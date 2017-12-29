Помянем. Люди футбола, ушедшие из жизни в 2017 году

Раймон Копа (13.10.1931 – 03.03.2017)

Раймон в буквальном смысле слова выбился из грязи в князи. Рождённый в семье польских иммигрантов (настоящая фамилия отца-шахтёра была Копашевский), он ребёнком пережил войну и благодаря футболу добился мирового признания. Парадокс: на ЧМ-1958, бронзовом для «ле блё», Копа забил всего два гола, на 11 (!) меньше феноменального напарника Фонтена, но именно он, Раймон, по итогам годам вздымал над головой «Золотой мяч». Сказалась совокупность успехов на клубном и национальном уровне. Всего три сезона польский француз отыграл за мадридский «Реал», но каждый из них был отмечен победой в Кубке чемпионов! Как это часто бывает, в тренеры гениальный игрок не пошёл – норму свершений, необходимых для включения в летописи игры, Копа и в молодости перевыполнил. Прозвище Футбольный Наполеон говорит само за себя.

Только поистине народные любимцы удостаивались от благодарной публики персональных стихов и речёвок. Казачёнок к этой категории безоговорочно относился. Уроженец Колпино пользовался поистине сумасшедшей популярностью в городе на Неве, а поэтические признания в любви к яркому нападающему (как то: «Я хочу иметь ребёнка от Володи Казачёнка» или «У нашего «Зенита» болельщиков не счесть, пока такие люди, как Казачёнок, есть») быстро прижились на трибунах Стадиона имени Кирова. Всего год не доиграл Владимир Александрович до исторического, первого чемпионского триумфа ленинградцев в 1984-м – размолвка с Павлом Садыриным и травма, наслоившись одна на другую, предопределили финиш незаурядной карьеры. Но в родной клуб он не раз возвращался, а последние три года возглавлял академию «Зенита».

Фото: Максим Туманов

Ушёл учитель. Умер тренер Владимир Казачёнок Не стало человека, которого любили все болельщики «Зенита».

Эдуард Мудрик (18.07.1939 – 27.03.2017)

«Быстрый, выносливый, техничный, умел цепко и хладнокровно действовать в отборе мяча, правильно выбирал позицию, хорошо справлялся с опекой сильнейших форвардов соперников», — охарактеризовала Мудрика энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». К написанному не лишне будет добавить, что всю игроцкую жизнь Эдуард Николаевич посвятил одному-единственному обществу – динамовскому. За сборную СССР Мудрик играл нечасто, но и в этом разделе биографии у него значится минимум один знаменательный матч – финал Евро-1964 в Испании. Именно он, с его собственных слов, отдал результативный пас на «Сантьяго Бернабеу», ошибочно приписанный Валерию Воронину. Впрочем, определяющим он всё равно не стал. В ответ испанцы забили два и взяли Кубок Европы.

Родина своеобразно отметила выступление вице-чемпионов – по возвращении в Союз Константин Бесков был снят с занимаемой должности по личному указанию первого секретаря ЦК партии Хрущёва. Интересно, что всего несколькими месяцами позже Никита Сергеевич и сам был отстранён от власти в самой большой стране мира, но эта история отношения к футболу не имеет.

Фото: РИА Новости

Валерий Глушаков (17.03.1959 – 29.03.2017)

Молодой поросли болельщиков Валерий Николаевич известен как дядя Дениса Глушакова, прививший племяннику любовь к футболу, и человек, которому капитан «Спартака» посвятил 10-е чемпионство красно-белых. При этом многие забывают, что и мастером мяча Глушаков-старший был самодостаточным, видным, а в некотором роде даже уникальным. Едва ли в истории сыщется много людей, по два раза приходивших в «Спартак» и ЦСКА (пускай тогда они и не испытывали друг к другу столь сильных чувств, как сейчас). Есть в личном деле Валерия Николаевича и ещё одно примечательное достижение: с ромбом на груди он выигрывал и первую союзную лигу, и высшую. Образец для подражания у юного Дениса был во всех отношениях достойный…

Алексей Арифуллин (13.10.1970 – 28.09.2017)

Коренной «железнодорожник», всю юность и большую часть молодости Арифуллин отдал «Локомотиву». Познал с красно-зелёными закат советского футбола, разруху и постепенный подъём российского. С родным клубом Алексей четырежды становился призёром чемпионата страны, трижды бегал круг почёта с Кубком, дважды участвовал в полуфиналах Кубка кубков (кто не помнит, был такой континентальный турнир, второй по статусу между Кубком чемпионов и УЕФА). Незадолго до смерти Алексей Саярович перенёс операцию на сердце. Увы, она ненадолго отдалила преждевременный уход…

Константин Сергеевич, без преувеличения, был незаурядной личностью. Более чем скромные игровые достижения и не самые успешные тренерские пробы не помешали Сарсании стать одним из самых влиятельных людей в отечественном футболе. «Виной» тому исключительные личностные и деловые качества. Даже шапочно знакомые с Константином люди неизменно попадали под его обаяние, и потому эту смерть многие восприняли как личное горе. Ему было всего 49 – жить бы да жить…

Друг Сарсании: Костя умер на руках у сына Футбольный агент Роман Орещук, не скрывая слёз, рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.

Сергей Пригода (04.11.1957 – 09.10.2017)

Меньше месяца не дожил до 60-летнего юбилея Сергей Григорьевич. Последнюю пару десятилетий известия о нём долетали до нас изредка (уехав в Швецию доигрывать, Пригода поселился там насовсем), но для взрослых болельщиков «Торпедо» он был и останется одним из символов клуба 1970-80-х годов. Более трёх сотен матчей в чемпионате СССР, золото и бронза, Кубок Союза, и всё это в одной команде – такой карьерой можно гордиться и ставить в пример.