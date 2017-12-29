17 главных футбольных людей 2017-го в формате одного твита

Здесь все: от главного дезертира года до человека, который позволил Дмитрию Егорову сойти с ума.

Все герои расставлены в алфавитном порядке.

Дениз Айтекин. Арбитр, возможно, «Барселона»

Что сделал в 2017-м. Позволил всем всем спортивным медиа срубить месячный трафик за одну ночь. Матч «Барселона» — «ПСЖ» уже вошёл в историю, но вляпался в неё немецкий рефери, который во втором тайме сделал всё возможное для созданя величайшего камбэка в истории Лиги чемпионов.

Гордость от унижения. Почему «ПСЖ» зря жалуется в УЕФА Французский клуб представил доказательства ошибок судьи Айтекина. Лучше бы он этого не делал.

Альберто Бриньоли. Вратарь, «Беневенто»

Что сделал в 2017-м. Принёс голом заштатному «Беневенто» первое очко в истории выступления команды в Серии А. Ничего необычного, если не учитывать, что а) это случилось на 90+5-й минуте; б) в 15-м туре; в) Бриньоли — вратарь; г) в соперниках был «Милан». Хотя нет, в последнем как раз ничего необычного.

Худшая команда в Европе взяла первое очко. Как так вышло? И при чём здесь «Манчестер Юнайтед»?

Александр Григорян. Главный тренер, «Анжи»/«Арарат»/«Луч-Энергия»

Что сделал в 2017-м. Стал самым медийным тренером России и успел побывать за год во всех трёх наших профессиональных лигах. Стал автором лучшего пожелания на любой праздник. Если думаете, что сказать в качестве тоста в новогоднюю ночь, воспользуйтесь цитатником Григоряна: «Всё будет вандефульно!».

Всё было вандефульно. Александр Григорян ушёл из «Анжи» Важно понимать: РФПЛ на время потеряла скорее яркого тренера, чем яркого человека.

Кевин Де Брёйне. Полузащитник, «Манчестер Сити»

Что сделал в 2017-м. Стал Хави 2.0 для Гвардиолы. Бельгиец вывел оценку мастерства паса на новый уровень — это особенно заметно на контрасте с трендом на закрытый футбол с пятью защитниками. Полузащитники-универсалы вроде де Брёйне стали цениться едва ли не выше нападающих. И их ценность будет расти.

10 футболистов, которых изменил Гвардиола Просто представьте, что он этого не сделал бы.

Массимо Каррера. Главный тренер, «Спартак»

Что сделал в 2017-м. Сделал больно хейтерам «Спартака» впервые за полтора десятка лет. Заставил уважать себя даже болельщиков команд, у которых аллергия на красно-белое. Сумел проникнуть в багажное отделение и выйти победителем. Окончательно сорвал крышу Дмитрию Егорову.

«Спартак» будет чемпионом и далеко пойдёт в ЛЕ. И никаких забегов в трусах ЦСКА был разгромлен сильнейшей командой России, которая ещё покажет себя и в Европе.

Харри Кейн. Нападающий, «Тоттенхэм»

Что сделал в 2017-м. Окончательно превратился в гол-машину. 55 мячей и 10 передач за календарный год — многим нападающим из РФПЛ такое не снится за всю карьеру, не говоря о 365 днях. Кейну плевать где (он лидер по гостевым голам), как (он забивает даже нерабочей левой) и кому забивать. Просто монстр.

Как должен играть идеальный центрфорвард. Кейн уничтожил «Ливерпуль» Он уже перегнал Роналду по количеству голов в АПЛ!

Александр Кокорин. Нападающий, «Зенит»

Что сделал в 2017-м. Не выношу фразу «реанимировал карьеру», но Кокорин в 2017-м действительно реанимировал карьеру (чувствуете глубокий месседж?). Он доказал, что умеет стрелять не только в воздух, и даже при своей инфантильности Кокорин начала сезона — лучшее, что было у нас в атаке за много лет.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Кокорин: перестану забивать — снова начнут свистеть! Кокорин продолжает рассказывать о своих голах, а Манчини — о будущем Дзюбы.

Кристиан Константин. Владелец, «Сьон»

Что сделал в 2017-м. Вывел нелюбовь к тренерам на новый уровень. Если раньше этот псих мог уволить пять главных за сезон, то в сентябре прыгнул после матча с «Лугано» на бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера и начал его натурально пинать. Девять месяцев дисквалификации в подарок.

