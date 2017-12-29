Год «Реала» и Роналду. Главные рекордсмены 2017-го

В 2017-м Криштиану Роналду бил рекорды почти каждый месяц. Подарил уходящий год и других статистических героев.

Криштиану, ты высокомерен. И уж точно не лучший футболист в истории Дайте ему хоть 10 «Золотых мячей», он всё равно будет на шаг позади Месси.

Нападающий сборной Бразилии стал в августе самым дорогим игроком в истории футбола. «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за трансфер Неймара 222 млн евро. Помимо 25-летнего бразильца свыше 100 млн евро стоили только трое – Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Усман Дембеле («Барселона») и Гарет Бэйл («Реал»). Защитник «Монако» Бенжамен Менди побил рекорд стоимости для игрока обороны: «Манчестер Сити» заплатил за него 57,5 млн евро. Впрочем, с наступлением 2018-го новым рекордсменом должен стать Вирджил ван Дейк, который переходит из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» приблизительно за 85 млн евро.

«ПСЖ»

Парижский клуб устанавливает достижения не только на трансферном рынке. Неймар и компания побили рекорд дортмундской «Боруссии» по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов. «ПСЖ» забил 25 мячей в шести турах. Кроме того, на внутренней арене команда Унаи Эмери набрала за календарный год 98 очков – это лучший результат в истории Лиги 1. До этого максимум равнялся 92 очкам, которые сумел завоевать «Нант» в 1980-м.

«Спартак»

«Спартак» по итогам сезона-2016/17 установил рекорд РФПЛ по победам со счётом 1:0. Команда Массимо Карреры 11 раз обыгрывала своих соперник при помощи одного-единственного гола. Сам итальянец стал первым тренером-чемпионом, который возглавил будущего обладателя золотых медалей по ходу сезона. Была у красно-белых в 2017 году и пара антирекордов. Поражение 0:7 от «Ливерпуля» – самое крупное для представителей России в еврокубках. А в матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге (5:1) впервые был зафиксировал случай, когда действующий чемпион России пропускает пять мячей.

Массимо Каррера с супругой Фото: РИА Новости

Целый ряд рекордов по ходу года сотворили разные игроки РФПЛ. В апреле защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал лидером по количеству матчей в чемпионате России, выйдя на поле в 457-й раз. В мае 43-летний Дмитрий Лоськов сыграл за «Локомотив» прощальный матч с «Оренбургом». В результате Лоськов вышел на первое место по количеству проведённых в РФПЛ сезонов (20). Никита Медведев, выступавший тогда за «Ростов», установил новую рекордную сухую серию для вратарей (1034 минуты), превзойдя достижение Руслана Нигматуллина.

В конце осени Евгений Марков сделал самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов России: нападающий «Тосно» забил трижды в ворота «Арсенала» за 24 минуты. Несколько рекордов покорились Игорю Акинфееву. Голкипер ЦСКА опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в отечественных чемпионатах без пропущенных мячей. Сыграл 33-й матч на ноль в еврокубках, подняв установленную собой же планку. Наконец, обошёл бывшего игрока «Ротора» Валерия Есипова по матчам в РФПЛ за один клуб.

В английской Премьер-Лиге тоже били рекорды. Чемпион страны «Челси» завершил сезон-2016/17, одержав 30 побед. Прежде лучший результат (29 побед) был у того же «Челси». Возможно, в 2018-м команду Антонио Конте переплюнет «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В декабре «горожане» обновили рекорд Англии, выиграв 15 матчей подряд с начала чемпионата. И на этом не остановились. Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» собрал максимальное количество зрителей в истории АПЛ. На «Уэмбли» пришли 80 827 болельщиков.

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри опередил Райана Гиггза по матчам в чемпионате Англии, сыграв в 633-й раз. Уэйн Руни и Серхио Агуэро стали лучшими бомбардирами в истории соответственно «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Арсен Венгер установил тренерский рекорд АПЛ, проработав без перерыва 7583 дня. Кроме того, коуч «Арсенала» – первый, кто выиграл семь Кубков Англии и умудрился вылететь семь раз подряд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Селтик»

Соперник «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы установил рекорд в истории британского футбола по количеству матчей без поражений на внутренней арене. Команда из Глазго улучшила собственное достижение, которое составляло 62 матча. Теперь «Селтик» остановился в декабре 2017-го на отметке в 69 матчей. Причём команда Брендана Роджерса не просто уступила, а была разгромлена на выезде «Хартсом» – 0:4. До этого последнее поражение у «Селтика» случилось в мае 2016-го.

