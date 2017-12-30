«Бетис» поборется со «Спартаком». Кто кого?!

«Бетис» и «Спартак» поделят Вериссимо, «Зенит» нацелился на Пьяцу, а в Екатеринбурге сдали стадион к ЧМ-2018. Главное — в обзоре дня.

«Зенит» может взять в аренду нападающего «Ювентуса»

«Зенит» находится в числе команд, которые претендуют на нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцу. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуко ди Марцио, хорватским футболистом интересуются также «Шальке-04» и «Монако».



Однако туринский клуб не планирует продавать своего 22-летнего футболиста, но готов отдать в аренду до конца текущего сезона, чтобы игрок получил регулярную игровую практику.

В текущем сезоне Пьяца ни разу не выходил на поле в чемпионате Италии. Хорват недавно восстановился после тяжёлой травмы, которую получил в марте нынешнего года.

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«Спартак» предложит € 7 млн за защитника Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо входит в сферу интересов «Спартака», утверждает портал Goal.



По информации источника, красно-белые уже выходили на связь с руководством бразильского клуба и планируют предложить за 22-летнего футболиста около € 7 млн. В последнее время интерес к Лукасу проявляли «Бенфика», «Сент-Этьен» и «Удинезе», и во всех трёх случаях за игрока просили € 8 млн.

«Бетис» поборется со «Спартаком»

В услугах Вериссимо заинтересован и «Бетис». Испанскому клубу будет тяжело осуществить трансфер Вериссимо, учитывая запрашиваемую сумму, но возможен вариант, при котором «Ювентус» заплатит деньги, а затем отдаст 22-летнего игрока в аренду «бетикос». «Сантосу» принадлежат 80% прав на Лукаса, и бразильский клуб не отпустит его менее чем за € 6,4 млн. Интерес к защитнику в последнее время также проявляли «Бенфика», «Сент-Этьен» и «Удинезе», но «Спартак» их опережает и собирается предложить около € 7 млн. На футболиста претендуют до восьми клубов.



Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до 2022 года. В 2017-м он провёл 59 матчей, забив 1 мяч. Лукас играет в центре обороны, его рост — 188 см.

Строительство «Екатеринбург Арены» к чемпионату мира—2018 завершено

Генеральный подрядчик реконструкции стадиона чемпионата мира—2018 в Екатеринбурге компания «Синара-Девелопмент» завершила основные строительно-монтажные работы.



«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации было выдано Ростехнадзором 29 декабря 2017 года», — говорится на сайте «Синары-Девелопмент».



Вместимость «Екатеринбург Арены» составляет 35 тыс. мест. Спортивный комплекс оборудован системой безопасности и видеонаблюдения. На территории установлена современная навигационная система, созданная с учётом универсальных международных обозначений. Внутренние помещения готовы к встрече зрителей и футболистов. Для спортсменов построены вместительные и функциональные раздевалки, оборудованные всем необходимым.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале Синара-Девелопмент, Центральный стадион.

Э. Азар отказался продлевать контракт с «Челси» из-за интереса «Реала»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заинтересован в переходе в «Реал». Об этом рассказал отец футболиста. Контракт 26-летнего бельгийца истекает летом 2020 года, но в «Челси» хотят продлить соглашение. У Азара на этот счёт иное мнение.



«Эден отказался продлевать контракт, чтобы в случае необходимости можно было легче удовлетворить интересы «Реала», где он бы хорошо смотрелся. Но пока никакие бумаги и контракты не подписаны», — цитирует Азара-старшего Le Soir.

Эден Азар играет в «Челси» с 2012 года, куда перешёл за € 35 млн из «Лилля». По данным Transfermarkt, на сегодняшний день бельгиец оценивается в € 75 млн.

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«Крылья Советов» объявили о переходе первого новичка в зимнее межсезонье

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о переходе первого новичка в зимнее межсезонье. Им стал нападающий «Томи» Александр Соболев.



Как сообщает пресс-служба самарского клуба, 20-летний форвард подписал контракт сроком на четыре года. Соболёв присоединится к новой команде 16 января в Москве перед первым сбором.



В нынешнем сезоне новичок «Крыльев Советов» принял участие в 24 матчах ФНЛ (19 в основном составе) и забил 6 голов. В «Томи» нападающий играл с 2016 года, куда перешёл из барнаульского «Динамо».