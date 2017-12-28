Снайперы 2017-го: Месси, Кейн, Дост и 9 маленьких гигантов большого футбола

Эти люди забивали в календарном 2017 году в среднем больше одного гола за игру в разных национальных чемпионатах.

Кейн обошёл Месси с Роналду и стал лучшим бомбардиром 2017 года А ещё побил два рекорда АПЛ. И всё в одном матче.

Эмилиано Таде, 19 голов

В этой подборке будет много игроков, о которых вы, скорее всего, даже не слышали. Но в своих регионах они очень популярны. Например, лучший бомбардир чемпионата Новой Зеландии – форвард «Окленда» Таде. За календарный год 29-летний аргентинец забил 19 голов в 15 матчах новозеландской лиги. Кстати, семь последних сезонов «Окленд» выигрывает Лигу чемпионов Океании. Таде выступает за эту команду давным-давно, так что каждый год он принимает участие в клубном чемпионате мира.

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Мохамед Гаддар, 23 гола

Лучшего бомбардира в истории сборной Ливана вы, должно быть, помните. Это экс-игрок «Гамбурга», «Фрайбурга» и «Кёльна» Рода Антар, ставший автором 20 голов. На один мяч меньше за национальную команду у 33-летнего Гаддара. В Европе он никогда не выступал, зато однажды забил за Ливан олимпийской сборной Бразилии в товарищеском матче (2:2). В 2017-м Гаддар зажигал в Малайзии. Победил в соревновании голеадоров местной лиги, наколотив за «Келантан» и «Джохор» 23 мяча в 20 играх.

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Али Мабхут, 23 гола

В августе точный удар нападающего Мабхута помог сборной ОАЭ победить в матче отборочного цикла ЧМ-2018 нашего будущего соперника Саудовскую Аравию – 2:1. Всего у Али 42 забитых мяча за национальную команду – это третий результат в истории. В сезоне-2016/17 Мабхут выиграл золотые медали с клубом «Аль-Джазира», где прошла вся его карьера, и стал лучшим бомбардиром лиги с большим отрывом от преследователей-легионеров. За календарный год у него 21 матч и 23 гола в чемпионате ОАЭ.

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Сандро, 24 гола

В Бразилии родился – в Гонконге пригодился. Это про 30-летнего нападающего Сандро, который 10 лет назад покинул Рио-де-Жанейро, чтобы зарабатывать на жизнь в Гонконге и впоследствии стать игроком сборной этой страны. В сезоне-2016/17 бразилец выиграл местный чемпионат с клубом «Китчи», а сейчас Сандро возглавляет гонку голеадоров турнира. Иностранцев в Гонконге хватает, однако даже там не каждому под силу забить 24 гола за 18 матчей.

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Стипе Плазибат, 25 голов

Пиком для воспитанника «Хайдука» стала игра за «Работнички» в Македонии. Отличался нападающий Плазибат редко, так что и вспомнить по окончании карьеры было бы особо нечего. Но если ты не смог показать себя Европе, всегда есть шанс превратиться в Месси или Роналду для кого-то другого. Судьба занесла 30-летнего хорвата в Сингапур, где он отыграл сезон-2017 за клуб «Хоум Юнайтед». Вот теперь-то Плазибат оторвался по-настоящему! Сыграл 22 матча и забил 25 мячей. Следующая остановка – Таиланд.

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Марат Бикмаев, 26 голов

Помните бывшего полузащитника «Крыльев Советов», «Рубина», «Спартака» из Нальчика и «Алании»? 31-летний Бикмаев вернулся на родину и прекрасно себя чувствует в роли нападающего. В сезоне-2017 он стал автором 26 голов в 25 играх чемпионата Узбекистана. Высокая результативность лучшего бомбардира турнира помогла «Локомотиву» из Ташкента взять золото. А ещё поймавший кураж Бикмаев добавил в 2017 году пять забитых мячей в азиатской Лиге чемпионов.

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Александр Карапетян, 26 голов

Игрок с любопытной судьбой. Родился в армянской семье в Тбилиси и до 11 лет жил в Грузии. Потом уехал в Германию, где начал заниматься футболом. Выступал за немецкие клубы из низших дивизионов. В 2014 году сбылась его мечта сыграть за сборную Армении. К тому моменту Карапетян уже перебрался в Люксембург. Сейчас 30-летний нападающий защищает цвета лидера чемпионата «Прогресса» из Нидеркорна. За год Карапетян забил 26 голов в 22 матчах местной лиги.

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Сильвано Комвалиус, 30 голов

Если вы отдыхали на Бали, то, возможно, посетили матч серебряного призёра чемпионата Индонезии «Бали Юнайтед». В его составе сверкал 30-летний голландец Комвалиус. Бывший нападающий «Стали», «Атырау», «Айнтрахта» из Трира и дрезденского «Динамо» забил 37 мячей в 34 матчах чемпионата. В полтора раза превзошёл ближайшего преследователя! Даже Питер Одемвингие, перебравшийся в Индонезию в 2017 году, не вышел там на показатель гол за игру.

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Драган Бошкович, 38 голов

Больше Бошковича за календарный год забили только Кейн с Месси. И пусть они покоряют немыслимые вершины в «Тоттенхэме» и «Барселоне», а 32-летний черногорец просто зарабатывал на достойную жизнь в Таиланде. «Бангкок Юнайтед» Бошковича не стал чемпионом страны, но легионер сделал всё, что мог: записал на свой счёт 38 голов в 33 матчах. В Европе Драган выступал только на родине, забивая за «Будучность», а в тайской лиге опередил даже такого значительно более известного форварда как Жажа Коэльо.

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Бас Дост, 38 голов

Топовые нападающие доказывают, что можно забивать в среднем больше гола за игру и на действительно высоком уровне. Подходящий пример из 2017 года – голландец Дост. Почти двухметровый нападающий нередко поражал ворота и в Бундеслиге за «Вольфсбург», а сегодня в лиссабонском «Спортинге» наводит страх на вратарей чемпионата Португалии. У 28-летнего Доста 38 голов в 34 матчах Примейры за календарный год. Ещё трижды Бас отличился в Лиге чемпионов.

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Гарри Кейн, 39 голов

26 декабря нападающий «Тоттенхэма» сделал хет-трик матче английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном» и опередил Месси по количеству голов за календарный год с учётом выступлений как на клубном уровне, так и за сборную страны (56 голов против 54 у аргентинца). 24-летний англичанин побил рекорд Алана Ширера. А в АПЛ у Кейна 39 забитых мячей за 36 матчей. Гарри – первый игрок, которому удалось сделать шесть хет-триков в чемпионате Англии за год. Фантастическое достижение!

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Лионель Месси, 40 голов

Великий аргентинец стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов в 2017-м. Нападающий «Барселоны» сыграл 38 матчей в Примере и забил 40 голов. По результативности на внутренней арене Месси опередил всех, включая и своего вечного оппонента форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого в 30 матчах Примеры лишь 19 голов. Под конец года 30-летний Месси получил свою четвёртую в «Золотую бутсу». Вряд ли последнюю в карьере.