Итоги года. Лучший тренер России — 2017

Финальный текст в рубрике «Итоги года» — о лучшем тренере РФПЛ в 2017-м. На очереди главные творцы всех побед – наставники команд. Кто был лучшим стратегом РФПЛ в этом календарном году? Отвечают эксперты и читатели.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место – критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий. Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер – Сёмин.

Игорь Колыванов, главный тренер «Торпедо»:

— Юрий Сёмин, без вопросов! Всё-таки от «Локомотива» никто не ожидал, что он так выстрелит в этом сезоне. «Железнодорожники» прошли этот отрезок увереннее остальных команд. Восемь очков отрыв от основных конкурентов – это много. «Локо» играл организованнее и меньше пропускал, чем другие.

Вся тактика первой части сезона Премьер-Лиги Идеи Сёмина, Манчини, Карреры и Гончаренко – в одном большом материале.

Сергей Ташуев, бывший тренер «Кубани»:

— Юрий Сёмин. Он подходит под стиль игры «Локомотива». Это его философия, его дом. Он правильно выстраивает игру. Ему немножко повезло, что собрался такой коллектив футболистов. Бывает, что не всегда всё успешно получается, какие-то пазлы не складываются. Сейчас у Юрия Палыча всё сложилось, мы рады за него. И по качеству футбола, что самое интересное, на сегодня «Локомотив» — один из самых смотрибельных клубов. Именно в плане зрелищности, потому что у него хорошая группа атаки. Сёмин, как сенсей, обучает и настраивает своих футболистов, в том числе психологически.

Сергей Силкин, бывший тренер «Динамо»:

— Лучший тренер – Юрий Палыч Сёмин, потому что его команда на первом месте. У них нет таких звёздных игроков, как в «Зените» или «Спартаке», но Сёмин создал коллектив, который даёт результат. В этом его заслуга. Что касается Карреры, то в прошлом году он лучшим был, а в этом – Юрий Палыч. Зачем нам возвеличивать иностранцев, когда есть свои хорошие?

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Валерий Гладилин, бывший защитник «Спартака»:

— Каррера провёл хорошо прошлый год. Если бы он вышел из этой группы в Лиге чемпионов, я бы мог назвать и его вместе с Сёминым. Но Каррера не вышел, хотя имел возможность, обыграв словенский клуб дважды. А так – Сёмин лучший. Юрий Палыч смог объединить команду, которая по укомплектованности уступает и «Зениту», и «Спартаку». Перед началом чемпионата «Локомотив» как обладатель кубка был четвёртый-пятый вместе с «Краснодаром». Но сейчас он идёт с большим отрывом на первом месте. Это заслуга тренера — и только его.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России

— Сёмин! Почему не Каррера? Если по-обывательски, то, представив наш футбол в Лиге чемпионов со счётом 0:7 (в матче с «Ливерпулем». — Прим. «Чемпионата»), надо неделю не выходить из подвала. Но это если рассуждать примитивно. Сёмин занимает то место, которое, если отмотать назад, никто бы не смог и предположить. В этом заслуга тренера. Дальше можем вспоминать, как появились Миранчуки, как Фернадеш стал играть, что такое Фарфан, что такое зритель и почему трибуны скандируют «Сёмин».

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Сергей Кирьяков, бывший тренер тульского «Арсенала»:

— Юрий Павлович Сёмин! Почему не Семак или Каррера? «Уфа» идёт так же, как и раньше. Я не вижу какого-то прогресса. Понятно, что главная неожиданность – выступление «Локомотива». Учитывая амбиции «Спартака», возможности «Зенита» и так далее, это всё несопоставимо. Несмотря на это, «Локомотив» уверенно лидирует. Видно, как работает Юрий Павлович. Я думаю, внутри команды хорошая рабочая атмосфера, без которой сложно добиться серьёзных результатов. Сёмин известен как тренер-мотиватор. Он может вытащить из игроков дополнительные резервы. Видно, что команда играет даже не на 100, а на 120 процентов. К тому же видна та сплочённость, которая была в те года, когда «Локомотив» брал чемпионство. Ребята бьются не только за себя, но и за тренера.

Андрей Канчельскис, бывший футболист сборной России:

— Однозначно Сёмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы «Уфа» шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал: Семак. В данный момент «Локомотив» демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. За счёт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же «Спартак», что надо второй год выигрывать чемпионат.

Наше мнение

Сергей Титов, корреспондент «Чемпионата»:

— Тренер года — Юрий Сёмин.

Странно, что самая знаковая история года о Палыче для меня – это его желание оплатить перевод книги о Пепе Гвардиоле, читать главы сразу после перевода и внедрять систему игры «Баварии» Гвардиолы на русскую почву. Над тренером откровенно смеются, вокруг него раскачивают лодку, но сейчас Сёмин – лучший. К старой закалке он добавляет желание учиться, сохраняет голову в стрессовых ситуациях, тщательно работает с молодыми талантами. Так Сёмин переломил ход нескольких матчей, как в Тушино (только не говорите про удаление, там «Спартак» должен был отхватывать 0:2 к перерыву), сделал готовым игроком для основы сборной России Алексея Миранчука и дал шанс для прыжка Антону.

Если бы были разные номинации, я бы выделил других тренеров. Лучший тактик – Гончаренко, лучший прогресс года – Семак, лучший мотиватор – Каррера. Но в комплексе качеств безусловно лучший – Сёмин.

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Мнения читателей

rgfanat:

— Вот не люблю «Спартак», но Каррера — объективно лучший тренер 2017 года. Чемпионат, Суперкубок (пусть и с Безбородовым), выход в весеннюю часть Лиги Европы. А Юрий Палыч, надеюсь, станет в 2018-м с теми же исходными.

alex12mosk:

— Сёмин взял Кубок и взял зимнее чемпионство. Тут без вариантов. Каррера — лучший в 2016-м.