Не такой уж Вернблум и злой. Главные цифры РФПЛ за 2017 год

Сразу хотелось бы оговориться: для подсчёта годовой статистики РФПЛ мы взяли лишь те клубы, которые стабильно выступали в чемпионате, то есть не вылетали и не выходили из ФНЛ в течение года. Также мы не учитывали кубковые и стыковые матчи, иначе данные были бы не совсем объективными.

Итак, больше всех в этом году забил «Спартак» — 56 мячей, в среднем 1,6 гола за игру. Но и пропустили чемпионы достаточно – даже больше, чем «Амкар», который в этом году выиграл в 9 матчах из 33. Лучшая статистика у ЦСКА: разрыв между забитыми и пропущенными составляет 33 гола.

Больше всех мячей за календарный год забил Фёдор Смолов. Во втором круге сезона-2016/17 на его счету 10 голов, а в первом круге этого – 8.

А вот среди вратарей итог может показаться кому-то неожиданным. Несмотря на то что Никита Медведев не провёл ни одного полного матча в текущем чемпионате, лучший процент сухих матчей именно у него – голкипер отыграл на ноль в 9 играх из 13.



Примечание: в рассчёт брались только те матчи, в которых вратари провели на поле 90 минут и более.

Больше всех красных карточек за год получили «Урал» и «Спартак». А самой «вежливой» командой можно считать «Уфу» — 0 красных за весь 2017-й. Для тех, кто любит обсуждать грубость Понтуса Вернблума, тоже есть один любопытный факт. В этом году полузащитник ЦСКА получил первую красную карточку за всю историю его выступлений в РФПЛ. Произошло это в матче с «Зенитом»: Вернблуму показали вторую жёлтую за фол на Доменико Кришито.

И напоследок – о рекордах и антирекордах посещаемости года. Больше всего болельщиков собралось на матче «Зенит» — «Спартак» 6 августа. А вот наименьший интерес вызвала встреча «Урала» и «Арсенала» 8 декабря.