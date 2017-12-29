Футболистам сборной России всё-таки заплатят премиальные за ЧМ

Алаев: сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев прояснил ситуацию с премиальными сборной России на чемпионате мира—2018. По его словам, выплаты будут производиться из призового фонда Международной федерации футбола.



«Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации. Призовые будут делиться в определённой пропорции. Часть получат игроки за своё выступление, часть РФС на общие расходы», — приводит слова Алаева «Спорт-экспресс».

РФС продлил контракты с Хомухой и другими тренерами сборных

Российский футбольный союз сообщил о подписании новых контрактов с Дмитрием Хомухой (старший юношеской сборной России 2002 г.р.), Михаилом Лихачёвым (старший тренер сборной России по пляжному футболу), Еленой Фоминой (главный тренер женской сборной России), Евгением Кузьминым (старший тренер женских сборных России по мини-футболу). Все трудовые соглашения рассчитаны до конца 2018 года.



Юношеская сборная России под руководством Хомухи в октябре возьмет старт в квалификации чемпионата Европы-2019 U17. В матчах первого отборочного раунда россияне сыграют со сверстниками из Дании, Грузии и Эстонии.



Сборная России по пляжному футболу под руководством Лихачёва сыграет в соревнованиях Евролиги, победителем которых она является по итогам 2017 года. Также ей предстоит участие в отборочном турнире чемпионата мира — 2019 и Межконтинентальном кубке.



Женская сборная России, возглавляемая Фоминой, продолжит борьбу за выход на чемпионат мира — 2019. Решающие матчи команда проведёт в апреле, июне, августе и сентябре. На данный момент в активе сборной России одно очко после двух игр.



Женская сборная России по мини-футболу, старшим тренером которой является Кузьмин, сыграет в ряде международных турниров и контрольных матчах.

«Аэрофлот» готов перевозить болельщиков сборной РФ на её матчи на ЧМ за 5 рублей

«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков в города чемпионата мира—2018 на матчи сборной России за пять рублей в одну сторону, сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



В ходе встречи Савельев сообщил Путину, что у компании есть хорошая идея в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу.



Путин поинтересовался, не подразумевает ли глава «Аэрофлота» бесплатную перевозку болельщиков.



Савельев ответил: «Бесплатно можно, но...» Президент РФ добавил, что это хорошая идея — перевозить болельщиков за рубль.



«Не бесплатно, Владимир Владимирович, за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятёрку“, — сказал Савельев, по словам которого, „Аэрофлот“ перевезёт всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону.



«Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнёру «Росконгрессу», чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение», — приводит слова главы «Аэрофлота» «Интерфакс».



Он уточнил, что речь идёт об играх российской сборной, что для «Аэрофлота» составит примерно 70 тыс. кресел.

Сёмин: у нас разногласия со Штоффельсхаусом в понимании стратегии развития клуба

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о трансферной политике клуба. В интервью «Российской газете» наставник «железнодорожников» отметил, что команда нуждается в усилении, чтобы вести борьбу в двух турнирах.



«Безусловно, чтобы конкурировать со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром», нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.



Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причём это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда», — рассказал Сёмин.

Главного тренера «Локомотива» также спросили об интересе к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу ещё раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна», — поведал Сёмин.



В заключение Сёмина спросили, не сказывается ли на трансферной политике то обстоятельство, что он не общается со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом.



«У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу», — заключил Сёмин.

Заход Сёмина на чемпионство. Мгновения года РФПЛ. Часть вторая Спасение Самедова, пендель Промесу, зевок Погребняка, прощание Кержакова и другие яркие моменты 2017 года.

Французский журналист сообщил об интересе «Локомотива» к Бен-Арфа

Французский журналист и телекомментатор Ромен Коллет-Годин на своей странице в «твиттере» сообщил об интересе московского «Локомотива» к полузащитнику «ПСЖ» Атему Бен-Арфа.



30-летний Бен-Арфа может расторгнуть контракт с парижанами, и в этом случае клубам, которые интересуются им, не придётся платить компенсацию.



В то же время, по информации журналиста, Бен-Арфа в данный момент отдаёт предпочтение «Лестер Сити».



Бен-Арфа выступает за французскую команду с 2016 года, а в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле.



Ранее сообщалось, что Бен-Арфа хочет получить компенсацию в размере € 10 млн за расторжение контракта, который истекает летом 2018 года.

Нападающий «Ливерпуля» U19 заявил, что игрок «Спартака» назвал его ни**ром

Нападающий «Ливерпуля» U19 Риан Брустер рассказал, как подвергся расистским оскорблениям со стороны футболиста московского «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА.

7 декабря стало известно, что УЕФА открыл дело против российского клуба за проявление расизма со стороны защитника красно-белых Леонида Миронова.



«На мне сфолили. Я был на газоне, и мяч был в моих руках. Один из их игроков начал говорить что-то арбитру на русском языке. Я сказал: «Это фол, мужик, во что ты играешь?» Я всё еще сидел. Затем их игрок наклонился ко мне, прямо к моему лицу, и сказал: «Поработай ртом, ты, ни**р».



Я вскочил на ноги, судья подбежал, потому что, очевидно, понял, что что-то было сказано. Он сказал мне, что ничего не мог сделать, потому что он этого не слышал, и единственное, что он может сделать, сообщить об этом. Я сказал: «Давай, пойдём и сообщим об этом». Он начал делать что-то ещё, и я сказал: “Нет, сейчас".



Мы подошли к четвёртому судье и сказали ему об этом. Я рассказал Стивену Джеррарду, что случилось, и мы подали жалобу", – приводит слова 17-летнего футболиста The Guardian.

Монтелла стал главным тренером «Севильи»

Официальный сайт «Севильи» объявил о достижении принципиального соглашения с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой о его назначении на пост главного тренера команды.



Завтра, 29 декабря, Монтелла полетит в Италию, чтобы официально расторгнуть соглашение с «Миланом», а вечером прилетит в Севилью для подписания контракта с местным одноимённым клубом. Соглашение Монтеллы с «Севильей» будет рассчитано до июня 2019 года. Уже в субботу, 30 декабря, 43-летний специалист проведёт первую тренировку с новой командой.



Монтелла покинул «Милан» в конце ноября. Вместо него клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. На посту главного тренера «Севильи» Винченцо сменит Эдуардо Бериццо.

Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года

«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новое трудовое соглашение. Обновлённый контракт футболиста будет действовать до 31 мая 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.



Напомним, что Ещенко перешёл в «Спартак» в 2016 году на правах свободного агента. В составе столичной команды защитник провёл 50 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.



В прошлом сезоне 33-летний футболист стал в составе красно-белых чемпионом России.