«Селтик» Фото: Reuters

Сборная Германии

Действующие чемпионы мира выиграли все 10 матчей в отборочном цикле ЧМ-2018. Команда Йоахима Лёва повторила достижение сборной Испании, которая добилась стопроцентного результата в квалификации ЧМ-2010, и превзошла испанцев по количеству забитых мячей. У великолепных немцев 43 гола. Можно добавить, что в том же отборочном цикле ЧМ-2018 Роберт Левандовски забил 16 мячей – это новый рекорд для Европы. Игра в Германии за «Баварию» помогает поляку прогрессировать.

Форвард «Барселоны» – автор нескольких уникальных достижений в уходящем году. В мае Лионель Месси стал первым игроком, сделавшим 100 дублей в Примере. В августе аргентинец установил рекорд по количеству голов в ворота «Реала» – 24. Месси обошёл нападающего «Атлетико» Тельмо Сарру, который выступал в чемпионате Испании с 1939 по 1957 годы. В октябре Лионель завоевал титул лучшего бомбардира в истории южноамериканской квалификации чемпионатов мира – 20 голов. Очередной забитый мяч в ворота «Реала» в декабре позволил ему превзойти Герда Мюллера по голам за один клуб из топ-5 европейских чемпионатов. На счету Месси стало 526 забитых мячей в официальных матчах за «Барселону».

Месси, «Барселона» Фото: Reuters

«Реал»

«Королевский клуб» выступил в 2017-м по-королевски. «Реал» переписал на себя ряд рекордов. В январе команда Зинедина Зидана превзошла достижение «Барселоны», доведя свою беспроигрышную серию в Примере до 40 матчей. В апреле-мае пали ещё два рекорда, установленные каталонским клубом: «Реал» первым вышел в полуфинал ЛЧ в седьмой раз подряд и в 19-й раз пробился в еврокубковый финал. В мае мадридцы забили в 62-м матче кряду во всех турнирах, чего не делала прежде ни одна команда из топ-5 европейских лиг.

Результативная серия оборвалась на 74-й игре – повторение мирового рекорда, который установил бразильский «Сантос». В следующем месяце «Реал» защитил титул победителя Лиги чемпионов, это раньше тоже не удавалось никому. Октябрь подарил команде Зидана лучший в истории Примеры результат по гостевым победам подряд (13). Наступил ноябрь, и «Реал» первым достиг отметки в 50 побед на выезде в ЛЧ, снова обойдя «Барселону». Завершили 2017-й мадридцы клубным рекордом: пять трофеев за календарный год после победы в клубном чемпионате мира.

Чаще «Реала» рекорды бил только его нападающий Криштиану Роналду. В феврале португалец вышел на первое место по количеству голевых передач в истории Лиги чемпионов. В апреле Роналду сначала стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках, а затем и первым автором 100 голов в ЛЧ. Вдобавок Криштиану установил рекорд «Реала» по количеству забитых мячей на «Сантьяго Бернабеу» (221). Ещё через месяц футбольные статистики зафиксировали новое достижение Роналду – два подряд хет-трика в плей-офф ЛЧ.

Кроме того, в мае нападающий завоевал звание лучшего бомбардира в истории пяти ведущих европейских чемпионатов: Криштиану опередил Джимми Гривза, у которого было 366 голов. Наступило лето 2017-го – покорились новые вершины. В июне он в пятый раз подряд выиграл гонку снайперов ЛЧ и стал первым игроком, сумевшим отличиться в трёх финалах главного еврокубка. Следующий рекорд пал в ноябре. Роналду поднял установленную собой же планку по количеству точных ударов в ЛЧ за календарный год, которая держалась на уровне 17 голов. Наконец, ещё несколько впечатляющих достижений звезде «Реала» подарил декабрь.

Впервые в истории ЛЧ один футболист поразил ворота во всех шести турах группового этапа – это был, конечно же, португалец. Криштиану удалось забить свыше 50 голов за календарный год в течение семи лет подряд, а вскоре после этого стать и лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира. Теперь Роналду на пару с Тони Кроосом держит рекорд по титулам на клубном ЧМ. Один раз он побеждал с «Манчестер Юнайтед», трижды – с «Реалом». Невероятный год от обладателя «Золотого мяча»!