Килиан Мбаппе. Нападающий, «Монако»/«ПСЖ»

Что сделал в 2017-м. Каждый год возникает какой-нибудь вундеркинд, которого моментально зовут «новым [фамилия звезды прошлого]», и очень часто парни проваливаются после одного успешного сезона. Мбаппе не просто смог не слиться, но и вывел безумие на новый уровень — теперь в мире уже есть «новые Мбаппе».

Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что? Что не так с трансферами. Разбираем на примере «нового Мбаппе».

Неймар. Нападающий, «Барселона»/«ПСЖ»

Что сделал в 2017-м. Устроил главную тошнотворную сагу года и попутно открыл новый способ обходить ФФП. Неймар выкупил свой контракт у «Барсы» за клаусулу, и примерно всем ясно, что сделал он это не сам. От действий дезертира в Каталонии полыхало едва ли не сильнее, чем в день референдума 1 октября.

Лапша от УЕФА. Как финансовый фэйр-плей стал посмешищем Пожалуйста, объясните этим людям, что мы не очень верим в то, что они декларируют.

Мино Райола. Агент, тёмная сторона силы

Что сделал в 2017-м. Окончательно доказал, что современный мировой футбол живёт по принципу ББСБ от персонажа Данилы Козловского из «Духless». В этом никто вроде бы и не сомневался, но Райола — единственный, кто этого вообще не стесняется. А его клиент льёт слёзы.

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Джефферсон Фарфан. Амбассадор авиакомпаний, «Локомотив»

Что сделал в 2017-м. В одиночку вернул Перу на футбольную карту мира, а «Локо» — в топ русского футбола. Налетал за несколько недель расстояние до Луны. Переобул Дмитрия Селюка от «несусветной глупости» до «президент Перу должен дать медаль Юрию Сёмину». Заставил Игоря Денисова говорить (возможно, это главное достижение).

Фарфан за две недели налетал больше, чем некоторые команды РФПЛ за сезон Как такое возможно? Любуйтесь инфографикой «Чемпионата».

Видео можно посмотреть в «твиттере» RTSinfo.

Юпп Хайнкес. Главный тренер, «Бавария»

Что сделал в 2017-м. Триумфально ворвался в элитный футбол, продемонстрировав, что мастерство управления не растеряешь и на пенсии. Вместе с Юрием Сёминым доказал, что старая тренерская школа не просто жива, но и готова дать сто очков вперёд тренерам-индиго со школьной скамьи.

Разговоры о вечном. Как Юпп Хайнкес снова сделал «Баварию» лучше Этот румяный дедушка разбирается на опыте.

Евгений Шиленков. Президент клуба, «Велес»

Что сделал в 2017-м. Одним амбициозным частным владельцем клуба в России стало больше. Евгений Шиленков пытается построить в «Велесе» клуб по европейской модели, но его главная проблема — «Велес» базируется в перенасыщенной футболом Москве. Весь вопрос в том, насколько Шиленкову хватит терпения.

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Уэйн Шоу. Вратарь, «Саттон»

Что сделал в 2017-м. 125-килограммовый запасной вратарь прямо по ходу матча с «Арсеналом» с аппетитом уплетал пирог с мясом. Для тех, кто в теме, всё оказалось прозаично: Шоу отработал ставку на то, что будет есть во время игры. Для всех остальных это был ещё один повод поумиляться романтике нон-лиг.

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Бибиана Штайнхаус. Арбитр, Германия

Что сделала в 2017-м. 10 сентября вошла в историю, как первая женщина-арбитр, отработавшая матч первой Бундеслиги, и шанс использовала на 100% — работой Бибианы довольны. Теперь кричалка «У судьи есть муж!» в некоторых случаях будет лишь констатацией факта.

Якоб Юханссон. Полузащитник, АЕК, сборная Швеции

Что сделал в 2017-м. Второй раз в истории лишил сборную Италии возможности сыграть на чемпионате мира. Шведский полузащитник греческого АЕК забил единственный мяч противостояния в первой игре, а в самом начале ответной порвал кресты и пропустит ЧМ, куда вывел свою страну. Настоящая драма.