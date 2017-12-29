Как Россия готовилась к ЧМ-2018: главные события 2017-го

Летом прошёл Кубок конфедераций – турнир, который называют генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Мы решили вспомнить, что ещё было сделано в преддверии главного футбольного турнира, до которого осталось всего полгода.

Билеты

Билетный сервис на официальном сайте ФИФА начал работать 14 сентября в 12:00 по московскому времени. Болельщики сразу же бросились в бой: количество заявок на некоторые матчи достигало 90 человек на один билет! Но счастливчиков оказалось куда меньше — всего по итогам первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов. 5 декабря начался первый раунд второго этапа, и уже за первые сутки билетный офис ФИФА получил более миллиона заявок. Пока в числе желающих попасть на чемпионат мира лидируют болельщики из России, Германии, Испании, Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Колумбии, Египта, США и Китая.

Паспорт болельщика

В начале декабря открылась регистрация на выдачу паспорта болельщика – подобная система уже работала на Кубке конфедераций. В первый же день было зарегистрировано около 80 тысяч заявок. Несколько недель спустя правительство России одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира на территорию России по FAN ID.

Права на трансляцию

Пожалуй, одно из важнейших событий этого года – нам покажут чемпионат мира! Права на трансляцию были приобретены за $ 32 млн консорциумом «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Мяч

В ноябре был представлен мяч чемпионата мира — Telstar 18. Правда, сейчас всерьёз рассуждают о том, чтобы поменять название. Всё-таки странно, что мяч турнира, который пройдёт в России, носит имя американского спутника. Так что стоит ждать чего-то русского вроде Krasava.

Жеребьёвка

Однозначно главное событие уходящего года. После жеребьёвки стало ясно, что чемпионат мира совсем близко и он действительно пройдёт у нас.

Трофи-тур

В сентябре начался тур Кубка мира, и на данный момент трофей побывал уже в 15 городах России. С января по май он объедет более 50 стран мира, после чего вернётся к нам и посетит ещё девять городов.

Стадионы

В этом году были сданы только три стадиона – «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена» и «Лужники». Вообще, дедлайн сдачи для каждого города был декабрь, но сейчас он уже продлён до глубокой весны, несмотря на то что арены готовы на 85-90%.

Такси

В этом году объявили, что таксисты могут аккредитовать свои машины для работы на чемпионате мира – они будут обслуживать зрителей матчей. Но не так всё просто: чтобы получить аккредитацию, водителям нужно погасить неоплаченные штрафы, иметь машины не старше четырёх лет. Есть требования и к цвету машин – московские такси должны быть жёлтыми, а подмосковные белые с жёлтыми или серыми полосами. На крыше обязательно должен располагаться специальный фонарь с шашечками, а в салоне автомобиля должна быть размещена полная информация о водителе и тарифах. Обсуждается также, что на время чемпионата мира будут приняты фиксированные цены на определённые маршруты (до стадионов, аэропортов, фан-зон).

Магазины

В этом году в Москве и Санкт-Петербурге открылись официальные магазины с атрибутикой чемпионата мира. Там можно купить футболки, Забиваку разных размеров, блокноты, альбомы, календари – в общем, всё, на что только можно нанести символику турнира. Цены более или менее адекватные: 1260 за большую игрушку, 40 рублей за тетрадку и чуть больше 1000 – за футболку.

Мутко покинул пост

Да-да, и не один, а целых два. Сначала он временно ушёл с поста президента РФС (обещал вернуться через полгода), а потом подал в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. В ФИФА тут же отреагировали – выразили благодарность господину Мутко «за такой ответственный шаг».