина – тренера, который привёл «Зенит» к чемпионству в 1984 году.

Фото: РИА Новости

Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча с «Манчестер Юнайтед» получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» не дал усомниться в своём лидерстве и в матче с «Краснодаром» — голы Александра Ерохина иДмитрия Полоза принесли петербуржцам уверенную победу со счётом 2:0. Кто бы мог подумать, что очень скоро лидерство питерцев закончится.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Октябрь

В дебюте встречи 12-го тура «Спартак» — «Урал» полузащитник красно-белых Александр Самедов в борьбе за верховой мяч столкнулся с соперником и рухнул на газон. Подоспевшие партнёры по команде Дмитрий Комбаров и Георгий Джикия оказали Александру первую помощь, предотвратив западение языка. После этого Самедов остался на поле и в первом тайме открыл счёт, замкнув прострел Лоренсо Мельгарехо.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Александр Самедов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» разгромил в дерби «Динамо» со счётом 3:0, и от «Зенита» команду Юрия Сёмина стало отделять всего два очка.

Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Рубин» Курбана Бердыева проиграл в четвёртый раз подряд. Во всех случаях со счётом 0:1. В двух случаях — дома. Впрочем, в этом сезоне чудес от казанцев никто и не ждёт.

Курбан Бердыев Фото: http://www.rubin-kazan.ru/

Дмитрий Хохлов сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева. В первом же официальном матче под руководством нового рулевого бело-голубые уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» – 2:0.

Дмитрий Хохлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такой вид открывается на стадион «Краснодара» из грандиозного парка, который построил владелец «быков» Сергей Галицкий в окрестностях арены. Отметим, что по отзывам местных жителей парк едва ли уступает нашумевшему столичному проекту «Зарядье».

Фото: РИА Новости

Уверенно обыграв «Краснодар» в 14-м туре благодаря голам Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, «железнодорожники» сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам и поделили с сине-бело-голубыми первую строчку в турнирной таблице.

Мануэл Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О таком завершении первого круга чемпионата России не могли мечтать даже самые заядлые поклонники столичного «Локомотива». «Железнодорожники» разгромили «Зенит», вышли на чистое первое место и с тех пор только наращивали своё превосходство.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ноябрь

Старший из близнецов Березуцких, Василий, остался в игре с «Локомотивом» на скамейке запасных, а после игры по-братски «напихал» Алексею. Матч завершился вничью.

Василий и Алексей Березуцкие Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум никогда не отличался примерным поведением на поле. Вот и в матче с «железнодорожниками» эмоции шведа били через край, а конечности отвешивали соперникам тумаков. В этом эпизоде досталось Алексею Миранчуку. Для многих удивительно, что грозный швед доиграл взрывоопасный матч до конца.

Алексей Миранчук и Понтус Вернблум Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Волшебный пендель от Георгия Джикии, который пробудил «Спартак», и Квинси Промеса в частности, во втором тайме встречи с «Уфой». 0:1 красно-белые превратили в 3:1.

Георгий Джикия и Квинси Промес Фото: РИА Новости

Несмотря на минус 17 градусов в Хабаровске, ЦСКА и СКА выдали зрелищную игру с обилием голов в матче 17-го тура. Командам пришлось хорошенько побегать, чтобы не продрогнуть. В итоге москвичи впервые за сезон забили четыре мяча!

Фото: РИА Новости

Матч «Спартака» и «Зенита» стал украшением 18-го тура и одним из самых ярких матчей осени. В нём было всё, что так нравится типичному болельщику: великолепные голы, трогательные моменты, скандальные баннеры и эмоции, эмоции и ещё раз эмоции.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Декабрь

Главный судья матча в Санкт-Петербурге Сергей Карасёв в одном из эпизодов намеревался предъявить жёлтую карточку за неспортивное поведение защитнику «Зенита» Доменико Кришито, но перепутал и внезапно показал красную. К счастью, Карасёв быстро исправился, и большого скандала удалось избежать.

3:0! Такого от подопечных Массимо Карреры после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7, пожалуй, не ожидали даже самые оптимистично настроенные фанаты красно-белых. «Спартак» был на голову сильнее ЦСКА и заслуженно победил с крупным счётом.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Промахом года, не иначе, окрестили испанские журналисты эпизод матча «Ахмата» с «Зенитом», в котором нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота с метра.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Железнодорожники» укрепили своё лидерство, одержав убедительную победу над «Тосно», и теперь подопечные Юрия Сёмина опережают ближайших преследователей уже на 8 очков.