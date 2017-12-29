Чем вам запомнился 2017 футбольный год?

2017 футбольный год был наполнен множеством ярких событий. Это и выступление наших команд в домашнем чемпионате и на международной арене, и игра национальной сборной, и последние приготовления к чемпионату мира. Год получился по-настоящему плодотворным. Всё и не перечесть! Яркими воспоминаниями о главных событиях года делятся эксперты и читатели «Чемпионата», а также тренеры и футболисты.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Кубок конфедераций. Это был тестовый турнир и для страны, и для команды, и для организаторов. Вывод простой: если в спортивном плане нас результат не устроил (ведь я не скрывал, что мы хотели побороться за кубок), то в моральном плане есть победы. Зрителя не обманешь – на Кубке конфедераций все билеты были проданы, и теперь все матчи мы проводим при аншлагах. Приятно, что есть «химия» между болельщиками и командой.

«Первым делом позвонил маме Лунёва». Черчесов в гостях у «Чемпионата» Большое интервью с Черчесовым о первой команде России — Смолове, Кокорине, штрафах, тактике и немецком языке.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Я смотрю футбол разумом, а не эмоциями. Каждый матч анализирую, прогнозирую видение тренеров, оцениваю действия игроков на поле. Выигрыш 5:1 у «Севильи» и 0:7 c «Ливерпулем» у «Спартака» — это зрелищные результаты с точки зрения футбола. Кроме того, меня порадовало, что наша сборная сделала шаг вперёд. У неё появилась перспектива – это моё главное впечатление за уходящий год.

Семь (ха-ха!) ощущений наутро после «Энфилда» Главный вопрос должен быть таким: с кем я вчера бухал и почему я в Лиге Европы?

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:

— Я стараюсь концентрироваться на позитивных моментах, и в этом году их было много как в футбольной карьере, так и в семейной жизни. Например, «Динамо» финишировало на первом месте в ФНЛ и вернулось в Премьер-Лигу. Так что и на 2018 год мы смотрим с оптимизмом. Хотя не всё, конечно, было гладко. Одним из значимых событий этого года стала серьёзная травма. Пусть это останется в старом, 2017 году.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Борис Игнатьев, вице-президент «Торпедо»:

— Для меня самым ярким моментом 2017-го года стал Кубок конфедераций. Этот турнир я очень ждал и получил от него удовольствие.

Сергей Силкин, бывший тренер «Динамо»:

— Этот год больше всего мне запомнился переходом Неймара за бешеные деньги. Не лучшие игроки, не золотые мячи, а вот это.

Всё, что нужно знать о переходе Неймара в «ПСЖ» Хитрый план «ПСЖ», принципиальность «Барселоны» и много-много денег. Сериал о Неймаре подходит к концу.

Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА:

— В целом год для меня получился очень хорошим. Попал в основу, начал забивать. Весной чувствовал, что нахожусь на своём месте, был уверен в себе. Да, в этом сезоне пока не идёт, но я не расстраиваюсь — рабочий момент. Со временем и опытом всё наладится, я уверен.

Владимир Путин и легенды футбола Фото: РИА Новости

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— 2017 год запомнился мне тем, что я побывал на жеребьёвке чемпионата мира 2018. Это самое грандиозное событие для меня в этом году. Очень понравилась обстановка, организация и то, что приехали многие гости. Было круто!

5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018 До чемпионата мира остаётся 183 дня. Чем нужно заняться России как принимающей стороне в ближайшее время.

Валерий Гладилин, бывший тренер «Спартака»:

— Самым ярким событием в этом году для меня, как для спартаковца, конечно, была победа над «Севильей». Такая яркая, мощная, волевая. Этот матч войдёт в историю «Спартака». Никуда от этого не деться. В пику сказанного про Карреру этот выигрыш был плюсом. Обыграв такой сильный клуб, он показал, что из этой группы надо выходить.

Дмитрий Булыкин, советник президента «Локомотива»:

— Самое яркое впечатление 2017 года? Моё назначение советником президента «Локомотив».

Игорь Колыванов, главный тренер «Торпедо»:

— Этот год мне запомнился победой «Реала» второй раз подряд в Лиге чемпионов. Всё-таки до этого никто этого не делал. Ну, и ещё «Спартак» стал чемпионом после 16 лет.

И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами «Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

— Самые запоминающиеся события этого года для меня – это Кубок конфедераций и приезд сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Кубок мы провели на высоком уровне. Приехали все и играли в полную силу. Некоторые думали, что и Роналду не приедет, и команды будут уставшие, не выложатся на полную, но все ответственно подошли к турниру.

Александр Бородюк, главный тренер сборной Казахстана:

— Главное воспоминание о 2017 годе – это Кубок конфедераций. Он был организован на самом высоком уровне. У нас играли чемпионы своих континентов – это потрясающе. Мы увидели футбол отличного уровня, мне очень понравилось. Это было знаковое событие.

«За год до ЧМ Россия в плену у своих демонов». Итоги КК в мировых СМИ Что думают и пишут о Кубке конфедераций в разных частях света. Предупреждаем: здесь мало футбола.

Дмитрий Сычёв, экс-нападающий «Локомотива» и сборной России:

— Главное личное впечатление от этого года – опыт игры в пляжный футбол с «Локомотивом». И возвращение обратно домой, в структуру «Локо». Пляжный футбол кардинально отличается от обычного – можно сказать, два разных вида спорта. Это интересно и тяжело одновременно.