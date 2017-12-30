Полгода до ЧМ-2018. Германия

«Думал, один из городов где-то в Китае». В группе F недовольны жеребьёвкой Причина, на самом деле, весьма очевидна.

Как Германия прошла отбор

Для действующих чемпионов мира отборочный цикл ЧМ-2018 превратился, по сути, в «тренировку с повышенной ответственностью». Сборная Германии одержала 10 побед в 10 матчах с Северной Ирландией, Чехией, Норвегией, Азербайджаном и Сан-Марино. Это повторение достижения сборной Испании, которая добилась стопроцентного результата в квалификации ЧМ-2010. По именам у немцев была вроде бы не такая уж и проходная группа, однако никто из соперников не смог удивить Йоахима Лёва и его команду. Разве что нападающий азербайджанцев, чемпион Европы среди юниоров в составе сборной России Рамиль Шейдаев, сотворивший сумасшедший гол на «Фритц Вальтер Штадион» в Кайзерслаутерне. Но это эпизод, не оказавший влияния на ход соревнования.

Сборная Германии завершила отборочный цикл с 43 голами, то есть в среднем за матч она забивала 4,3 гола. Это новый рекорд. Здесь бундестим превзошла даже испанцев, наколотивших 42 мяча в квалификации Евро-2000. Команда Лёва настолько выше в классе всех остальных, что тренер в дни матчей мог бы даже не выходить на работу. Заставлял ли кто-то немцев демонстрировать сто процентов своих возможностей после Франции в полуфинале Евро-2016? Пожалуй, нет. На ЧМ-2018 Германия попала без напряжения, а Кубок конфедераций выиграла вообще едва ли не вторым составом.

Текущий состав

При всей мощи немцев у них, как ни странно, есть определённые кадровые проблемы. Например, основной голкипер Мануэль Нойер сыграл в нынешнем сезоне лишь три матча в Бундеслиге и ещё один в Лиге чемпионов. «Первый номер» сломал в сентябре ногу и остался вне игры до весны. Его подменяли Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» и Бернд Лено из «Байера». Впрочем, сам Нойер не сомневается, что примет участие в ЧМ-2018: «На мой взгляд, на моём пути на чемпионат мира не стоит ничего. Однако мне следует быть осторожным и не повторять ошибок, поскольку нужно избежать рецидива», – говорит голкипер.

Получали в последнее время травмы и другие игроки основной обоймы сборной Германии. Возможно, этот факт повлияет на то, как будет выглядеть основа немцев на турнире в России. В любом случае остаются вопросы по позиции нападающего. Будет ли Лёв использовать в этой роли Томаса Мюллера или кого-то ещё, не являющегося штатным центрфорвардом? А может, всё-таки он выбирает между Сандро Вагнером и Тимо Вернером? «Столб» из «Хоффенхайма» сыграл в трёх матчах квалификации: с Сан-Марино оформил хет-трик, Северной Ирландии и Азербайджану забил по голу. Молодой представитель «Лейпцига» поразил ворота чехов и сделал дубль во встрече с Норвегией. Лёв должен угадать с лучшей кандидатурой.

Лидеры

Прежде всего лидерами сборной Германии нужно назвать тех, кто выигрывал с командой чемпионат мира в 2014-м. Это Нойер, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил и Мюллер. Существует надежда, что вернёт былую форму автор победного гола в ворота аргентинцев Марио Гётце. Главное, чтобы ему не помешали проблемы со здоровьем. У немцев есть костяк из опытных футболистов, благодаря которым молодёжь легче вписывается в команду и быстрее прогрессирует. Потрясает скорость развития «наследника Филиппа Лама» – 22-летнего правого защитника «Баварии» Джошуа Киммиха. В отборочном цикле ЧМ-2018 он стал лучшим ассистентом бундестим, сделав девять голевых передач. Кроме того, ещё и сам забил в Норвегии и Северной Ирландии. Вот новый претендент на роль лидера сборной страны. Несомненно, радует Лёва и 22-летний полузащитник «Шальке» Леон Горецка.

Звёзды за бортом

В группе риска получающие повреждения игроки. В частности, тот же Нойер. Будет жаль, если на чемпионате мира не выступят не только Джанлуиджи Буффон и Ян Облак, а ещё и голкипер сборной Германии. За последний год лишь раз сыграл за сборную Германии «вечно травмированный» защитник Бенедикт Хёведес. Можно вспомнить бывших звёзд немцев. Пока ещё не повесили бутсы на гвоздь, тем не менее уже разошлись с национальной командой Пер Мертезакер («Арсенал», Англия), Бастиан Швайштайгер («Чикаго Файр», США), и Лукас Подольски («Виссел Кобе», Япония), который в своём прощальном матче за сборную Германии в марте 2017-го забил красивый гол англичанам.

Планы на чемпионат мира

В финальной стадии ЧМ-2018 в один квартет с немцами угодили сборные Мексики, Швеции и Южной Кореи. Лёв, похоже, вполне доволен подбором соперников. «Я не напуган результатами жеребьёвки. У нас нет причин нервничать. Сборной Германии выпала очень интересная группа. Наша цель на групповом этапе – заложить основу защиты титула чемпионов мира», – отмечает главный тренер бундестим.

Действующие чемпионы мира стартуют на турнире 17 июня матчем с Мексикой в Москве. Через шесть дней, 23-го числа, команда Лёва встретится со шведами в Сочи, а 27 июня её ждёт игра с Южной Кореей в Казани. Если сборная Германии финиширует первой, что, скорее всего, и произойдёт, то отправится в Петербург, где сразится со второй командой группы E – Бразилией, Сербией, Швейцарией или Коста-Рикой. Интересно, что для Петербурга это будет первый матч на ЧМ-2018 с участием европейской команды (если оставить за скобками сборную России), так как на групповом этапе Северной столице достались матчи представителей других частей света.

Вся Германия ждёт защиты чемпионского титула. Немцы к этому, безусловно, готовы, а многие специалисты, как, скажем, Висенте дель Боске, открыто называют команду Лёва сильнейшей в мире. Наверняка больше всего ставок будет сделано на Мюллера и компанию.

Оптимальный состав сейчас